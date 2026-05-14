網紅糖被曝含「偉哥」成分 每粒糖疑超安全劑量12倍 長期食用恐損肝腎、心血管

上海市市場監管局近日公布，一款名為「愛必享」的網紅糖果製品被驗出違規添加俗稱「偉哥」的處方藥物「西地那非」，每公斤含量高達12.5萬毫克，嚴重超出安全標準，引起大眾對食品安全的關注。

糖果含處方藥「偉哥」 生產企業否認

內媒報道，根據上海市市場監管局抽檢發現，一款在網上平台銷售的糖果「愛必享」，被驗出含有大量處方藥物西地那非。以一粒約5克計算，含藥量達625毫克，遠超50至100毫克的正常安全劑量。生產商已否認該產品為其生產。

去年9月已曾違規 店舖關閉負責人失聯

值得注意的是，這並非該產品首次被揭發有問題。早在2025年9月，同一商戶銷售的同款糖果已被驗出含西地那非。當局跟進時發現，涉事商戶「荊門市東寶區蘊暇食品商行」的註冊地址並無實際營運，負責人無法聯絡，相關網店亦已關閉，商品無法查詢，商家疑似以虛假註冊地址逃避責任。當局已將其列入經營異常名錄，上海市市場監管局表示會通報相關省市追查源頭。

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長期食用恐損肝腎心血管

西地那非是治療勃起功能障礙的處方藥，必須在醫生指導下使用，嚴禁添加於普通食品中。長期或不當食用含西地那非的食品，可能引發多種健康風險，包括：

頭暈

血壓驟降

肝腎功能損傷

誘發心肌梗塞或中風（兒童、女性及心血管疾病患者更嚴重）

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北京知名打假人：增加心臟負擔、危及生命

今年3月時，北京知名打假人王海的測試實驗室也曾踢爆，售價高昂、包裝精美的所謂保健食品，實則暗藏強效瀉藥或「偉哥」成分。實驗室負責人王陽指，實驗室在茶葉中檢出西地那非和他達拉非——即俗稱的「偉哥」（威而鋼）成分。這是嚴格管控的處方藥，絕對不允許添加在食品中。

那非類、拉非類物質臨床上主要用於治療男性性功能障礙。不法商家將其摻入酒類、壓片糖果、咖啡等食品，以「功能性食品」名義出售，宣稱抗疲勞、補腎壯陽，售價高昂。王陽直斥：「這些產品通常打著純中藥、無傷害的旗號，其實都是騙人的！」此類藥物會加速心血管運轉，增加心臟負擔，對患有心臟病、高血壓的中老年人風險極大。長期食用可對人體造成嚴重危害，甚至危及生命。

資料來源：快科技

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