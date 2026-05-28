夏日防蚊攻略！5大驅蚊產品成分大比拼 嬰兒貓狗忌用這幾種？附9款消委會5星產品
發佈時間：12:00 2026-05-28 HKT
夏天為大地帶來「蚊蟲」，驅蚊/防蚊產品要點揀好？市面上有各式各樣的驅蚊成分，有些產品嬰兒不宜接觸，有些又對家中毛孩有毒，可如何選購？《星島頭條》為你詳細拆解5種常見驅蚊成分的特性，並列出消委會五星滿分推介名單，助你輕鬆選對防蚊好幫手。
5大驅蚊成分 揀邊種好？
市面上驅蚊產品的有效成分主要分為以下5類，各有優點和使用限制：
1. 避蚊胺（DEET）
- 特點：應用歷史最悠久，驅蚊效果穩定可靠。
- 注意事項：高濃度產品可能刺激皮膚，引起皮疹或水泡；會溶解膠質及某些合成纖維，接觸後避免觸碰相機、手機、眼鏡等物品。
- 不適用人士：香港衞生防護中心建議6個月以下嬰兒不宜使用。對貓狗有劇毒，不宜接觸。
2. 派卡瑞丁（Picaridin，又稱埃卡瑞丁 Icaridin）
- 特點：幾乎無色無臭，質地不黏膩，常見於歐洲及澳洲產品。不易刺激皮膚，也不會損壞塑膠或人造纖維衣物。
- 注意事項：可能刺激眼睛。
- 不適用人士：加拿大衞生局建議6個月以下兒童不應使用。對狗狗急性毒性較低、相對安全，但使用時不宜直接接觸；貓咪不宜接觸。
3. 丁基乙酰氨基丙酸乙酯（IR3535）
- 特點：無色、幾乎無味。
- 注意事項：有機會溶解膠質或合成纖維，驅蚊效果可能比DEET稍低，或會刺激眼睛。
- 不適用人士：美國當局建議2個月以下兒童不宜使用。對貓狗相對安全且幾乎無毒。
【同場加映】蠓咬比蚊咬痛？被蚊/蠓/跳蚤咬如何止痕？專家教止痕驅蟲方法
4. 對-薄荷烷-3,8-二醇（PMD）
- 特點：通常提取自檸檬桉或檸檬尤加利樹精油。
- 注意事項：可能刺激眼睛。
- 建議：美國疾病防控中心建議只使用經提煉的檸檬尤加利油產品，未經提煉者驅蚊效果成疑。
- 不適用人士：3歲以下兒童不宜使用。對貓狗有劇毒，不宜接觸。
5. 甲基壬基酮（IBI-246，又稱野紅茄提取物）
- 特點：來自野生番茄的天然物質，幾乎無毒，亦可用於化妝品及驅趕貓狗。
- 注意事項：屬較新成分，部分天然產品以此為主要賣點，但消委會測試顯示部分天然成分產品驅蚊效果不理想，甚至吸引更多蚊子。對貓狗相對安全且幾乎無毒，但使用時不宜直接接觸。
消委會實測：9款驅蚊劑獲五星滿分
消委會在2024年曾於澳洲實驗室參考世衞指引進行測試，以真人前臂塗抹驅蚊劑，分別測試對「致倦庫蚊」（傳播絲蟲病）及「埃及伊蚊」（傳播登革熱）的驅避效果。在25款樣本中，以下9款總評獲最高五星，表示驅蚊效能及持久力俱佳：
|
9款驅蚊劑奪5星評級
|含DEET
|
|含派卡瑞丁
|
|含IR3535
|
|含PMD
|
其他評分產品一覽
-
4.5星（4款）：殺牠死護膚蚊怕水（DEET 6%）、蚊專家驅蚊蟲噴霧、莫釘我特效驅蚊噴霧（20% IR3535）、Probo Anti-Mosquito Peppa Pig 草本驅蚊噴霧。
-
4星（3款）：萬寧驅蚊蟲噴霧天然植物成分、Prime Living Cedar Dura、Burt's Bees RES-Q Outdoor Spray。
-
3至3.5星（7款）：部分天然成分產品驅蚊效果欠佳，其中一款塗抹4小時後竟吸引多達114隻埃及伊蚊，消費者選購時勿單憑「天然」標籤作決定。
【同場加映】蚊叮蟲咬｜蠓咬比蚊咬痛？男生流膿生肉芽！專家教分蚊蠓蚤+止痕驅蟲方法
使用驅蚊劑小貼士
蚊蟲不僅令人煩躁，更可能傳播登革熱、日本腦炎等疾病。選擇經科學驗證的有效成分（如DEET、派卡瑞丁），並按家庭成員選用合適產品，就能在夏日盡情享受戶外活動，毋須擔心蚊叮蟲咬。
- 按需要選擇濃度：一般戶外活動使用DEET 10-35%已足夠；長時間身處叢林或蚊患嚴重地區可選較高濃度。
- 留意適用年齡：6個月以下嬰兒不宜使用DEET；2個月以下不宜使用IR3535；3歲以下不宜使用PMD。
- 避免接觸眼、口、傷口：塗抹後應洗手，以免誤觸黏膜或損壞物品。
- 天然成分產品：消委會測試發現部分天然產品效能不穩定，甚至「引蚊」，選購時應參考客觀測試結果。
- 配合衣物防護：穿著淺色長袖衣物、使用蚊帳，可進一步提升防蚊效果。
資料來源：消委會
延伸閱讀：體溫高易吸蚊？營養師教少吃5類食物 減體味防蚊叮更防爆汗
---