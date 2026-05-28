夏日防蚊攻略！5大驅蚊產品成分大比拼 嬰兒貓狗忌用這幾種？附9款消委會5星產品

夏天為大地帶來「蚊蟲」，驅蚊/防蚊產品要點揀好？市面上有各式各樣的驅蚊成分，有些產品嬰兒不宜接觸，有些又對家中毛孩有毒，可如何選購？《星島頭條》為你詳細拆解5種常見驅蚊成分的特性，並列出消委會五星滿分推介名單，助你輕鬆選對防蚊好幫手。

5大驅蚊成分 揀邊種好？

市面上驅蚊產品的有效成分主要分為以下5類，各有優點和使用限制：

5大驅蚊成分大比拼

5大驅蚊成分大比拼

1. 避蚊胺（DEET）

特點 ：應用歷史最悠久，驅蚊效果穩定可靠。

：應用歷史最悠久，驅蚊效果穩定可靠。 注意事項 ：高濃度產品可能刺激皮膚，引起皮疹或水泡；會溶解膠質及某些合成纖維，接觸後避免觸碰相機、手機、眼鏡等物品。

：高濃度產品可能刺激皮膚，引起皮疹或水泡；會溶解膠質及某些合成纖維，接觸後避免觸碰相機、手機、眼鏡等物品。 不適用人士：香港衞生防護中心建議6個月以下嬰兒不宜使用。對貓狗有劇毒，不宜接觸。

2. 派卡瑞丁（Picaridin，又稱埃卡瑞丁 Icaridin）

特點 ：幾乎無色無臭，質地不黏膩，常見於歐洲及澳洲產品。不易刺激皮膚，也不會損壞塑膠或人造纖維衣物。

：幾乎無色無臭，質地不黏膩，常見於歐洲及澳洲產品。不易刺激皮膚，也不會損壞塑膠或人造纖維衣物。 注意事項 ：可能刺激眼睛。

：可能刺激眼睛。 不適用人士：加拿大衞生局建議6個月以下兒童不應使用。對狗狗急性毒性較低、相對安全，但使用時不宜直接接觸；貓咪不宜接觸。

3. 丁基乙酰氨基丙酸乙酯（IR3535）

特點 ：無色、幾乎無味。

：無色、幾乎無味。 注意事項 ：有機會溶解膠質或合成纖維，驅蚊效果可能比DEET稍低，或會刺激眼睛。

：有機會溶解膠質或合成纖維，驅蚊效果可能比DEET稍低，或會刺激眼睛。 不適用人士：美國當局建議2個月以下兒童不宜使用。對貓狗相對安全且幾乎無毒。

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4. 對-薄荷烷-3,8-二醇（PMD）

特點 ：通常提取自檸檬桉或檸檬尤加利樹精油。

：通常提取自檸檬桉或檸檬尤加利樹精油。 注意事項 ：可能刺激眼睛。

：可能刺激眼睛。 建議 ：美國疾病防控中心建議只使用經提煉的檸檬尤加利油產品，未經提煉者驅蚊效果成疑。

：美國疾病防控中心建議只使用經提煉的檸檬尤加利油產品，未經提煉者驅蚊效果成疑。 不適用人士：3歲以下兒童不宜使用。對貓狗有劇毒，不宜接觸。

5. 甲基壬基酮（IBI-246，又稱野紅茄提取物）

特點 ：來自野生番茄的天然物質，幾乎無毒，亦可用於化妝品及驅趕貓狗。

：來自野生番茄的天然物質，幾乎無毒，亦可用於化妝品及驅趕貓狗。 注意事項：屬較新成分，部分天然產品以此為主要賣點，但消委會測試顯示部分天然成分產品驅蚊效果不理想，甚至吸引更多蚊子。對貓狗相對安全且幾乎無毒，但使用時不宜直接接觸。

消委會實測：9款驅蚊劑獲五星滿分

消委會在2024年曾於澳洲實驗室參考世衞指引進行測試，以真人前臂塗抹驅蚊劑，分別測試對「致倦庫蚊」（傳播絲蟲病）及「埃及伊蚊」（傳播登革熱）的驅避效果。在25款樣本中，以下9款總評獲最高五星，表示驅蚊效能及持久力俱佳：

9款驅蚊劑奪5星評級 含DEET 3M Ultrathon 驅蚊膏 （DEET 34.34%，$55）：測試4小時內完全沒有蚊子降落在前臂，是所有樣本中唯一零蚊近身的產品，保護力最強。

（DEET 34.34%，$55）：測試4小時內完全沒有蚊子降落在前臂，是所有樣本中唯一零蚊近身的產品，保護力最強。 OFF! Deep Woods 防蚊液 （DEET 25%，$67.7）

（DEET 25%，$67.7） 萬寧避蚊胺驅蚊蟲噴霧 （DEET 25%，$45）

（DEET 25%，$45） RID Antiseptic Repellent Tropical Strength Pump Spray（DEET 19.1%，$128） 含派卡瑞丁 曼秀雷敦低敏驅蚊乳液 （Picaridin，$98.9）

（Picaridin，$98.9） OFF! Familycare Picaridin 防蚊液 （10% Picaridin，$85）

（10% Picaridin，$85） Skin Technology Protect 20% 長效防蚊液（20% Picaridin，$259） 含IR3535 驅蚊大師滅菌驅蚊液（20% IR3535，$108） 含PMD 日本叮叮全效版配方驅蚊防蟲噴霧（PMD，$55）

其他評分產品一覽

4.5星（4款） ：殺牠死護膚蚊怕水（DEET 6%）、蚊專家驅蚊蟲噴霧、莫釘我特效驅蚊噴霧（20% IR3535）、Probo Anti-Mosquito Peppa Pig 草本驅蚊噴霧。

4星（3款） ：萬寧驅蚊蟲噴霧天然植物成分、Prime Living Cedar Dura、Burt's Bees RES-Q Outdoor Spray。

3至3.5星（7款）：部分天然成分產品驅蚊效果欠佳，其中一款塗抹4小時後竟吸引多達114隻埃及伊蚊，消費者選購時勿單憑「天然」標籤作決定。

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使用驅蚊劑小貼士

蚊蟲不僅令人煩躁，更可能傳播登革熱、日本腦炎等疾病。選擇經科學驗證的有效成分（如DEET、派卡瑞丁），並按家庭成員選用合適產品，就能在夏日盡情享受戶外活動，毋須擔心蚊叮蟲咬。

按需要選擇濃度：一般戶外活動使用DEET 10-35%已足夠；長時間身處叢林或蚊患嚴重地區可選較高濃度。 留意適用年齡：6個月以下嬰兒不宜使用DEET；2個月以下不宜使用IR3535；3歲以下不宜使用PMD。 避免接觸眼、口、傷口：塗抹後應洗手，以免誤觸黏膜或損壞物品。 天然成分產品：消委會測試發現部分天然產品效能不穩定，甚至「引蚊」，選購時應參考客觀測試結果。 配合衣物防護：穿著淺色長袖衣物、使用蚊帳，可進一步提升防蚊效果。

資料來源：消委會

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