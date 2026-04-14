防曬霜推介｜日本《LDK》評測15款人氣產品 3款獲A級 清爽持久有美顏效果！

防曬霜的作用是抵禦紫外線。一支好用的防曬霜應該溫和不刺激、持久有效，並且使用感舒適。如果把它塗在臉上，最好還能用作妝前乳或底霜。日本《LDK》測試市面15款防曬霜，當中包括「NIVEA」、「KOSE」及「DHC」等熱門品牌，全面對比各款產品的防曬效果、成分、持久度和使用感，最終有3款產品獲A級。

日本《LDK》評測15款防曬霜 3款獲A級

《LDK》公布15款防曬霜的測試結果，其中6大評分標準如下：

防曬效果：為了驗證防曬霜的紫外線阻隔能力，《LDK》使用遇紫外線會變成粉紅色的紫外線標籤進行測試。將每款產品覆蓋在標籤上，並使用模擬夏季陽光的人工日光燈進行照射。測試紫外線標籤在紫外線照射下顏色會變得有多深。 成分：除了防紫外線成分外，《LDK》還對產品中包含的各種其他成分進行了全面評估，例如保濕成分和防止皮膚刺激的成分。 持久度：即使產品具很高的防曬指數，如果容易卡粉或暈染，其防曬效果也會大打折扣。因此，《LDK》在每款產品上塗抹了粉底液，噴灑了人造油脂，然後施加蒸汽模擬盛夏環境，測試其持妝效果。 使用感：《LDK》邀請了幾位年齡在20至50歲之間的女性測試者，在不透露產品名稱的情況下將產品塗抹於臉部，並調查了她們的使用體驗，又評估了產品的黏膩程度、與肌膚的融合度以及與彩妝的兼容性等因素，並收集了她們塗抹後的真實回饋。 美膚效果：專業髮型師和化妝師將產品塗抹在測試對象的皮膚上，並評估效果。他們檢查了光澤度、立體感、色彩校正以及塗抹均勻度等各個方面。 防水性：《LDK》也測試了產品的防水性能，以確保其在水上活動中不會被水沖走。他們使用了能清晰顯示潮濕區域的彩色水，將產品塗抹在人造皮革上，滴上彩色水，並根據其防水效果來評判其性能。

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《LDK》指，整體評估優先考慮「抗褪色」和「抗污漬」性能。在「美膚效果」和「防水性能」等額外測試中獲得高分的產品將獲得額外加分。對於得分較高的產品，《LDK》會額外加入這兩個指標，因此得分為0並不一定代表產品無效。

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LDK實測：15款防曬霜使用效果及評價⬇⬇⬇

LDK評測防曬霜完整名單：

B級（3.27分）：Skin AQUA Natural Veil UV essence Clear White（日圓¥949，約HK$47）

B級（3.30分）：ヤーマン プロ・業務用 UVクリーム氷冷（日圓¥1430，約HK$71）

B級（3.32分）：Yojiya UV PROTECT MILKY ESSENCE（日圓¥2420，約HK$119）

B級（3.32分）：DERMED OUTER PROTECT MILK（日圓¥4400，約HK$217）

B級（3.32分）：NIVEA UV DEEP PROTECT & CARE（日圓¥790，約HK$39）

B級（3.41分）：IPSA Protector Sunshield EX（日圓¥3300，約HK$163）

B級（3.41分）：d'Alba UV ESSENCE WATERFULL+ TONE-UP PURPLE CORRECTING sun cream（日圓¥2698，約HK$133）

B級（3.46分）：&be UV MILK（日圓¥1760，約HK$87）

B級（3.61分）：KOSE Suncut Multi Vitamin UV Essence（日圓¥978，約HK$48）

B級（3.65分）：資生堂 Perfect Sun Protector Hydro Gel Cream（日圓¥6380，約HK$315）

B級（3.80分）：CHIFURE Sunscreen Essence Tone-up UV（日圓¥990，約HK$49）

B級（3.85分）：NOV L&W Tone up cream UV（日圓¥3760，約HK$186）

A級（3.89分）：KOSE MAKE KEEP UV PROTECTOR（日圓¥1193，約HK$59）

A級（4.04分）：SHISEIDO Perfect Sun Protector Lotion SENSITIVE（日圓¥6380，約HK$315）

A級（4.09分）：DHC PERFECT UV MILK（日圓¥2200，約HK$109）

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《LDK》評測冠軍防曬霜有何優點？

在各款產品中，「Skin AQUA Natural Veil UV essence Clear White」獲得最後一名，《LDK》測試員指，「Skin AQUA Natural Veil UV essence Clear White」質地不黏膩，但妝後會留下泛白的痕跡，使膚色看起來暗沉，但是由於它不含紫外線吸收劑，質地柔滑，因此適合用於身體。

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「DHC PERFECT UV MILK」排名第1位，獲「Best Buy」稱號。測試員指，DHC 這款乳液防曬乳具有防汗、防水和防摩擦的特性，同時還能有效抑制黏膩感。它塗抹順滑，貼合度高，而且完全不黏膩，正如廣告宣傳的那樣。它能有效阻擋紫外線，且持久防曬，是一款各方面表現均衡的產品。

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SPF 值和 PA 值怎麼選？

《LDK》指，短時間在室外時，SPF 值在 30 左右、PA+++ 的防曬霜就足夠了。在陽光強烈的日子或長時間戶外活動時，建議選擇 SPF 值 30 或更高、PA+++ 或更高的防曬霜。紫外線的數量和強度會因季節、時間和天氣變化很大。最好根據日常生活方式選擇不同 SPF 值和 PA 值的防曬霜。

資料來源：《LDK the Beauty》

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