雨靴水鞋發臭有救？必學清洗除臭3步曲 附選靴貼士：橡膠/PVC/Gore-Tex點揀好？

【雨天/雨靴/水鞋】香港春夏潮濕多雨、雨靴或水鞋是不少人上班上學的必需品。然而，鞋子入水、襪子濕透、雨靴長期不透氣，容易產生難聞異味，甚至足部疾病。《星島頭條》整合了雨靴水鞋資訊，只要選對鞋、掌握正確的清洗與保養方法，不但可以保持清潔，更能告別臭靴煩惱。

雨靴水鞋｜雨天穿濕鞋易惹3種足病

長期穿著濕鞋，足部處於潮濕環境，容易感染真菌，引發以下3種常見疾病：

香港腳（足癬）：潮濕鞋內是真菌的理想滋生地，可導致腳部皮膚紅腫、痕癢、發炎及脫皮。 灰甲（甲癬）：同樣由真菌引起，長時間穿著濕鞋會令腳趾甲變厚、變色（黃或灰白）、變形，甚至發出異味。嚴重時可演變成甲溝炎，引起劇痛。 腳趾水泡：濕鞋增加皮膚與鞋內壁的摩擦，行走時間越長，腳趾間越容易出現水泡，帶來疼痛不適。

雨靴水鞋｜按天氣場合選對鞋：橡膠/PVC/Gore-Tex

雨靴/水鞋可分為不同大小類型：

短款（及腳踝） ：適合毛毛雨或雨後，方便配襯，但不夠應付大雨或積雪。

：適合毛毛雨或雨後，方便配襯，但不夠應付大雨或積雪。 長款（及膝下） ：抵擋大雨和水花，較悶熱及穿脫不便，建議選側面有拉鍊或透氣設計的款式。

：抵擋大雨和水花，較悶熱及穿脫不便，建議選側面有拉鍊或透氣設計的款式。 中長款（及小腿）：結合短款與長款優點，應付各種天氣，穿脫方便，長途行走亦舒適。

按質料選擇：

橡膠 ：柔軟貼腳，可長時間行走。合成橡膠輕巧耐用；天然橡膠隔熱防寒，適合冬季。

：柔軟貼腳，可長時間行走。合成橡膠輕巧耐用；天然橡膠隔熱防寒，適合冬季。 PVC ：非常耐用，不易刮花或變舊，但低溫下會變硬，需選鞋底有防滑紋的款式。

：非常耐用，不易刮花或變舊，但低溫下會變硬，需選鞋底有防滑紋的款式。 合成皮 ：外觀時尚，容易配襯，但防水性較弱，只宜小雨或雨後穿着。

：外觀時尚，容易配襯，但防水性較弱，只宜小雨或雨後穿着。 Gore-Tex：防水同時透氣，可排出濕氣，減少悶熱感，適合長時間穿着。

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雨靴水鞋｜清洗除臭3步曲

清洗雨靴前，請準備以下工具：

水桶

軟毛海綿或軟毛巾

中性清潔劑（不含漂白劑）

報紙

光澤鞋蠟（可選，用於白化處理）

步驟1：清洗雨靴外部

在水桶中注入清水，加入適量中性清潔劑（勿用含氯漂白劑或強鹼性清潔劑），攪拌成稀釋清潔液。 將雨靴放入清潔液中，用柔軟海綿或毛巾輕擦表面，去除泥漬與污垢。忌用硬毛刷或鋼絲球，以免刮傷靴面，造成細菌藏匿。 用清水徹底沖洗乾淨，確保無清潔劑殘留。

步驟2：清洗雨靴內部（除臭關鍵）

雨靴內的異味多來自汗水與細菌滋生。只要靴子標明可水洗，即可按以下方法清潔：

取出鞋墊（如有），分開清洗。鞋墊可用中性清潔液浸泡後輕輕搓揉，再沖淨。 將雨靴的靴口向外翻折（柔軟靴型適用），使內側外露，方便清洗。 用海綿沾取清潔液，輕輕擦拭內壁，特別留意腳跟及腳掌接觸位置。 用清水反覆沖洗內側，直至水質清澈。

步驟3：正確乾燥 杜絕發臭

雨靴形狀狹長，自然晾乾困難，若處理不當，容易產生霉味。

倒掛瀝水 ：將雨靴倒置，套在空膠樽或晾靴架上，讓多餘水分流出。

：將雨靴倒置，套在空膠樽或晾靴架上，讓多餘水分流出。 塞報紙吸濕 ：將報紙揉成團，塞入靴內，吸收殘留濕氣。約2-3小時更換一次，重複2-3次，直至報紙不再潮濕。

：將報紙揉成團，塞入靴內，吸收殘留濕氣。約2-3小時更換一次，重複2-3次，直至報紙不再潮濕。 陰涼通風處晾乾：將雨靴置於陰涼、通風良好的地方自然風乾。切忌放在陽光下直射或使用暖爐烘乾，否則橡膠會加速硬化、龜裂及褪色。

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雨靴水鞋｜正確保養 防白化延長雨靴壽命

雨靴使用一段時間後，表面可能出現白色粉狀物質，這不是發霉，而是「Bloom（白霜）」現象。橡膠中添加的抗老化劑或蠟質，因溫度變化或拉伸而釋出，屬正常現象。處理方法：

使用市售的「光澤鞋蠟」（水性、不含揮發性有機溶劑）輕輕擦拭，即可去除白霜並恢復光澤。

避免將鞋蠟塗抹在鞋底，否則會令鞋底變滑，增加跌倒風險。

若無專用清潔劑，可用微濕軟布沾少量中性清潔液輕拭，再以清水擦淨。

天然橡膠會隨時間自然老化，但只要儲存得當，可大大延緩老化。

避光避熱 ：每次穿着後，用乾布擦拭內外；並存放在陰涼、乾燥、無陽光直射的地方（如鞋櫃內層）。紫外線和螢光燈都會加速橡膠老化。

：每次穿着後，用乾布擦拭內外；並存放在陰涼、乾燥、無陽光直射的地方（如鞋櫃內層）。紫外線和螢光燈都會加速橡膠老化。 保持形狀 ：切勿摺疊或重壓雨靴，否則摺痕處容易裂開。可將報紙或鞋撐塞入靴內維持挺直。

：切勿摺疊或重壓雨靴，否則摺痕處容易裂開。可將報紙或鞋撐塞入靴內維持挺直。 隔絕空氣 ：最好用原裝防塵袋或膠袋包裹，減少與濕氣及灰塵接觸。

：最好用原裝防塵袋或膠袋包裹，減少與濕氣及灰塵接觸。 天然除臭：可選用天然除臭包（如竹炭、小蘇打粉）放入靴內吸濕除味。盡量避免連續多日穿着同一對雨靴，讓靴子有足夠時間乾透。

資料來源：JR東日本、アトム株式會社、AQUA

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