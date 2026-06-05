家中有毛孩可種植物？即睇14款植物安全名單 避開中毒危機
更新時間：21:00 2026-06-05 HKT
發佈時間：21:00 2026-06-05 HKT
發佈時間：21:00 2026-06-05 HKT
【毛孩健康】不少家庭喜歡種植綠色植物，增添生活氣息。然而，對於家中有貓狗的主人來說，並非所有植物都適合共存，擺錯植物分分鐘令毛孩們身陷中毒危機！
獸醫教你避開隱形危機
營養師高敏敏聯同獸醫潘又瑄在個人Facebook專頁分享了一份毛孩居家植物的「高危及安全名單」，讓各位「奴才」在享受綠意的同時，也能守護「主子」安全。
14款安全植物名單：對貓狗無毒
以下植物對寵物相對安全，主人可以放心擺放/種植：
- 山蘇
- 波士頓腎蕨
- 鹿角蕨
- 袖珍椰子
- 散尾葵
- 圓葉椒草
- 鏡面草
- 吊蘭
- 發財樹
- 花葉冷水花
- 蘭花
- 非洲紫羅蘭（非洲堇）
- 貓草／小麥草／燕麥草（可供安全啃咬）
- 空氣鳳梨
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15款高危植物名單：對貓狗有毒
高度危險性（可引發嚴重中毒）：
- 百合屬植物（含金針花）：全株有毒，貓咪即使少量接觸，可引發急性腎衰竭，嚴重會致命
- 杜鵑花：全株有毒，可致嘔吐、虛弱、心臟衰竭
- 鬱金香／水仙：球莖毒性最強，易引起劇烈嘔吐與腸胃炎
- 夾竹桃：全株劇毒，可能導致心律不整，甚至致命
- 仙客來：塊根毒性高，可致嘔吐、流口水、抽搐
- 金錢樹：含草酸鈣，刺激口腔，引致疼痛、流口水、腸胃不適
- 黃金葛：含草酸鈣，刺激口腔、大量流口水，嚴重時吞嚥困難
- 龜背芋：含草酸鈣，刺激口腔、大量流口水，嚴重時吞嚥困難
- 海芋：含草酸鈣，刺激口腔、大量流口水，嚴重時吞嚥困難
- 白鶴芋：含草酸鈣，刺激口腔、大量流口水，嚴重時吞嚥困難
- 黛粉葉：含草酸鈣，刺激口腔、大量流口水，嚴重時吞嚥困難
毒性較輕（仍需避免接觸）：
12. 聖誕紅：可能導致嘔吐、腹瀉
13. 蘆薈：蘆薈素刺激腸胃，引致腹瀉
14. 菊花：含除蟲菊素，影響腸胃與神經系統
15. 虎尾蘭：弱毒性，易造成輕度腸胃不適
貓狗誤食有毒植物點算？緊急三步驟
一旦發現寵物咬過可疑植物，請保持冷靜，立即行動：
- 帶同植物殘留物或照片前往獸醫診所：讓獸醫快速判斷毒性，對症治療。
- 切勿自行催吐：部分植物具強烈刺激性，不當催吐可能造成二次傷害。
- 盡快求醫：把握黃金治療時間，可大幅提升康復機會。
高敏敏及潘又瑄提醒，新植物帶回家前，務必先查證是否安全無毒；帶回家後，最好將家中植物放在寵物無法觸及的位置，觀察家中貓狗是否有啃咬植物的習慣，若寵物愛吃草，可準備安全的貓草作為替代。
資料來源：營養師高敏敏、獸醫潘又瑄
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