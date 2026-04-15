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美國lululemon被揭疑含「永久致癌物」恐增內分泌失調不孕風險 品牌回應中國產品合規

食用安全
更新時間：12:01 2026-04-15 HKT
發佈時間：12:01 2026-04-15 HKT

穿著瑜伽褲做運動，本來是追求健康，但若果衣物本身含有致癌化學物，後果不堪設想。美國德州總檢察長Ken Paxton周一（13日）宣布，已對人氣運品牌lululemon展開調查，懷疑其運動服裝含有「永久化學物質」PFAS，長期接觸恐致腎臟癌、睪丸癌、不孕及肝功能受損，lululemon中國品牌方回應產品合規、不含PFAS。

中國lululemon回應：在售產品均不含PFAS

Ken Paxton在社交平台帖文表示，最新研究及消費者關注引發質疑——lululemon服裝中的部分合成物料，是否與內分泌紊亂、不育、癌症及其他健康風險有關；將根據州安全標準，審查Lululemon的檢測程序、受限物質清單及供應鏈做法。

面對指控，lululemon發言人回應，公司產品中並未使用PFAS物質，該物質曾少量用於耐用防水類產品，惟已於2023財年逐步淘汰。發言人補充，品牌要求所有供應商定期委託第三方機構進行受限物質檢測，確保持續合規，並正配合德州總檢察長辦公室提供所需文件。

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香港及內地消費者同樣關注事件，4月14日，Lululemon中國方面回應內媒查詢時強調：「公司始終將客人的健康與安全置於首位。Lululemon目前國內所有在售產品均不含PFAS，且符合相關法律法規及國家和行業標準。」

PFAS是甚麼？可引致甚麼疾病？

PFAS是一類廣泛用於防水、防污、防油塗層的化學物質，常見於戶外服裝、不沾鍋、食品包裝等。由於其碳氟鍵極強，在自然環境中幾乎不分解，因此被稱為「永久化學物」。美國環境保護署指，PFAS對人類和動物健康有多種危害。

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營養功能醫學專家劉博仁曾在個人Facebook專頁分享PFAS穩定且不易分解，毒素一旦進入人體就不易排出，可透過食物、水、空氣或皮膚接觸進入人體，進入血液後會累積在肝臟、腎臟、甲狀腺等器官，研究顯示長期接觸PFAS會引發多種疾病：

  • 癌症（如腎臟癌、睪丸癌）
  • 甲狀腺功能異常（過高或過低）
  • 肝功能受損、脂肪肝
  • 增加膽固醇
  • 抑制免疫系統功能（如疫苗反應變差）
  • 懷孕異常（如妊娠高血壓、胎兒發育問題）

「永久化學物質」PFAS

「永久化學物質」PFAS：

  • 超過9,000種物質，包括PFOA（全氟辛酸）、PFOS（全氟辛烷磺酸）、PFNA（全氟壬酸）及PFHxS（全氟己烷磺酸）
  • 代表產品是Teflon塗層，即廣泛應用於「易潔鍋」的抗油塗層、防污塗層。

其他應用PFAS的產品

  1. 防水衣、防污布料（如Gore-Tex）
  2. 食品包裝紙（如漢堡包紙、防油紙袋）
  3. 地毯與家具防污塗層
  4. 清潔劑
  5. 某些化妝品
  6. 滅火泡沫

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劍橋研究：1種腸道益生菌 可助PFAS排出體外

2025年劍橋大學發表於《Nature Microbiology》的研究證實，某些腸道細菌可以「吸附」PFAS毒素，從體內排出它們。研究發現：

  • 腸道好菌 Bacteroides uniformis 能在體內高濃度吸附PFAS，並經由糞便排出；
  • 在小鼠實驗中，這類菌的存在讓糞便中的PFAS濃度明顯提高（排出率高達74%）；
  • 這些菌透過「主動運輸」的方式，將PFAS從體內吸進來，幫助代謝。

劉博仁醫生建議透過2招飲食，幫助身體減少PFAS傷害，包括：

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排毒飲食｜1. 高纖飲食

可多吃高纖食物助好菌增長與排毒，包括：

  • 番薯葉
  • 秋葵
  • 蘋果
  • 燕麥

排毒飲食｜2. 補充益生菌

可多吃益生菌補充品及發酵食品，幫助腸道菌生態平衡，包括：

  • 乳酪
  • 泡菜
  • 味噌

資料來源：CNBC營養功能醫學專家劉博仁南方都市報

延伸閱讀：排毒防癌必吃！研究揭這類食物吃4周 助致癌物排出體外 降患大腸癌風險

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