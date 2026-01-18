長壽飲食｜60年研究揭5大飲食延壽貼士 吃這罐頭竟降一半血脂 1類零食可多吃

想健康長壽，著重飲食是關鍵秘訣之一。有專家引述一項橫跨60年的研究發現，有5大飲食習慣有助健康長壽，更可預防腦退化、降膽固醇等功效。其中他更建議日常可多吃1類罐頭，竟可令血脂下降一半，對心血管健康大有幫助。

長壽飲食｜研究揭5大飲食延壽貼士 吃這罐頭竟降一半血脂

日本醫學和統計學專家大平哲也在Diamond Online撰文指，他曾參與1963年的CIRCS研究，該研究以1萬名日本人為對象進行長達60年的追蹤，旨在找出影響健康的普遍法則。這項結合醫療與統計技術的研究，通過定點觀測方式持續分析健康長壽者的生活習慣，不僅是全世界持續時間最長的區域性健康比較研究，更以有龐大的數據量與極高的可信度。

研究發現，真正健康的人往往在不知不覺中實踐著促進健康的習慣，並總結出以下5大有助健康長壽的飲食習慣。

長壽飲食5大貼士：

5大飲食方法助延壽：

長壽飲食｜1.可吃雞蛋和魚籽

過去普遍認為雞蛋和魚籽是導致膽固醇升高的元兇，這主要是因為蛋黃中含有膽固醇成分，因此往往建避免食用雞蛋，以及包括鱈魚魚籽、三文魚魚籽在內的各種魚籽食品。

然而，這些食物對膽固醇水平的實際影響相當有限，即使刻意限制雞蛋攝取，膽固醇數值也並未出現顯著變化。此外，雞蛋是營養價值豐富的食材，建議每天適量吃1個雞蛋更有益健康。

長壽飲食｜2.避免吃肥肉

肉類脂肪例如油脂豐富的牛扒、以五花肉為主的鍋物、炸豬扒等，會顯著提升膽固醇水平，特別是對壞膽固醇值的影響尤為明顯。如果身體檢查結果顯示壞膽固醇值偏高，建議避免攝取這類高脂食物。

長壽飲食｜3.選擇健康零食

與其強忍飢餓導致後續暴飲暴食，不如適度補充健康零食。大平哲也特別推薦即食雞胸肉，不只低卡路里，更富含蛋白質，而且能保持飽腹感。

此外，還可以選擇無調味堅果，因富含鎂、鉀等礦物質，具有穩定血壓的功效。值得注意的是，海藻、豆腐等食材雖然也富含鎂元素，但務必注意沒有額外添加鹽，避免攝入過多鈉。

長壽飲食｜4.選擇魚類罐頭

在眾多食材中，鯖魚、秋刀魚等青背魚好處最多。如果嫌處理鮮魚很麻煩，可嘗試鯖魚罐頭，若覺得味道單調也可交替食用味噌、咖哩等風味的鯖魚罐頭。大平哲也曾進行為期3周的實驗發現，完全戒除肉類並每日三餐攝取魚類，主要以生魚片和鯖魚罐頭為主，結果三酸甘油脂下降大約一半，血液黏稠度也明顯改善，但當恢復肉類飲食僅1周後數值就回復原狀，證實吃魚對健康的獨特好處。

鯖魚罐頭不用額外處理，可直接用來烹調，吞拿魚罐頭也是不錯的選擇，但需瀝除油脂後食用。惟特別注意，烤秋刀魚或烤沙甸魚罐頭，往往含過量調味料與糖分，應盡量避免進食。

長壽飲食｜5.每周吃一次魚

魚類與蔬菜堪稱幾乎找不到負面影響的黃金食材，真正健康的飲食之道在於多元均衡攝取。研究證實，即使只是每周吃一次魚，也能帶來顯著健康效益。

此外，有大型研究探討了海鮮中富含的Omega-3多元不飽和脂肪酸與認知障礙症的關係。每日攝取約82克魚類（相當於一片三文魚或鰤魚），比幾乎不吃魚者，認知障礙症發生風險降低61%。針對三酸甘油脂的改善效果，研究顯示每周食用3次鯖魚即可見效，甚至部分實驗證實每周吃1次就有調節作用。

資料來源：Diamond Online

延伸閱讀：勤用身體4部位更長壽 腦退化風險更低 做這運動可多活11年 專家教3招提升活力

---

相關文章：

長壽護腦飲食法大公開 三餐多吃1類超級食物 抗癌/防糖尿病

想長壽養生必學日式步行法 研究揭每天做30分鐘 心血管年齡逆轉10歲｜附詳細步驟

久坐恐增40%死亡風險 醫生教每日做30秒輕鬆動作 護腦延壽逆轉短命危機

4款動作可自測壽命長短 研究揭這樣走路長命20年 這動作不達標早死風險恐增84%