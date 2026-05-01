運動毛巾推介｜澳門消委會測試20款產品 速乾/手感舒適/易收納！附選購小貼士

夏天快到，無論在戶外或戶內做運動，挑選一條舒適且吸水力強的運動毛巾亦很重要。運動毛巾針對運動場景設計，用於及時擦拭或吸收運動時產生的大量汗液，和普通毛巾相比一般更輕便、吸濕更迅速，部分運動毛巾還具有抗菌、防臭等功能。澳門消委會聯同廣州市消費者委員會比較測試20款運動毛巾，當中包括「DECATHLON」、「LI-NING」和「361°」等熱門品牌，從吸水率、乾燥速率、色牢度、柔軟性和主觀體驗評價等指標全面評測。

澳門消委會測試20款運動毛巾 速乾/手感舒適/易收納！

澳門消委員以普通消費者身份，購買品牌在線上及線下廣告上有標註或展示適合運動用途的樣本。採購時經店方確認樣本均為運動毛巾款式，零售價分別由16.80人民幣至287.10澳門元不等。

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20款運動毛巾測試準則

測試項目參考中國FZ / T62033-2016《超細纖維毛巾》、GB/T21655.1-2023《紡織品吸濕速乾性的評定第1部分：單項組合試驗法》、GB/T 3922-2013《紡織品色牢度試驗耐汗漬色牢度》、GB/T 5713-2013《紡織品色牢度試驗 耐水色牢度》、GB/T 3920-2008《紡織品色牢度試驗耐摩擦色牢度》、GB/T41567-2022《紡織品織物硬挺度的測定 槽縫法》的標準，對相關樣本的吸水率、乾燥速率、色牢度（耐汗漬色牢度、耐水色牢度及耐摩擦色牢度），以及柔軟性等6項性能進行測試。同時，是次測試亦包括消費者主觀體驗，對樣本的便攜性進行評價。

吸水率：高吸水率的毛巾能夠快速吸收運動中產生的大量汗液，保持使用者的舒適度。運動毛巾的吸水率數值越大，吸收汗液的速度越快。 乾燥速率：毛巾在使用後能迅速恢復乾爽，不僅有利於再次擦拭，還減少了細菌滋生的機會，提高衛生性和舒適度。運動毛巾的乾燥速率數值越大，其使用後恢復乾爽的速度越快。 色牢度：指染色紡織品在使用或加工處理的過程中，紡織品上的染料經受各種因素作用在不同程度上能保持其原來色澤的性能。色牢度差的服裝，在使用過程中，染料容易脫落和褪色，影響美觀，且脫落的染料分子或重金屬離子可能通過皮膚被人體吸收而危害健康。本次測試包括耐汗漬色牢度、耐水色牢度、耐摩擦色牢度3個色牢度項目，分別測試樣本在汗液、濕水及摩擦的情況下，是否容易褪色或變色，以及會否在上述情況下令不同材質的衣物染色或沾色，測試結果以實驗室專用的標準變色樣卡及沾色樣卡進行評定，最好為5級，最差為1級。 柔軟性：運動毛巾的柔軟性非常重要，柔軟的毛巾手感舒適，可以和人體皮膚充分貼合，能更有效的擦拭和吸收運動產生的汗水，讓皮膚保持舒適。本次測試參考相關標準，通過測試樣本的總硬挺度來反映運動毛巾的柔軟性。樣本測得的總硬挺度數值越小，代表越柔軟。 主觀體驗評價：由5位志願者，對20款樣本的便攜性進行評價。由於運動毛巾通常是使用者攜帶到運動場所使用，故其便攜性也是消費者關心的指標。便攜性好的毛巾易收納，讓使用者可以折疊放入運動背包的小口袋或健身褲的口袋中。此外，部分商家更為運動毛巾配備了收納袋、掛繩或扣繩等附件設計，方便消費者攜帶和放置，更受到消費者的青睞。

澳門消委會測試20款運動毛巾評價⬇⬇⬇

20款運動毛巾測試結果

吸水率 ：20款樣本的吸水率由195%至532%，表現優秀。

：20款樣本的吸水率由195%至532%，表現優秀。 乾燥速率 ：20款樣本中，19款樣本的乾燥速率由0.08g/h至0.24g/h之間，有1款樣本因其表面材質原因，導致未能按測試方法測定乾燥速率，具體結果可參見附表。

：20款樣本中，19款樣本的乾燥速率由0.08g/h至0.24g/h之間，有1款樣本因其表面材質原因，導致未能按測試方法測定乾燥速率，具體結果可參見附表。 色牢度 ：20款樣本中，有15款樣本的色牢度達4級或以上，沒有樣本低過3級，總體表現較好，具體結果可參見附表。

：20款樣本中，有15款樣本的色牢度達4級或以上，沒有樣本低過3級，總體表現較好，具體結果可參見附表。 柔軟性 ：20款樣本的總硬挺度由114mN至2,528mN，當中有8個樣本的總硬挺度＜200mN，表現優秀。

：20款樣本的總硬挺度由114mN至2,528mN，當中有8個樣本的總硬挺度＜200mN，表現優秀。 主觀體驗評價：有6款樣本經志願者不斷對摺後，能達到小於300cm³便於放入口袋的總體積，亦有18款樣本設有1-2項不同的收納附件，如：簡易收納袋、掛繩、魔術貼或扣環等，方便消費者外出運動時攜帶或使用時收納之用。

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選購使用小貼士

到信譽良好的商店購買，購買後留存消費憑證。

仔細查看產品標籤說明，根據標籤上的指示清洗和使用。新買的毛巾建議先用清水洗一下，去除生產過程中殘留的整理劑；吸水後及時擰乾晾曬，避免長時間潮濕滋生細菌；清洗時避免使用鹼性過強的洗滌劑，防止破壞功能性面料的纖維結構，尤其對宣稱防臭的產品，過度清潔可能削弱其效果。

功能性運動毛巾建議按使用頻率定期更換，一般每3-6個月更換一次，若出現面料發硬或吸水能力下降等情況，應及時替換以保障使用體驗。

根據使用場景及需求，選擇合適的運動毛巾款式。如戶外運動愛好者應選擇質輕、便攜和易於摺疊的產品，同時關注面料吸水和乾燥速率性能，且具備一定的抗撕裂性；日常健身人群則可兼顧吸水率、乾燥速率和柔軟度與性價比，選擇含棉量30%至50%的混紡面料，平衡吸水與速乾的效果。一般情況下，材質為滌綸與錦綸，其比例為8比2的超細纖維運動毛巾的吸水率最好，其次是純棉的材質，聚酯纖維的材質則相對較差。

理性選購，注意「XX秒速乾」、「抑菌」和「冷感」等宣傳字眼。根據行業常識，普通運動毛巾自然乾燥時間至少要30分鐘至1小時；有抑菌功能的產品需依賴特定工藝或面料，且存在時效限制；而「冷感」的產品是採用了涼感面料，目前最主流的涼感面料質為錦綸（尼龍）與滌綸混紡。

資料來源：澳門消委會

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