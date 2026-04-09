吃藍莓竟傷胃？母子吃超大藍莓後雙雙腹瀉求醫 醫生揭4大功效+每日建議食用量

藍莓、士多啤梨等莓果類水果，公認具有抗氧化、護眼等功效，除了單吃，配搭乳酪或燕麥更是營養豐富均衡的早餐。然而，近日內地一對母子在進食超大藍莓後，竟接連出現腹脹、肚瀉等症狀，連忙就醫。醫生直指藍莓不宜吃得太多，而且不是越大越有益。

吃藍莓會傷胃？母子吃超大藍莓後肚瀉求醫

根據《騰訊網》報導，內地一名母親買了直徑近30mm的超大藍莓，打算讓家人補充營養。不料，她和孩子吃完後卻接連出現腹脹、輕微肚瀉等症狀，於是馬上到南京市婦幼保健院消化內鏡中心求醫。

該院消化內鏡主任張為民醫生為母子兩人檢查後表示，他們肚瀉原因是過量食用超大藍莓，加重腸胃負擔所致。他指，超大藍莓生長周期短，經催大處理，導致果實內果酸、鞣酸濃度偏高。酸性物質會直接刺激胃黏膜，對於本身有胃炎、胃潰瘍的人來說極易誘發火燒心和反酸的症狀。同時，超大藍莓纖維粗硬，進入消化道後會磨擦腸壁，加速腸道蠕動，因而導致腹脹、腹瀉。

他強調，每100克藍莓花青素含量在70-500mg之間，每天吃10-20粒、直徑14-16mm的藍莓就能滿足日常需求，不必貪心吃超大粒的藍莓。

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「超級水果」藍莓穩血糖抗發炎

營養功能醫學專家劉博仁醫生形容藍莓是集抗氧化、抗發炎、腸道保護等多重功能於一身的「超級水果」，適合每天吃。

藍莓營養成分：

花青素與多酚：強效抗氧化與抗發炎成分，是藍莓的健康核心。

膳食纖維：每100g含2.4g膳食纖維，有助平衡腸道微生態，提升飽足感並穩定血糖。

維他命C：支持免疫與抗氧化。

維他命K：對骨骼與凝血很關鍵。

錳（Mn）：是抗氧化酵素輔因子，參與身體代謝。

藍莓4大保健功效

劉博仁醫生引用了2024年刊登在《Frontiers in Nutrition》的一篇研究，列出藍莓對健康的4大重要益處。

1. 保護心血管健康

在護心效果的證據最強，吃藍莓能夠改善血管內皮功能，增加一氧化氮（NO），讓血管更放鬆，從而有效降低收縮壓，還有效減少慢性發炎指標。因此，對高血壓、代謝綜合症患者等心血管疾病高風險人士特別有益。

2. 改善血糖與胰島素敏感度

研究發現藍莓與花青素能抑制餐後血糖波動，從而改善胰島素作用並支持葡萄糖代謝，對於前期糖尿病人士是非常實用的飲食治療之選。

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3. 維持腦部健康與認知功能

多吃藍莓有助提升短期記憶，降低氧化壓力，尤其適合50歲以上熟齡人士加強保護神經及大腦。

4. 有益腸道健康與免疫調節

花青素與腸道細菌互相作用，有助於增強腸道屏障，從而減少腸道發炎，並提升整體免疫反應。

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