Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網紅糖被曝含「偉哥」成分 每粒糖疑超安全劑量12倍 長期食用恐損肝腎、心血管

食用安全
更新時間：13:14 2026-05-14 HKT
發佈時間：13:14 2026-05-14 HKT

上海市市場監管局近日公布，一款名為「愛必享」的網紅糖果製品被驗出違規添加俗稱「偉哥」的處方藥物「西地那非」，每公斤含量高達12.5萬毫克，嚴重超出安全標準，引起大眾對食品安全的關注。

糖果含處方藥「偉哥」 生產企業否認

內媒報道，根據上海市市場監管局抽檢發現，一款在網上平台銷售的糖果「愛必享」，被驗出含有大量處方藥物西地那非。以一粒約5克計算，含藥量達625毫克，遠超50至100毫克的正常安全劑量。生產商已否認該產品為其生產。

去年9月已曾違規 店舖關閉負責人失聯

值得注意的是，這並非該產品首次被揭發有問題。早在2025年9月，同一商戶銷售的同款糖果已被驗出含西地那非。當局跟進時發現，涉事商戶「荊門市東寶區蘊暇食品商行」的註冊地址並無實際營運，負責人無法聯絡，相關網店亦已關閉，商品無法查詢，商家疑似以虛假註冊地址逃避責任。當局已將其列入經營異常名錄，上海市市場監管局表示會通報相關省市追查源頭。

【同場加映】央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！

長期食用恐損肝腎心血管

西地那非是治療勃起功能障礙的處方藥，必須在醫生指導下使用，嚴禁添加於普通食品中。長期或不當食用含西地那非的食品，可能引發多種健康風險，包括：

  • 頭暈
  • 血壓驟降
  • 肝腎功能損傷
  • 誘發心肌梗塞或中風（兒童、女性及心血管疾病患者更嚴重）

【同場加映】央視再揭「毒蔬菜」！蔬菜基地用劇毒農藥0.08克可致命 必學8類蔬果清洗法去農藥殘留

北京知名打假人：增加心臟負擔、危及生命

今年3月時，北京知名打假人王海的測試實驗室也曾踢爆，售價高昂、包裝精美的所謂保健食品，實則暗藏強效瀉藥或「偉哥」成分。實驗室負責人王陽指，實驗室在茶葉中檢出西地那非和他達拉非——即俗稱的「偉哥」（威而鋼）成分。這是嚴格管控的處方藥，絕對不允許添加在食品中。

那非類、拉非類物質臨床上主要用於治療男性性功能障礙。不法商家將其摻入酒類、壓片糖果、咖啡等食品，以「功能性食品」名義出售，宣稱抗疲勞、補腎壯陽，售價高昂。王陽直斥：「這些產品通常打著純中藥、無傷害的旗號，其實都是騙人的！」此類藥物會加速心血管運轉，增加心臟負擔，對患有心臟病、高血壓的中老年人風險極大。長期食用可對人體造成嚴重危害，甚至危及生命。

資料來源：快科技

延伸閱讀：內地「毒保健品」盛行 網紅食品都中招 益生菌果凍暗藏瀉藥 茶葉咖啡驗出偉哥？

---

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
特朗普訪華，北京人民大會堂外廣場舉行歡迎儀式。央視截圖
03:05
特朗普訪華︱2個多小時雙邊會談結束 特朗普即赴天壇參觀︱不斷更新
大國外交
1小時前
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
突發
14小時前
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
02:28
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
社會
4小時前
的士落斜直剷行人路撞途人 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊。Facebook群組 車cam L（香港群組）影片截圖
01:30
牛頭角車禍｜的士落斜失控直剷行人路釀1死4傷 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊
突發
13小時前
利智、李連杰全家福絕密曝光 42歲利智顏值驚人征服功夫皇帝 李連杰現身在美國出行需攙扶
利智、李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服功夫皇帝  李連杰現身在美國出行需攙扶
影視圈
5小時前
世界盃︱逾半賽事清晨開波 太子酒吧街全數不直播 業界料生意暴跌八成
世界盃2026︱逾半賽事清晨開波 太子酒吧街全數不直播 業界料生意暴跌八成
社會
7小時前
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
影視圈
20小時前
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
影視圈
16小時前
80後準新郎睇樓一年買康城新盤 搭科技股升勢湊首期 詹Sir千金Jessica傳承紅戰衣驗樓｜專家驗磚頭
80後準新郎睇樓一年買康城新盤 搭科技股升勢湊首期 詹Sir千金Jessica傳承紅戰衣驗樓｜專家驗磚頭
新盤速遞
8小時前
牛頭角的士奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
牛頭角奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
時事熱話
4小時前