最多農藥蔬果2026｜菠菜蟬聯最骯髒榜首 PFAS農藥最常見恐致不育患癌 木瓜/牛油果最乾淨？｜附完整名單

2026年最新蔬果農藥殘留量排行榜出爐！美國環境工作組織（EWG）同時公布「最骯髒」和「最乾淨」清單。其中，菠菜連續2年擊敗士多啤梨、羽衣甘藍等公認多農藥的蔬菜或水果，成為最毒蔬果之首。組織今年重點關注「永久性化學物質」PFAS農藥問題，這類農藥在是次檢測中極為常見。PFAS物質會永久存在於環境當中，有研究發現長期接觸會增加患上多種癌症的風險，並可能有損生育能力。如何清洗農作物最有效清除有毒農藥？

最多農藥蔬果2026｜菠菜蟬聯最骯髒榜首 哪12種蔬菜水果最毒？

自2004年起，美國環境工作組織（EWG）每年也會發布蔬果殘留農藥名單。於今年3月24日公布的最新「2026年農產品農藥購物指南」中，該組織評估了美國農業部 （USDA）對47種水果和蔬菜、一共54344個樣本的測試數據。測試前會經過去皮、擦洗和清洗步驟，結果仍發現264種農藥，高達75%的非有機水果和蔬菜樣本中含有農藥殘留。

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EWG組織將殘留農藥含量最多、毒性最強的12種蔬果列為「Dirty Dozen」。當中檢測出農藥殘留的樣本達到96%之多，一共被驗出203種農藥。除了薯仔之外的11種蔬果，平均每個單一樣本都檢測出4種或以上的農藥殘留。其中，位列榜首的菠菜，自去年開始超越士多啤梨成為「最骯髒」的蔬果。

2026年12種最多農藥蔬果（Dirty Dozen）排名

2026年12種最多農藥蔬果（Dirty Dozen）排名

15種最乾淨安心吃的蔬果 60%樣本不含農藥

EWG組織同時公布了「Clean Fifteen」名單，為農藥殘留最少的15種蔬果，當中有近60%的樣本未檢測到任何農藥殘留。只有16%的樣本含有2種或以上農藥。

2025年15種最乾淨蔬果（Clean Fifteen）排名

2025年15種最乾淨蔬果（Clean Fifteen）排名

其他蔬果哪些農藥殘留較多／較少？

被列入「Dirty Dozen」和「Clean Fifteen」的蔬果與去年的名單相同，惟部分排名有所變化。另外20款位於中間值的蔬菜和水果清單如下，按照其乾淨程度較高至低排名：

西蘭花

哈密瓜

番薯

茄子

荷蘭豆

西柚

覆盆子 / 紅桑子

翠玉瓜

橙

墨西哥番茄 / 黏果酸漿（Tomatillos）

布冧

番茄

南瓜

車厘茄

西芹

青瓜

柑

生菜

燈籠椒和辣椒

青豆 / 四季豆

攝入農藥對健康有何風險？PFAS惹關注恐致不育患癌

一些研究表明，殺菌劑、殺蟲劑等農藥被認為荷爾蒙失調有關，並可能損害神經系統和生殖系統。因此，孕婦和嬰幼兒時期接觸農藥可能對兒童健康造成的危害尤其值得關注。食用農藥殘留量高的農產品，亦被發現可能會削弱進食蔬果通常帶來的「減低心血管疾病和死亡風險」的保護作用。

EWG組織指出，今年報告的關注重點為「PFAS農藥」的使用。PFAS被稱為「永久性化學物質」。EWG組織分析發現，在所有水果和蔬菜中檢測到的10大最常見農藥當中，PFAS農藥就佔了3種。其中，驗出率最高的農業為「咯菌腈/護汰寧 (Fludioxonil)」，在近90%的桃和布冧樣本都發現到這種PFAS農藥殘留。另外兩種「氟派瑞/氟吡菌醯胺 (Fluopyram)」及「聯苯菊酯 (Bifenthrin)」，分別最常見於提子和黑莓當中。

科學家目前針對PFAS農藥毒性仍未充分了解，尤其是當同時接觸多種農藥混合物而非單一化學物質時所產生毒性，需要重點研究。許多PFAS農藥降解產物（三氟乙酸），可能具有的生殖毒性和免疫毒性，日益受到關注。因此組織提醒，選擇有機農產品通常是減少攝取到農藥的理想方法。最安全做法是清洗所有類型的農產品，包括有機或普通的蔬果，以減少農藥殘留、污垢和潛在的有害細菌。

對於PFAS的風險，美國食品藥物管理局（FDA）曾表示，長期接觸PFAS，會增加患上包括腎癌、卵巢癌、睾丸癌、前列腺癌、甲狀腺癌、骨髓癌等風險，此外亦會增加胎兒在子宮內患上自閉症，甚至婦女不育的風險。

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