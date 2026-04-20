食藍莓食到腸胃炎？港女進食藍莓後痾8次+中毒級染色 專家拆解關鍵是「量」及「個人體質」

藍莓一向被譽為「超級水果」，富含花青素與抗氧化物。然而近日有網民在社交平台Threads上發文指，進食一款雲南巨型藍莓後，出現嚴重不適，不但嘴唇、牙齒被染成藍黑色，更伴隨發燒及劇烈腹瀉，一日內痾足8次。事件引發大家對食用藍莓的關注。《星島頭條》訪問美國註冊臨床營養學家王俊華，從藍莓營養與食物安全逐一拆解。

巨型藍莓食完一日痾足8次 染色似「中毒」

網民姚小姐在Threads帖文中詳述，於本港一所連鎖零售店購入2盒雲南出產的巨型藍莓，共花費了78元；她自行吃光一盒後，已對藍莓的染色程度有所疑慮，「食到成個口、嘴唇、牙齒、手指甲甩晒藍黑色，唔係正常藍莓甩少少嗰啲，係好誇張！刷幾次牙都仲有色，好似中毒咁樣……」。

姚小姐其後接受《星島頭條》訪問時表示，「我自己食晒，冇數到（吃了）幾多粒啊。」她表示16號晚上進食後，第一日腹瀉了兩、三次；第二日更全身疼痛、發燒，傍晚開始腹瀉加劇，一日內腹瀉八次，其中四次是水狀；她其後已求醫，獲醫生診斷為腸胃炎。姚小姐提醒其他家長切勿讓兒童食用：「大人都屙到咁樣，真係想像唔到細路仔食咗會點樣。」

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營養學家：過量＋個人體質是關鍵

美國註冊臨床營養學家王俊華接受《星島頭條》訪問時指，食藍莓肚痾的症狀並非單一原因造成，而是「過量食用」與「個人腸胃敏感」疊加的結果。他從三方面詳細解釋：

迷思1：巨型藍莓會刺激腸胃嗎？

網民分享食用國產巨型藍莓後，出現嚴重腸胃炎徵狀，如腹痛、腹瀉、發燒，王俊華解釋這可能與過量山梨醇、果膠刺激腸道有關，或者果實未清洗乾淨導致輕微細菌或病毒污染（漿果類生食常見風險）。

他表示，從營養學角度，藍莓富含膳食纖維（每100克約2.4克）、果膠及少量山梨醇；適量食用有助腸道健康，但短時間內大量食用，例如一次超過100-200克，則容易刺激腸胃。科學上，山梨醇屬於FODMAPs（可發酵寡糖、二糖、單糖及多元醇），腸道吸收能力較弱的人士（包括乳糖不耐受或腸易激綜合症患者）食用過多，山梨醇會在腸道吸水膨脹，引起腹脹、腹瀉及腸鳴。果膠與鞣酸在胃酸環境下可能與蛋白質結合，形成難消化的團塊，加重胃部負擔，甚至引致「胃石症」。

他強調：「正常藍莓過量一樣有風險，關鍵是『量』與『個人體質』，而非果實大小本身。」建議每日攝取量控制在50-100克（約一小盒），飯後食用，避免空腹。

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迷思2：巨型藍莓催大處理會改變成分嗎？

目前科學證據顯示，使用生長調節劑或肥料進行的「催大處理」，主要影響果實大小與生長期，對營養成分改變不大。藍莓的主要營養包括花青素、纖維及有機酸——主要受品種、氣候與成熟度影響，而非單純大小。催大藍莓不會突然變得「無營養」或「毒性增加」。

王俊華指，長期食用方面，藍莓整體安全且有益，只要每日適量（成人50-100克，兒童減半），無明顯健康風險。對腸胃敏感人士或兒童，風險主要來自過量引起的急性消化不適，而非慢性中毒。香港食安中心及美國FDA均未對巨型藍莓發出特別禁售警告，因此他強調重點是「適量」同「均衡飲食」。

迷思3：藍黑色染色是人工色素嗎？

王俊華明確指出，網民描述的藍莓染色效果，最可能來自天然藍莓色素——花青素，而非人工染色。花青素是強力天然色素，古代原住民已用來染布料及皮膚。食用大量藍莓或果汁接觸牙齒、口腔及指甲，的確會暫時染成藍紫色，與食黑莓、紅菜頭的情況類似。香港食物安全中心亦指出，蔬果天然色素在烹調或清洗時滲出屬正常現象。

他表示，目前無可靠證據顯示市售藍莓被人工染色，若真有大規模人工染色問題，應有政府調查與報告，但暫未見相關記錄。

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選購與處理藍莓的實用建議

王俊華提出以下措施，以減低農藥殘留、污染及消化不適風險：

藍莓選購：

選擇信譽良好的超市或來源，查看產地、包裝日期及保質期

優先選果皮完整、無霉斑、無軟爛的藍莓

巨型藍莓若果肉太鬆散或顏色過深，可適量選擇，毋須刻意避開

冷凍藍莓亦是好選擇，營養保留度高

藍莓清洗：

食用前用可飲用水徹底沖洗20秒以上（食物安全中心標準建議）

輕輕搓洗表面即可

不建議用鹽水、梳打粉或洗潔精浸泡，以免殘留化學物或破壞果皮天然保護層

處理與食用：

每日建議份量：成人50-100克，兒童減半

配搭正餐食用，避免空腹

腸胃敏感人士或兒童可從少量開始，觀察反應

王俊華強調，藍莓的花青素與抗氧化益處遠大於潛在風險，只要跟足以上步驟，藍莓仍然是值得推薦的健康水果。他提醒，藍莓雖含天然果糖，仍不宜過量。根據衛生署建議，每日最少兩份水果及三份蔬菜，藍莓可作為其中一份水果（半碗顆粒狀即一份），但不宜單一水果過量，以免總糖分及熱量超標。若進食後出現持續不適，應盡快求醫。

資料來源：michelleiuuu@Threads（獲授權轉載）

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撰文：Irene