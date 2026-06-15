夏天食荔枝！拆解「一粒荔枝三把火」 即睇品種/忌食人群/每日可吃數量/如何揀選保存

「一粒荔枝三把火」，雖然荔枝多吃容易喉嚨痛，但其清甜多汁的滋味、令人吃個不停，成為不少港人的至愛！不同荔枝品種有何分別？如何揀選、保存，以及每天可以吃多少粒？《星島頭條》綜合專家及食物安全中心的建議，為大家逐一解答，讓你在享受夏日甜蜜的同時，也能食得安心又健康。

荔枝｜營養豐富 維他命C含量極高

根據美國農業部數據，荔枝熱量適中，卻蘊含豐富營養（每100克）：

熱量 ：66千卡

：66千卡 維他命C ：71.5毫克（極高，抗氧化、增強免疫）

：71.5毫克（極高，抗氧化、增強免疫） 膳食纖維 ：1.3克

：1.3克 碳水化合物 ：16.5克（其中糖分15.2克）

：16.5克（其中糖分15.2克） 鉀 ：171毫克（有助平衡血壓）

：171毫克（有助平衡血壓） 鎂 ：23毫克

：23毫克 磷 ：31毫克

：31毫克 水分：81.7克

營養師李婉萍曾在個人專頁分享，荔枝的維他命C含量極高，有助促進非血基質鐵吸收，加上當中的銅離子能輔助造血，對預防貧血有益。研究亦顯示，荔枝含類黃酮、酚酸、皂苷及多醣等多種天然抗氧化物，可提高免疫功能、調節血脂、保護心血管。

荔枝｜常見荔枝品種/當造月份 各有風味

荔枝品種繁多，產地、當造月份、果肉質感各有不同。以下為15款香港人熟悉的品種：

品種 當造月份 產地及特點 三月紅 3月下旬至4月上旬 最早熟的品種之一，產於台灣高屏、廣東、廣西、海南 果實心臟形，鮮紅色，肉質細嫩多汁，酸甜清脆 荔枝王 5月 產自海南、廣東、廣西、福建等 果型最大，接近雞蛋大小，肉厚脆嫩，清甜多汁 妃子笑 5月 產自廣東、廣西、四川、海南 果大核小，味甜汁多，清香酸甜，還有除口氣的功效 白糖罌 5月下旬 產自廣東茂名 果肉爽脆，清甜帶蜜香，品質上等 白臘 6月上旬 又稱白臘子，產於廣東、廣西、海南 果皮鮮紅稍帶紫，薄而軟，果肉白臘色，爽脆清甜 黑葉 6月上中旬 產自福建、廣東、廣西 果殼顏色較深，肉質軟滑，清甜多汁，香味濃郁，是老一輩最愛的傳統荔枝味 水晶球 6月中旬 廣州稀有品種 果肉晶瑩潔白如水晶，爽脆清甜，果皮淡紅帶黃，較刺手，果核細小。 糯米糍 6月下旬至7月上旬 產自廣東、廣西 果皮鮮紅，皮薄肉嫩，水潤多汁，帶特殊香氣，被譽為晚熟品種中的極品 桂味 6月下旬 產自廣東、廣西 成熟時果皮鮮紅至暗紅，果核細小，肉質爽脆，清甜多汁，帶桂花香，是極受歡迎的品種 掛綠 6月下旬 產自廣東，產量稀少 果殼紅中帶綠，肉潔白晶瑩，清甜爽口，被稱為嶺南四大佳果之一 狀元紅 6月中下旬 產於石灘、荔城等地 肉偏白，爽脆多汁，要充分成熟才香甜，品質中等 蘭竹 6月下旬 產於福建龍海 果大心臟形，肉厚乳白，味甜帶微酸，可用來釀酒，曾獲農業博覽會銅獎 懷枝 7月上旬 產於廣東、廣西、台灣 果皮暗紅色，厚而韌，果肉軟滑多汁，味甜，適應力強，是遲熟品種之一 元紅 7月中旬 產於福建福州 心臟形，果皮紫紅色，肉較薄，味甜帶酸 陳紫 7月中下旬 產於福建莆田、仙遊 有「荔枝皇后」之稱，肉質滑軟，甜中帶微酸，水分充足

