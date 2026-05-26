罐頭吞拿魚大翻身！英國年輕人瘋搶「增肌神物」營養師拆解3大被低估營養

對於大部分香港人而言，罐頭食品如午餐肉、五香肉丁或豆豉鯪魚，一向是家中廚房必備的「看門口」儲糧。不過在英國，近年再度掀起熱潮的罐頭食品卻是「吞拿魚」，甚至成為了年輕一代爭相追捧的健康食品。根據英國大型連鎖超市 Tesco 最新公布的數據顯示，過去兩年間，罐頭魚的銷量大幅上升近 18%，相當於額外售出了 225 萬公斤產品，反映出這種昔日被視為「基層恩物」的平民食品，正重新主導當地的飲食潮流。

這股熱潮背後的最大推手，正是社交平台 TikTok 上大量熱愛健身與注重健康飲食的年輕網民。超市採購主管指出，近年愈來愈多年輕消費者發現，罐頭魚不但價格便宜、保質期長，更是一種能夠快速補充蛋白質的百搭食材。事實上，吞拿魚等罐頭魚在 20 世紀曾是英國家庭的日常食品，隨着戰後雪櫃普及、新鮮食材更易保存，罐頭的人氣一度下滑。如今罐頭魚強勢回歸，受歡迎程度直逼接近 100 年前的黃金時代。

營養專家拆解罐頭吞拿魚3大營養優點

雖然罐頭食品曾被部分人標籤為不健康，但頂級營養專家表示，特定罐頭魚在健康飲食中其實發揮着非常積極的作用，並具備以下三大核心好處：

優點一：極佳的低脂純蛋白質

罐頭吞拿魚是極佳的低脂高蛋白質來源。它不含多餘的脂肪與碳水化合物，能在不造成身體負擔的情況下，為肌肉生長提供原材料，因此近年成為不少健身人士與減肥愛好者的增肌新寵。

優點二：骨軟可食的高效補鈣源

兒科營養師 Emma Shafqat 指出，對於不進食乳製品或有乳糖不耐症的人士而言，沙甸魚和鯖魚等罐頭魚是極佳的鈣質來源。這類細小魚類的魚骨在罐頭加工過程中會徹底變軟，消費者可連骨一同進食，輕鬆將鈣質全數吸收。

優點三：富含護心抗發炎 Omega-3

沙甸魚及鯖魚罐頭保留了豐富的 Omega-3 脂肪酸。這種優質脂肪對維持大腦運作、心臟血管健康以及細胞修復至關重要。專家提醒，若純粹追求 Omega-3，選擇小魚罐頭會比吞拿魚（部分營養在加工時會被抽離作保健品）更具效益。

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