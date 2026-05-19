內地「毒楊梅」揭違規添加8000倍甜味劑防腐劑 工人自爆不敢吃 專家警告損神經肝腎

楊梅，是產於中國的傳統夏季水果，深受大眾喜愛。有內地媒體近期踢爆，福建多個楊梅收購點涉嫌使用違禁防腐劑及甜味劑浸泡鮮果，當中違規更添加8000倍甜味劑；每日出貨量逾2,500公斤，主要運往浙江、上海等地批發市場及網購平台。工人坦言，經手大量「毒楊梅」卻不敢食用。

毒楊梅｜內媒踢爆「藥水楊梅」黑幕 工人也不敢吃

據內媒調查，這些不法商販將鮮楊梅浸泡在含有違禁防腐劑及甜味劑的藥水之中，該違禁防腐劑被揭為「脫氫乙酸鈉」，而甜味劑的外包裝標示甜度可達蔗糖的8,000倍，但完全沒有生產日期、成分表，屬於典型的「三無產品」。根據中國《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》（GB 2760），脫氫乙酸鈉、糖精鈉、甜蜜素等添加劑嚴禁用於新鮮水果。

而工人每天經手幾千公斤這類「藥水楊梅」，更直言「我們不敢吃」。為應付檢查，商販會預留幾箱未浸泡的「樣品」送檢，企圖蒙混過關。

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毒楊梅｜醫生警告可損神經肝腎

內地醫學專家指出，甜蜜素及糖精鈉等違規添加劑若長期攝入，可能對人體造成多種危害：

甜蜜素 ：僅限用於罐頭等加工食品，過量傷肝臟及神經系統，孕婦、兒童及長者風險更高。

：僅限用於罐頭等加工食品，過量傷肝臟及神經系統，孕婦、兒童及長者風險更高。 糖精鈉 ：無營養價值，影響消化及食慾。

：無營養價值，影響消化及食慾。 脫氫乙酸鈉：屬防腐劑，干擾內分泌，損害青少年神經發育。

毒楊梅｜福建漳州市監局發布楊梅選購食用指引

針對「毒楊梅」事件，福建漳州市市場監督管理局已展開突擊檢查，並於上周五（15日）發布《楊梅選購食用消費提示》，協助消費者安全選購楊梅：

楊梅選購及食安指引

楊梅｜1. 哪些楊梅有風險？

楊梅屬於「裸果」，極易腐敗變質。部分不法經營者為延長保質期及提升甜度，可能違規添加防腐劑、甜蜜素、糖精鈉等。消費者需特別警惕以下特徵的楊梅：

久放不爛

色澤異常鮮亮

口感甜到發苦、回味發澀

楊梅｜2. 如何選購？留意外觀、氣味、質地

1. 睇外觀：揀表面乾爽、鮮紅飽滿、無異常光澤的楊梅；避免過軟、出水或顏色暗黑的果實

2. 聞氣味：新鮮楊梅帶有天然果香，如有酒味或酸味即已變，切勿購買

3. 摸質地：軟硬適中最佳；過軟代表過熟，過硬則偏生

4. 購買渠道：優先選擇幫襯有牌超市或正規網購，避免購買路邊攤或來歷不明的楊梅；留意產品是否附帶合格證，保留收據

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楊梅｜3. 如何清洗？鹽水浸泡最安心

楊梅上的「小白蟲」多為果蠅幼蟲，以果肉為食，白色幼蟲期對人體無害，並非寄生蟲；但成熟變黑後不宜食用。建議採用以下清洗方法：

用淡鹽水浸泡楊梅5至10分鐘，沖淨後食用，可去除小蟲及農藥

浸泡後以流動清水徹底沖洗，晾乾後即可食用

楊梅｜4. 如何正確存放？即買即吃為原則

楊梅不耐儲藏，常溫下2至3天即會變質，建議即買即食

若未能一次吃完，切勿先清洗，應先吹乾表面水分，用保鮮膜密封，置於0至4℃雪櫃冷藏，但不宜超過48小時

網購楊梅到貨後應立即開箱，剔除破損果實，按上述方法冷藏，避免加速變質

資料來源：東方衛視、新京報

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