荔枝｜挑選荔枝3要訣/保存貼士

李婉萍指，挑選荔枝以下3大要訣：

顏色：果皮紅中帶綠為佳 彈性：飽滿緊實、有彈性 氣味：清香自然，沒有發酵酒味

保存荔枝方面，即日食用為佳，放在陰涼通風處，盡快吃完。如果吃不完，有以下保存貼士：

冷藏保存 ：先剪掉荔枝葉子，用紙包好，放入保鮮盒再冷藏，可保存約一星期。

：先剪掉荔枝葉子，用紙包好，放入保鮮盒再冷藏，可保存約一星期。 冷凍鎖鮮：荔枝剝殼後用鹽水短暫浸泡，瀝乾後放入冰格，可延長保存期，更成為夏日天然冰品，鎖住維他命C與香氣。

【同場加映】荔枝熱氣｜一粒荔枝三把火？營養師拆解喉痛熱氣迷思 6類人忌食

荔枝｜為何吃荔枝易熱氣？營養師拆解

註冊營養師Jim Lau解釋，荔枝屬於極高糖水果，主要成分為果糖。果糖黏度高，容易依附在口腔及食道黏膜，造成「高滲透」情況，使黏膜水分流失，導致喉嚨乾涸、不適。同時，高糖環境會削弱黏膜的免疫力，容易引發炎症及細菌滋生，繼而出現喉嚨痛、生飛滋等症狀。此外，高糖食物會刺激胰島素急速上升，加劇身體的發炎反應。

荔枝｜每日可吃多少粒？6類人忌吃？

荔枝不宜經常大量進食，食安中心指成人每日上限約10粒（約300克），小童則不宜超過5粒。Jim Lau建議，每次最好只吃1至2粒荔枝比較安全，以下6類人士應特別小心，甚至避免食用：

濕疹患者：高糖易引發身體發炎，加重病情。 三高人士：高糖分影響血糖、血脂及血壓。 胃酸倒流人士：高糖食物容易引致胃氣及倒流。 膽汁回流人士：果糖在小腸內發酵，可能加劇不適。 糖尿病患者：極高糖分易令血糖急升，建議改選藍莓、士多啤梨、奇異果等低糖水果。 心臟病患者：高糖可增加心臟負擔。

荔枝｜荔枝病是什麼？空肚吃可致命

Jim Lau提醒，應避免空肚吃大量荔枝，因為高糖食物會大幅度改變血糖，令胰島素過分釋出，引發低血糖。內地曾發生多宗「荔枝病」個案，曾有一名24歲女子一口氣吃下約1.2公斤荔枝，隨即出現頭暈噁心，求醫證實為低血糖症，引發手腳無力、暈眩、嘔吐，嚴重時可致抽搐、昏迷甚至死亡。

美國及印度科學家更發現，未成熟的荔枝含「次甘氨酸甲」及「亞甲環丙基甘氨酸」，這兩種物質會抑制人體產生葡萄糖，令低血糖風險大增。

荔枝｜食安中心6大安全貼士

本港食安中心呼籲，享用荔枝時謹記以下要點：

選購可靠：向信譽良好的店鋪購買。 清洗乾淨：剝皮前在流動清水下輕輕刷洗果皮。 雙手潔淨：進食前洗淨雙手。 切勿空腹：最好在兩餐之間食用，避免空肚吃。 控制分量：成人每日不超過10粒，小童不超過5粒。 糖尿病人慎吃：盡量少吃，以免血糖波動。

資料來源：Jim Lau - 註冊營養師（獲授權轉載）、營養師李婉萍、食安中心

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