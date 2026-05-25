午餐肉放雪櫃變「明太子」 網民大呼恐怖：從來都未見過 專家揭罐頭開封後正確保存方式

罐頭食品一向是香港家庭必備的「看門口」儲糧，不論是午餐肉、茄汁沙甸魚還是粟米粒，都極受歡迎。不少人誤以為罐頭食品放進雪櫃便不會變壞，因而引發食安危機。近日有網民在社交平台 Threads 發文，指自己將食剩的午餐肉放在雪櫃下格「個幾兩個月」，結果午餐肉表面竟生出大量形似「明太子」的粉紅色顆粒狀細菌，又表示：「從來都未見過呢一隻顏色」，畫面極其震撼。

開封午餐肉儲存方式不當 恐引發細菌滋生風險

照片隨即引來網民熱烈討論，紛紛大呼恐怖；更有網民猜測這極有可能是「粘質沙雷氏菌（Serratia marcescens）」。這種細菌在潮濕環境中極易滋生，並會產生名為「靈菌紅素」的紅色色素。家庭醫生林永和接受《星島頭條》訪問指，將未吃完的午餐肉直接原罐放入冰箱冷藏，是一個不符合食品安全且具備衛生風險的做法。從外觀上觀察，這種存放方式有機會導致食物分泌出「粘質沙雷氏菌」（又稱靈桿菌）。這種細菌會使食物表面呈現紅色或粉紅色的粗大粒子狀，但具體情況仍需透過細菌培養才能進一步確認。

事實上，這種細菌廣泛存在於潮濕的環境中，例如浴室、廚房或醫院。若將已開封的午餐肉直接放入冰箱，亦有機會滋生此類細菌。因為在開啟罐頭的過程中，食物可能已經受到環境污染，進而將細菌帶入午餐肉中，隨著時間推移便會迅速繁殖。此外，市民亦應定期清潔冰箱內格，以保持飲食衛生。

林永和補充雖然該菌一般不會引發嚴重的疾病，但若不慎進入人體，仍可能導致腸胃不適或尿道炎。因此奉勸大家在儲存食物時，開封後務必將其妥善移至乾淨的保鮮容器中再放入冰箱。另一方面，毒物科專家譚敦慈曾在台灣節目《57健康同學會》強調，罐頭食品一旦開封，便會徹底失去其「無菌」特性，若保存方式不當，變相是在吞食細菌，隨時會引致食物中毒。

罐頭開封後的正確保存4大重點

不少市民誤以為罐頭食品含有大量防腐劑，但事實上，罐頭是靠製作過程中的徹底高溫滅菌及真空密封來延長保質期。因此，一旦開罐與空氣接觸，食物便會立刻暴露於細菌污染的風險中。

重點一：必須更換密封容器

切勿將打開的罐頭直接蓋回蓋子便塞進雪櫃。因為多數罐頭由鐵質製成，內層雖有防鏽塗層，但開罐後鐵皮外露，加上雪櫃內的濕氣，極易生鏽並污染食物。正確的做法是將食剩的食物倒進玻璃保鮮盒或密封袋中保存。在轉移食物時，應只撈出固體食物，倒掉多餘的湯汁或油分，因為這些液體普遍含有極高鹽分、糖分或脂肪。

重點二：開封後保質期僅三至五天

包裝上標示的一至兩年保質期，僅適用於「未開封」狀態。罐頭一旦開封，其保質期便會縮短至 3 至 5 天，尤其是水分較多的豆類製品，更應盡快食用。若雪櫃內儲存了多個已開封的食品，建議在保鮮盒外貼上標籤，寫明開封日期，以免自己或家人誤食過期變壞的食物。

重點三：吃多少拿多少，避免交叉污染

如果打算將罐頭分開數餐食用，每次必須使用完全乾淨、無水份的筷子或湯匙將所需分量舀出，其餘部分應立即密封放回雪櫃。千萬不要貪方便直接用吃過飯的筷子去夾取，因為唾液中的細菌會殘留在罐內，加速食物腐壞。

重點四：減少食物回溫時間

從雪櫃拿取食物時，應秉持「吃多少、拿多少」的原則。食物在室溫下回溫的時間愈長，環境溫度上升便愈容易促使細菌瘋狂滋生。多留意這些日常飲食的衛生細節，才能真正食得安心。

資料來源：Threads 、YouTube@57健康同學會

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