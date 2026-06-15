夏天食荔枝！拆解「一粒荔枝三把火」 即睇品種/忌食人群/每日可吃數量/如何揀選保存
發佈時間：13:00 2026-06-15 HKT
「一粒荔枝三把火」，雖然荔枝多吃容易喉嚨痛，但其清甜多汁的滋味、令人吃個不停，成為不少港人的至愛！不同荔枝品種有何分別？如何揀選、保存，以及每天可以吃多少粒？《星島頭條》綜合專家及食物安全中心的建議，為大家逐一解答，讓你在享受夏日甜蜜的同時，也能食得安心又健康。
荔枝｜營養豐富 維他命C含量極高
根據美國農業部數據，荔枝熱量適中，卻蘊含豐富營養（每100克）：
- 熱量：66千卡
- 維他命C：71.5毫克（極高，抗氧化、增強免疫）
- 膳食纖維：1.3克
- 碳水化合物：16.5克（其中糖分15.2克）
- 鉀：171毫克（有助平衡血壓）
- 鎂：23毫克
- 磷：31毫克
- 水分：81.7克
營養師李婉萍曾在個人專頁分享，荔枝的維他命C含量極高，有助促進非血基質鐵吸收，加上當中的銅離子能輔助造血，對預防貧血有益。研究亦顯示，荔枝含類黃酮、酚酸、皂苷及多醣等多種天然抗氧化物，可提高免疫功能、調節血脂、保護心血管。
荔枝｜常見荔枝品種/當造月份 各有風味
荔枝品種繁多，產地、當造月份、果肉質感各有不同。以下為15款香港人熟悉的品種：
|品種
|當造月份
|產地及特點
|三月紅
|3月下旬至4月上旬
|
最早熟的品種之一，產於台灣高屏、廣東、廣西、海南
果實心臟形，鮮紅色，肉質細嫩多汁，酸甜清脆
|荔枝王
|5月
|
產自海南、廣東、廣西、福建等
果型最大，接近雞蛋大小，肉厚脆嫩，清甜多汁
|妃子笑
|5月
|
產自廣東、廣西、四川、海南
果大核小，味甜汁多，清香酸甜，還有除口氣的功效
|白糖罌
|5月下旬
|
產自廣東茂名
果肉爽脆，清甜帶蜜香，品質上等
|白臘
|6月上旬
|
又稱白臘子，產於廣東、廣西、海南
果皮鮮紅稍帶紫，薄而軟，果肉白臘色，爽脆清甜
|黑葉
|6月上中旬
|
產自福建、廣東、廣西
果殼顏色較深，肉質軟滑，清甜多汁，香味濃郁，是老一輩最愛的傳統荔枝味
|水晶球
|6月中旬
|
廣州稀有品種
果肉晶瑩潔白如水晶，爽脆清甜，果皮淡紅帶黃，較刺手，果核細小。
|糯米糍
|6月下旬至7月上旬
|
產自廣東、廣西
果皮鮮紅，皮薄肉嫩，水潤多汁，帶特殊香氣，被譽為晚熟品種中的極品
|桂味
|6月下旬
|
產自廣東、廣西
成熟時果皮鮮紅至暗紅，果核細小，肉質爽脆，清甜多汁，帶桂花香，是極受歡迎的品種
|掛綠
|6月下旬
|
產自廣東，產量稀少
果殼紅中帶綠，肉潔白晶瑩，清甜爽口，被稱為嶺南四大佳果之一
|狀元紅
|6月中下旬
|
產於石灘、荔城等地
肉偏白，爽脆多汁，要充分成熟才香甜，品質中等
|蘭竹
|6月下旬
|
產於福建龍海
果大心臟形，肉厚乳白，味甜帶微酸，可用來釀酒，曾獲農業博覽會銅獎
|懷枝
|7月上旬
|
產於廣東、廣西、台灣
果皮暗紅色，厚而韌，果肉軟滑多汁，味甜，適應力強，是遲熟品種之一
|元紅
|7月中旬
|
產於福建福州
心臟形，果皮紫紅色，肉較薄，味甜帶酸
|陳紫
|7月中下旬
|
產於福建莆田、仙遊
有「荔枝皇后」之稱，肉質滑軟，甜中帶微酸，水分充足
荔枝｜挑選荔枝3要訣/保存貼士
李婉萍指，挑選荔枝以下3大要訣：
- 顏色：果皮紅中帶綠為佳
- 彈性：飽滿緊實、有彈性
- 氣味：清香自然，沒有發酵酒味
保存荔枝方面，即日食用為佳，放在陰涼通風處，盡快吃完。如果吃不完，有以下保存貼士：
- 冷藏保存：先剪掉荔枝葉子，用紙包好，放入保鮮盒再冷藏，可保存約一星期。
- 冷凍鎖鮮：荔枝剝殼後用鹽水短暫浸泡，瀝乾後放入冰格，可延長保存期，更成為夏日天然冰品，鎖住維他命C與香氣。
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荔枝｜為何吃荔枝易熱氣？營養師拆解
註冊營養師Jim Lau解釋，荔枝屬於極高糖水果，主要成分為果糖。果糖黏度高，容易依附在口腔及食道黏膜，造成「高滲透」情況，使黏膜水分流失，導致喉嚨乾涸、不適。同時，高糖環境會削弱黏膜的免疫力，容易引發炎症及細菌滋生，繼而出現喉嚨痛、生飛滋等症狀。此外，高糖食物會刺激胰島素急速上升，加劇身體的發炎反應。
荔枝｜每日可吃多少粒？6類人忌吃？
荔枝不宜經常大量進食，食安中心指成人每日上限約10粒（約300克），小童則不宜超過5粒。Jim Lau建議，每次最好只吃1至2粒荔枝比較安全，以下6類人士應特別小心，甚至避免食用：
- 濕疹患者：高糖易引發身體發炎，加重病情。
- 三高人士：高糖分影響血糖、血脂及血壓。
- 胃酸倒流人士：高糖食物容易引致胃氣及倒流。
- 膽汁回流人士：果糖在小腸內發酵，可能加劇不適。
- 糖尿病患者：極高糖分易令血糖急升，建議改選藍莓、士多啤梨、奇異果等低糖水果。
- 心臟病患者：高糖可增加心臟負擔。
荔枝｜荔枝病是什麼？空肚吃可致命
Jim Lau提醒，應避免空肚吃大量荔枝，因為高糖食物會大幅度改變血糖，令胰島素過分釋出，引發低血糖。內地曾發生多宗「荔枝病」個案，曾有一名24歲女子一口氣吃下約1.2公斤荔枝，隨即出現頭暈噁心，求醫證實為低血糖症，引發手腳無力、暈眩、嘔吐，嚴重時可致抽搐、昏迷甚至死亡。
美國及印度科學家更發現，未成熟的荔枝含「次甘氨酸甲」及「亞甲環丙基甘氨酸」，這兩種物質會抑制人體產生葡萄糖，令低血糖風險大增。
荔枝｜食安中心6大安全貼士
本港食安中心呼籲，享用荔枝時謹記以下要點：
- 選購可靠：向信譽良好的店鋪購買。
- 清洗乾淨：剝皮前在流動清水下輕輕刷洗果皮。
- 雙手潔淨：進食前洗淨雙手。
- 切勿空腹：最好在兩餐之間食用，避免空肚吃。
- 控制分量：成人每日不超過10粒，小童不超過5粒。
- 糖尿病人慎吃：盡量少吃，以免血糖波動。
資料來源：Jim Lau - 註冊營養師（獲授權轉載）、營養師李婉萍、食安中心
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