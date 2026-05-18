速乾衣越洗越臭？揭布料纖維成細菌溫床 吸汗快乾卻易藏污 附3大除臭秘訣

【速乾衣/快乾衣】本港夏天高溫悶熱，每每坐巴士地鐵總會傳來陣陣汗臭，而當中速乾運動衫更加是「噏臭」重災區！有網友在社交平台指，為何速乾衣穿過之後、即使清洗多次，依然散發臭味？究竟問題出在哪裡？又有沒有辦法徹底解決？有專家分享了一套專為速乾內衣與運動服而設的除臭方法，幫助大家解決衣物異味困擾。

速乾衣｜網民熱話「為何汗臭牢固、洗極都臭」？

有網民在Threads上發文呼籲有體臭人士最好穿著純棉衫，別穿速乾運動衫、否則「臭到成條街都聞到」。此貼文一出旋即引發廣泛討論，原來不少港人都有類似經驗：穿著速乾運動衫流汗後，衣物很快變乾，但汗臭味卻牢牢附著，即使用洗衣劑清洗也難以消除。

有網民指「高密度布料令汗水殘留、細菌滋生」，亦有人無奈表示：「洗極都唔得，件衫臭就應該丟咗佢。」事實上，速乾衫越洗越臭的原因不在於個人體臭，而是速乾衣物的特殊結構。

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速乾衣｜布料結構成細菌溫床 吸水快乾卻易藏污

日本洗衣專家ハナ（Hana）解釋，市面上的速乾機能性內衣和運動服，雖然輕薄，但其實由多層纖維構成：

貼近肌膚的一側是較粗的纖維層

向外側逐漸變為較細的纖維層

這設計利用「毛細現象」將汗水由粗纖維吸向細纖維，迅速揮發，保持皮膚乾爽

然而，正是這種多重纖維結構，加上聚酯纖維本身容易吸附皮脂污垢，導致汗水中的油脂和蛋白質殘留於纖維深處。一般的洗衣液難以徹底滲透，久而久之便形成頑固的異味，越洗越臭。

速乾衣｜脫下後立即清洗 勿放過夜

Hana指出，沾有皮脂和汗水的衣物若放置不管，會令引致異味的細菌大量繁殖。這些細菌會在纖維深處形成一層堅固的「生物膜」——如同「牙菌斑硬化成牙結石」般，之後洗衣液便無法滲入，即使用漂白水也難以去除。因此，脫下後的衣物應盡快清洗，切勿堆放過夜。

速乾衣｜除臭3步曲：洗衣粉末、漂白劑、殺菌液

針對速乾衣已經殘留的異味，Hana提出三種方法：

1. 使用弱鹼性洗衣粉末

汗水和皮脂屬於酸性，使用與酸性相反的弱鹼性洗衣液，可透過中和作用更有效去除污垢。

一般中性洗衣液洗淨力較弱，建議選用「粉末狀」的弱鹼性洗衣劑。

粉末洗衣劑大多含有螢光劑，尤其不適用於有色衣物；購買時可選類似無螢光劑的環保洗衣粉）。

2. 用漂白劑浸泡除菌

若異味已經明顯，單靠洗衣液不足夠，還需要搭配漂白劑進行浸泡除菌，可使用氧系漂白劑（粉末狀）。

切勿使用氯系漂白劑（會破壞衣物顏色）或液體漂白劑（洗淨力弱）。

漂白劑浸泡｜做法：

將氧系漂白劑溶於50度以上的熱水中。 浸泡衣物1至2小時。 放入洗衣機，按常規程序清洗。

漂白劑浸泡｜功效：

熱水能產生氧氣泡泡，使皮脂和污垢浮起脫落，有效去除異味。

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3. 逆性皂液對付頑固生物膜

如果經過上述步驟仍有頑固異味，代表生物膜已經形成。此時需要醫療級別的「逆性皂液」，多用於外科手術前醫護人員的消毒殺菌液。它不具清潔力，但殺菌能力比一般「除菌」產品更強。

逆性皂液除菌｜做法：

將逆性皂液稀釋500倍，浸泡衣物。

棉、麻約浸泡2小時，聚酯纖維約需浸泡6小時（可睡前浸泡，早上處理）。

因為逆性皂液會降低洗衣液的清潔力，要用清水徹底沖洗乾淨。

再放入洗衣機，使用洗衣液正常清洗。

異味困擾身邊人

異味往往自己不易察覺，但對身邊人卻造成困擾，快乾衣帶來的乾爽舒適固然重要，但正確的清潔保養才能穿得安心又自信，讓每一件運動衫都清爽無味。

資料來源：洗衣專家ハナ（Hana）、sugar_sweet_evildoer@Threads

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