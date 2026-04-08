黑朱古力越苦越健康？恐誘發偏頭痛？營養師解構黑朱古力功效/減肥食法/副作用

除了被當成零食，或者作為烘焙或甜品材料，黑朱古力近年也登上了「功能性食品」殿堂，因為擁有低糖、高抗氧化等一系列潛在的健康益處，而備受一些追求健康人士或營養專家推崇。不過，雖然黑朱古力營養價值較高，但脂肪含量亦然，注意身材的人應該如何平衡美味和卡路里？黑朱古力應如何吃、吃多少，到底有何原則？

黑朱古力、牛奶朱古力、白朱古力有何分別？

根據外媒《Daily Mail》報道，營養治療師Hanieh Vidmar指出，三者最關鍵的分別在於可可固形物的含量，它是朱古力風味與營養的主要來源。

黑朱古力：含最高比例的可可固形物，味道濃郁、偏苦，糖分較低。

牛奶朱古力：可可含量較低，加入了牛奶和大量糖分。

白朱古力：只含可可脂，不含任何可可固形物。

黑朱古力的主要營養成分

Vidmar表示，從健康角度而言，黑朱古力無疑是較佳選擇，因其保留了更多礦物質。牛奶和白朱古力則經過更多加工，含糖量也更高。以下是黑朱古力主要的營養成分。

黑朱古力食用指南

1. 豐富抗氧化物與礦物質

黑朱古力富含類黃酮，這是一種具有強大抗氧化功能的植物性化合物，有助中和體內的自由基，對心血管健康、認知功能等有潛在益處。

黑朱古力亦是多種重要礦物質的極佳來源，特別是鎂，它參與人體數百種生理過程，包括肌肉功能和神經系統調節，適量食用有助放鬆神經系統。例如在漫長而充滿壓力的一天結束後，吃一兩片黑朱古力，能夠帶來愉悅感和放鬆感。此外，黑朱古力還含有鐵、銅和少量鋅。

【同場加映】零食不一定致肥！營養師票選最健康零食排行榜 這種朱古力都上榜！

2. 較高脂肪含量

黑朱古力主要成分之一是可可脂「硬脂酸」，這是一種飽和脂肪。雖然其對膽固醇的影響，被認為較其他飽和脂肪中性，但不可忽視的是整體熱量依然非常高。因此預必控制食用份量。

3. 碳水化合物與糖分

黑朱古力的碳水化合物和糖含量，普遍低於牛奶朱古力。可可百分比越高，糖含量通常越低。建議由70%可可含量開始嘗試。

【同場加映】杜拜朱古力麻糬超邪惡 一粒等於一碗楊枝甘露 營養師分享減負擔吃法

4. 膳食纖維

每100g的黑朱古力約含10-11g纖維，但一般不可能吃到那麼多。建議的食用份量約為20g，所能提供的纖維量相當有限。因此不應將其視為主要的纖維來源。

解構黑朱古力的常見迷思

迷思一：黑朱古力會令人上癮嗎？

真相：相比高糖分的牛奶朱古力，黑朱古力因其苦澀味和較低糖分，上癮的可能性較低。因此過量食用的問題，更多是源於個人習慣，而非黑朱古力本身具有成癮性。

迷思二：減肥期間不可吃黑朱古力？

真相：其實是可以的，但如果正在控制卡路里攝取，即使只吃1-2片都必須把熱量計算在內。減肥人士可以將黑朱古力視作均衡飲食的一部分，惟切勿認為它「健康」，就將其當作減肥食物。

【同場加映】瘦不下來是因為脂肪肝？名醫教5招養成「易瘦體質」飯前吃黑朱古力加速燃脂擊退肥肝

迷思三：黑朱古力越黑越有益？

真相：一般而言，70%或以上的可可含量，能提供更多的類黃酮和礦物質，同時糖分較少，是較理想的選擇。85%或以上更高濃度的黑朱古力，雖然營養成分更豐富，但味道亦會顯著變苦，並非人人能夠接受。

黑朱古力如何吃、吃多少最有益？

Vidmar建議，吃1-2小片，約20克，已經帶來滿足感和健康效果。除了單吃，還可以將黑朱古力與其他營養豐富的食物配搭，以提升其營養價值。

配搭堅果：如榛子、核桃、夏威夷果仁等，能額外補充健康脂肪和礦物質。

配搭水果：如小紅莓、士多啤梨、藍莓，能增加纖維和維他命攝取。將新鮮士多啤梨蘸上融化的黑朱古力，再放入雪櫃冷藏，就是一道非常好的甜品。

5類人宜慎吃黑朱古力？

儘管黑朱古力有不少益處，但同時暗藏一些健康陷阱，更可能與某些藥物相沖。因此Vidmar提醒，以下人士在食用前需格外小心。

偏頭痛患者：朱古力可能是部分人士偏頭痛的觸發因素。

腎結石高風險人士：其草酸鹽含量，可能對易患腎石者構成風險。

胃酸倒流患者：可可成分或會加劇胃灼熱等症狀。

對咖啡因敏感人士：其微量咖啡因，可能引致心悸或過度興奮。

正在服食特定處方藥物人士：黑朱古力中的咖啡因和可可鹼，可能會增強中樞神經興奮劑的效果；在極少數情況下，亦可能與某些抗抑鬱藥產生交互作用。正在服用處方藥物的人士，若有疑慮，應諮詢醫生或藥劑師的意見。

延伸閱讀：冬天飲熱朱古力暖身又怕肥？營養師推介13款低脂/無糖/低糖朱古力飲品