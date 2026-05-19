飲可樂竟可以醫病？醫生揭「2神奇作用」清除胃石 3類人切忌亂試

HOY TV 《健康關注組》早前請來腸胃肝臟專科吳昊醫生分享喝可樂竟可溶解胃結石迷思，他表示坊間流傳係真嘅，會叫啲病人飲可樂，胃石唔係真係石頭，佢係凝聚得好密實嘅纖維，如果肚裏便有一啲充滿氣泡嘅梳打水，氣泡會攻擊嗰啲纖維，令纖維散開，所以會叫病人每天飲用500毫升嘅可樂，飲幾日，有啲人可以成功將胃石擊碎，自然排出體外。

坊間盛傳「喝可樂可以治療胃結石」，這個看似天方夜譚的說法日前得到醫學專家證實。HOY TV 節目《健康關注組》早前邀請腸胃肝臟專科吳昊醫生分享，他證實這個傳聞屬實，在臨床上確實會建議部分胃結石患者飲用可樂來協助治療。

喝可樂竟可溶解胃石？氣泡與酸性發揮關鍵作用

吳醫生節目中提到：「胃石唔係真係石頭，佢係凝聚得好密實嘅纖維，如果肚裏便有一啲充滿氣泡嘅梳打水，氣泡會攻擊嗰啲纖維，令纖維散開，所以會叫病人每天飲用500毫升嘅可樂，飲幾日，有啲人可以成功將胃石擊碎，自然排出體外。」

吳醫生接受《星島頭條》訪問時進一步解釋，胃結石並非真正的石頭，而是由食物纖維、單寧酸與胃部結合，並與蛋白質混合後凝聚而成的密實纖維團。此外，部分個案是由藥物或嬰兒無法消化奶類所引起。吳醫生指出，可樂治療胃石主要由於胃裏面有好多氣泡，幫助將胃石質地鬆化，以及可樂酸性有助溶解胃石，他補充目前醫學研究並無充分數據證明其他汽水或牌子具有同樣功效。

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3類人切忌亂試

雖然可樂療法方便，但吳醫生強調這屬於保守治療，若可樂無法清除胃石，醫生便需透過胃鏡手術以人工方式整碎結石，極罕見情況下甚至需要進行外科手術。另外，並非所有人都適用。如果病情屬於以下情況，絕對不建議飲用可樂：

引發嚴重併發症： 若結石已導致胃潰瘍、胃出血或胃穿孔。

患有慢性疾病： 嚴重的糖尿病患者。

吞嚥困難者： 較年幼的兒童或部分長者。

吳醫生補充，若可樂無法清除胃石，醫生便需透過胃鏡手術以人工方式整碎結石，極罕見情況下甚至需要進行外科手術。

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真實個案 內地男日飲可樂免受開刀之苦

2022年，內地廣西一名李姓男子，因頻繁胃脹及胃痛求醫。照胃鏡後發現胃部藏有一團直徑約5厘米的青綠色胃結石。醫生經問診後得知，李男非常喜歡吃柿子（柿子含有大量單寧酸），幾乎每天進食，判定這就是形成胃石的主因。

由於發現及時，尚未引發胃潰瘍或出血。醫生除了開處胃藥，亦叮囑他「每天喝可樂」。李男遵照醫囑，每日飲用100毫升可樂，一星期後覆診時，發現胃結石竟然徹底溶解消失，讓他驚喜萬分，慶幸能免受內鏡手術之苦。但醫生亦強調，每個人體質與病況不同，患者切勿自行盲目仿效，必須先經醫生評估。

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