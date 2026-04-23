零食杯麵點揀好？專家推護肝腎食物 泡芙贏仙貝米餅 下午食甜最不易肥？

想食零食又怕傷肝損腎？日本專家為你拆解常見零食點心的健康密碼，教大家精明揀選有益肝、腎、脾的下午茶零食！從咖啡凍對布丁、到杯麵之間的較量；原來只要選對種類、吃對時間，零食都可以食得安心。

14款零食大比拼

日媒《Tarzan》報道，為了維持肝臟、腎臟、胰臟三大器官的健康，吃零食、杯麵也要有「更好選擇」。下午點心時間該選哪類零食？以下是專家們的分析：

【同場加映】紫菜竟藏重金屬超標陷阱？營養師警告長期吃恐傷腎傷腦 附3招安心選購貼士

零食大比拼｜1. 咖啡凍 Vs 布丁

勝出：咖啡凍

原因：布丁主要由砂糖、牛奶、雞蛋及鮮奶油製成，糖分與脂肪含量偏高。相反，咖啡凍以吉利丁凝固咖啡液，可攝取咖啡中的多酚，發揮抗氧化作用。市售咖啡凍也有無糖版本，選擇那種更理想。

零食大比拼｜2. 高可可朱古力 VS 餅乾

勝出：高可可朱古力（可可含量70%以上）

原因：高可可朱古力富含多酚，有助抗氧化及防止血糖急升，對肝臟及腎臟均有益處。餅乾則多屬高糖高脂加工食品，建議少吃。

零食大比拼｜3. 米餅 VS 泡芙

勝出：泡芙

原因：一般人都認為泡芙較易發胖，但其實不然。泡芙內餡為忌廉，雖然看似油膩，但米餅如日式仙貝的碳水化合物含量更高——每100克仙貝的碳水化合物含量約為83克，而每100克泡芙約為25克。泡芙中的油脂更可減緩糖分吸收速度，對肝臟較為友善。

零食大比拼｜4. 草莓蛋糕 VS 蘋果批

勝出：蘋果批

原因：每100克草莓蛋糕的碳水化合物量為43克，蘋果批約為32克，蘋果批略低一些。但決定勝負的關鍵並非於此，而是裡面的水果。蘋果派內餡幾乎全是蘋果，蘋果多酚具有抗氧化作用，有助保護腎臟；草莓雖然也有抗氧化作用，但通常只有一顆作為裝飾；而蘋果派有9成是蘋果。

【同場加映】黑朱古力越苦越健康？恐誘發偏頭痛？營養師解構黑朱古力功效/減肥食法/副作用

零食大比拼｜5. 杯裝炒麵 VS 杯裝拉麵

勝出：杯裝炒麵

原因：杯麵是不少男士都喜歡吃的零食點心。杯麵的最大問題在於添加劑中的「無機磷」，過量攝取會加重腎臟負擔。杯裝炒麵在製作過程中需要倒掉熱水，這個步驟可去除部分無機磷，因此比杯裝拉麵更優勝。因此，袋裝泡麵正確的吃法是：煮麵的熱水倒掉，另外用煮沸的熱水調製湯頭。

零食大比拼｜6. 乳脂冰淇淋 VS 高級冰淇淋

勝出：高級冰淇淋

原因：平價乳脂冰淇淋（非純牛奶製造），不符合冰淇淋「乳脂肪含量8%以上」的規定，為了補足風味，常添加了反式脂肪酸，過量攝取與代謝症候群有關；高級冰淇淋一般不含多餘添加物，成分較單純，對肝臟代謝壓力較小。

零食大比拼｜7. 大豆蛋白 VS 乳清蛋白

勝出：大豆蛋白

原因：對腎臟功能有疑慮時，飲食基本原則是限制鹽分和蛋白質。

乳清蛋白雖然吸收快，但代謝過程中會產生較多蛋白質代謝廢物，增加腎臟負擔。大豆蛋白對腎臟負擔較小，同時有助維持肌肉量，適合日常補充。

最佳零食時間：下午2點比4點更好

根據人體生理時鐘，有容易發胖和不容易發胖的時間。下午2點左右，脂肪合成酵素活性最低，吃下的熱量較不易堆積成脂肪。相反，下午4點後身體開始準備進入晚間代謝模式，糖分與脂肪更容易儲存。

因此，想食零食又怕肥，不妨選在下午2點享用。但要留意，脂肪合成酵素活性高峰在凌晨2點，忌夜晚食太多宵夜。

資料來源：《Tarzan》

延伸閱讀：減肥必須戒零食？醫生推薦4款健康零食飽住瘦 適量進食穩血糖/護心血管