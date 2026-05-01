洗衣機用完關蓋易淪為霉菌溫床！即學5招防霉保養 1個習慣港人最常犯

洗衣機用完關蓋，隨時淪為霉菌溫床！不少港人更常犯1個洗衣惡習，無意中為霉菌提供大量養分。有專家教5大方法，預防洗衣機發霉問題。

洗衣機用完關蓋易淪為霉菌溫床 即學5招防霉保養

日媒《grape》引述日本家電「東芝」指出，洗衣機內部滋生霉菌的三大元凶正是潮濕、洗衣液殘留以及人體皮脂堆積。每次洗衣後，滾筒內無可避免會殘留水分。若此時一直緊閉機蓋，會嚴重阻礙空氣流通，令內部難以乾燥。當洗衣液殘留的化學物與衣物污垢在潮濕高溫的密閉空間內積聚，便會形成極度適合霉菌瘋狂繁殖的惡劣環境。為了從根本解決洗衣機發霉及異味問題，東芝特別教以下5大方法，能有效預防洗衣機發霉問題：

5招預防洗衣機發霉

1.洗後務必打開機蓋通風

洗衣程序結束後，強烈建議將機蓋打開，讓新鮮空氣流入洗衣機滾筒內，加速水分蒸發。即使無法做到百分百完全乾燥，也能大幅降低機內濕度，有效抑制霉菌生長。

2.使用適量的洗衣液和柔順劑

過量使用洗衣液或柔順劑，極易留下未能完全溶解的化學殘留物，這些殘留物反會成為霉菌滋生的溫床。因此，建議必須按照衣物量，嚴格控制洗滌劑的份量；若覺得每次測量衣物數量太費時，可善用洗衣機內置的自動投放洗劑功能，由電腦精準偵測並投放最佳份量。

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3.設定自動清洗功能

現代新型洗衣機大多配備自動清洗功能，這項設計對防霉有莫大幫助。該功能會在最後一次過水循環中啟動，利用高速旋轉產生的強大水流，將積聚在洗衣桶外側等隱蔽區域的污垢徹底沖走。每次洗衣後自動進行內部清潔，能大幅減低污垢積聚的機會，從而避免黴菌滋生。

4.定期清理排水過濾器

排水過濾器是整部洗衣機中水分與污垢最容易積聚的重災區，絕對是霉菌的溫床。建議每次洗完衣服後都應檢查過濾器，並將積聚的雜物清理乾淨。

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5.請勿讓衣物在洗衣機滾筒內堆積

不少人習慣將每日換下來的污糟衫直接塞入洗衣機內暫存。然而，穿過的衣服是黴菌滋生的養分來源，也含有水分。因此，不建議將洗衣機當作洗衣籃。正確做法應是將髒衣物放置在通風良好的洗衣籃內，待準備開機清洗時才放入洗衣機。

專家也提醒，若洗衣機是安裝在露台或室外等露天環境，為防昆蟲爬入或落葉積聚，洗後最好還是將機蓋關上，並採取其他預防措施作防霉保養。

資料來源：《grape》

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