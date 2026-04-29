女子洗衣混用多種清潔劑慘中毒！洗衣液+消毒液都中招？中醫教3招安全防毒

不少人洗衣時都會將洗衣液和消毒液混合使用，以為能加倍殺菌，原來這個日常習慣隨時變成影響健康。內地一名女子因長期洗衣時混用多種清潔劑，結果引發嚴重化學中毒。有中醫教洗衣3大安全防護貼士，避免中毒。

女子洗衣混用多種清潔劑慘中毒

據內媒《極目新聞》報道，北京一名30歲張姓女子早前到廣東旅遊時，突發嚴重呼吸困難。她起初以為是過敏性哮喘發作，但連夜購買哮喘藥服用後仍未見緩解，最終無奈中斷行程，搭乘翌日最早的航班趕回北京求醫。4月6日經醫院檢查，她的肺功能檢測顯示處於上呼吸道高敏狀態。為了查明致敏原，她轉往過敏反應科進行詳細排查。醫生了解其生活習慣後指出，該女子極可能是因為長期使用濃度過高的混合清潔產品，從而產生化學反應並導致中毒，灼傷氣道。

該女子回憶指，約半年前開始，她洗衣時習慣將洗衣液、消毒液和爆炸鹽混合使用，而且用量偏大，有時更會額外加入洗衣香珠。4月5日回京當天下午，她剛用這堆產品清洗梳化套，當晚呼吸困難便明顯加劇。目前，她遵從醫囑停用所有混合清潔產品，症狀已得到顯著緩解。她更透露，丈夫近兩個月來持續喉嚨痛，經中藥治療無效，相信亦與這種洗衣方式有關。

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為何洗衣液+消毒液都中招？

華中農業大學化學學院項勇剛教授分析指，日常生活中同時使用洗衣液與消毒液非常普遍；若按說明書規範使用，一般不會有大問題。但必須注意，如果是含氯的消毒產品，與洗衣液同時使用時，極可能產生有毒的氯氣或氯胺等刺激性物質。雖然案例中使用的是以酚類為主要成分的消毒液，通常不會產生氯氣。但當消毒液與洗衣液、爆炸鹽同時使用時，洗衣機內的攪動及大量氣泡，會增加液體與空氣的接觸面積，令當中的揮發性化學成分更容易散入空氣中。在通風不良、用量大且長期反覆接觸的情況下，敏感人群極易出現呼吸道刺激、咳嗽或氣道高反應等不適。若本身氣道已有敏感或損傷，再吸入甲醛等刺激性物質，症狀可能進一步加重。

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中醫教3招安全防毒 需去污/增白/消毒可用這種產品

針對使用洗衣液、消毒液，廣東省中醫院提出以下3個實用的安全防護建議：

洗衣3大安全防護貼士

1.切勿混合使用

任何清潔劑都應按照說明書單獨使用，切勿隨意混合。特別是含氯產品，如84、漂白水，絕不能與酸性或含氨產品混合。若需同時去污、增白及消毒，請直接購買由正規廠家調配好的多合一洗衣珠，絕不要自行混搭。

2.保持通風

使用任何具揮發性的化學清潔劑時，務必開窗保持空氣對流，並開啟抽氣扇。切忌因為天氣冷而緊閉門窗，密閉空間會令毒氣濃度以倍數飆升。

3.做好物理防護

使用爆炸鹽、84消毒液等強刺激性產品時，建議佩戴活性炭口罩和橡膠手套。

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