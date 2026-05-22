網傳「貝殼粉」洗藍莓更乾淨？專家拆解迷思 恐破壞花青素兼存風險？

近日流傳一種清洗藍莓的方法：使用貝殼粉浸泡，聲稱能去除農藥與污垢，引起網民熱議堪稱「生石灰洗藍莓」。究竟這種做法是否安全？會否破壞藍莓的營養價值？顧問註冊營養師葉俊言（Vin Ip）接受《星島頭條》訪問，逐一拆解當中的迷思，並提供正確的清洗建議。

貝殼粉屬鹼性 或增腎石風險

近日社交平台上，網友提及有KOL或自媒體推薦使用「貝殼粉」洗藍莓，引起熱論，不少人指出，貝殼粉本質上屬強鹼性，甚至有人形容為「生石灰」，到底「貝殼粉」洗藍莓可行嗎？又有沒有健康風險？

葉俊言解釋，貝殼粉最終會轉化為氧化鈣，常用於水泥等建材；在食品工業中雖可作為酸鹼調節劑，但並非設計供直接食用。「若浸泡後有徹底沖洗乾淨，問題不大；但如果只浸泡後直接食用，攝取過量可能增加腎石等風險。」他提醒：「大家聽到鈣片都可能擔心腎結石，何況這些並非設計來食用的鈣質。」

強鹼破壞花青素與維他命C

藍莓富含水溶性維他命C及抗氧化物花青素，這些有機物質在極端酸鹼度下容易被破壞。葉俊言解釋：「花青素和維他命C都傾向在弱酸性環境中保存良好，遇到強鹼性（如pH12）就會被破壞。」因此，使用貝殼粉浸泡藍莓，反而會令其珍貴的營養素大量流失。

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藍莓表面「果粉」是天然保護層 毋須刻意洗走

藍莓表面那層灰白色的粉末，並非污垢或發霉，而是水果天然的保護屏障，用來抵禦真菌及細菌。葉俊言表示：「不需要刻意把它洗到『立立令』。如果要硬洗走表面果粉，反而會令裡面的一些水溶性維他命C有機會流失。」建議盡量保留這層天然保護膜。

梳打粉、生粉、漂白水洗藍莓有無效？

網民亦提出用梳打粉、生粉、鹽浸等，甚至疫情時有人提及用「1：99稀釋漂白水」清洗藍莓。葉俊言分析：

梳打粉、生粉、鹽 ：不太有效，因為浸泡時污垢物質有機會溶出，但浸泡的盆大小有限，而且通常不會換很多次水。而水中污垢達到飽和後便無法再溶出髒物；如果再添加粉末或鹽反而影響水的純淨度，降低污垢溶出的機會。

1：99稀釋漂白水：絕對不建議，因為漂白水並非設計供人食用的化學品，存在安全風險。

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忌「Hea洗」藍莓 流動清水沖洗3至5分鐘

葉俊言強調，最有效且安全的方法不是浸泡，而是用流動的自來水沖洗。即使農藥是脂溶性的，水流的衝擊力也能帶走表面的化學物質。「建議沖洗時間約3至5分鐘，不是隨便沖一下就好，之後可用紙巾輕輕擦拭表面。」對於藍莓這類細小水果，足夠的沖洗時間和水流撞擊力，反而最實際。

社交平台不少人推銷天然洗潔粉，聲稱能去除農藥。葉俊言提醒，根據浸泡原理，只要水中存在任何其他物質，往往會影響污垢溶出或帶出的能力。因此，使用這類產品未必有好處。「回歸基本：用清水徹底沖洗，才是最有效且最安全的方法。」

撰文：Irene

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