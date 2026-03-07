火鍋湯底推介｜日本《LDK》評測17款人氣產品 10款獲A級 日式/辣味/薑味湯底 鮮美濃郁！

【火鍋湯底推介】香港人一年四季都愛吃火鍋，不僅美味可口，而且營養豐富。加上，火鍋方便快捷，是不想費心煮飯時的理想選擇。日本雜誌《LDK》測試市面17款火鍋湯底，當中包括日式、辣味及薑味等不同口味的湯底，全面對比各款產品的味道、滿意度和回頭率，最終共有10款產品獲A級。

日本《LDK》評測17款火鍋湯底 10款獲A級

《LDK》於2026年公布17款火鍋湯底的測試結果，其中3大評分標準包括味道、滿意度和回頭率。他們測試了4款添加了生薑的火鍋湯底、6款以辣味為賣點的火鍋湯底，例如泡菜火鍋、麻婆豆腐火鍋和普通火鍋，以及7款採用健康日式高湯（如海鮮高湯和雞湯等）的火鍋湯底。

LDK實測：17款火鍋湯底評價⬇⬇⬇

LDK評測火鍋湯底完整名單：

薑味湯底排名

第4位（2.33分）C級：キッコーマン 芯からぽっと 生姜みぞれ鍋（日圓¥213，約HK$11）

第3位（2.67分）C級：ヤマサ醤油 ヤマサ シャキシャキ食感 生姜鍋つゆ（日圓¥4458，約HK$225）

第2位（4.00分）A級：日本食研 清流四万十 生姜鍋つゆ（日圓¥350，約HK$18）

第1位（4.67分）A級：モランボン 躍動の生姜味噌鍋用スープ（日圓¥520，約HK$26）

辣味湯底排名

第6位（2.67分）C級：エスビー食品 李錦記 四川式火鍋の素（日圓¥248，約HK$13）

第5位（3.33分）B級：味の素 鍋キューブ うま辛キムチ（日圓¥295，約HK$15）

第4位（3.67分）B級：ミツカン 〆まで美味しいキムチ鍋つゆ（日圓¥398，約HK$20）

第3位（4.33分）A級：にんべん 海鮮だし辛み鍋つゆ（日圓¥378，約HK$19）

第1位（5.00分）A級：ダイショー 本格中華シェフ 安川哲二監修 麻婆鍋スープ（日圓¥277，約HK$14）

第1位（5.00分）A級：ヤマサ醤油 ヤマサ 粒々まみれる 創作麻婆鍋つゆ（日圓¥4458，約HK$225）

日式湯底排名

第7位（3.00分）B級：久原醤油 あごだし九州ちゃんこ鍋（鶏塩）（日圓¥5262，約HK$265）

第6位（3.33分）B級：モランボン ねぎ塩鍋用スープ（日圓¥506，約HK$26）

第5位（4.00分）A級：ヤマキ 龍馬鍋つゆ 地鶏だし塩（日圓¥298，約HK$15）

第3位（4.67分）A級：モランボン 菜の匠 菜のだし鍋用スープ（日圓¥412，約HK$21）

第3位（4.67分）A級：ニッスイ ほたて旨塩鍋の素（日圓¥300，約HK$15）

第1位（5.00分）A級：ミツカン 〆まで美味しい焼あごだし鍋つゆ ストレート（日圓¥340，約HK$17）

第1位（5.00分）A級：ミツカン 〆まで美味しい北海道産ほたてと蛤の貝だし鍋つゆ ストレート（日圓¥398，約HK$20）

《LDK》評測冠軍湯底有何優點？

在薑味湯底中，「モランボン 躍動の生姜味噌鍋用スープ」排名第1位，獲得Best Buy的稱號。《LDK》測試員指，「モランボン 躍動の生姜味噌鍋用スープ」薑味濃郁，美味無比！它同時使用了薑末和新鮮薑，濃郁鮮美的味噌湯底與薑的辛辣完美融合，每一滴都令人回味無窮。測試員建議加入切成薄片的豬肉和蔬菜，然後再配上一碗拉麵。

在辣味湯底中，「ダイショー 本格中華シェフ 安川哲二監修 麻婆鍋スープ」和「ヤマサ醤油 ヤマサ 粒々まみれる 創作麻婆鍋つゆ」排名並列第1位，都獲得Best Buy的稱號。「ダイショー 本格中華シェフ 安川哲二監修 麻婆鍋スープ」《LDK》測試員指，豆瓣醬的辣味令人難以抗拒，它用四川花椒調味，鮮味濃郁，在家也能輕鬆享用。至於「ヤマサ醤油 ヤマサ 粒々まみれる 創作麻婆鍋つゆ」融合了整粒四川花椒的麻辣和蘿蔔的鮮美，風味正宗，深受專業人士好評。

日式湯底中，「ミツカン 〆まで美味しい焼あごだし鍋つゆ ストレート」和「ミツカン 〆まで美味しい北海道産ほたてと蛤の貝だし鍋つゆ ストレート」排名並列第1位，都獲得Best Buy的稱號。「ミツカン 〆まで美味しい焼あごだし鍋つゆ ストレート」香氣撲鼻，6種高湯完美融合在一起，口感平衡度極佳。《LDK》測試員指，「ミツカン 〆まで美味しい北海道産ほたてと蛤の貝だし鍋つゆ ストレート」湯底鮮美無比，海鮮風味濃郁，就算每天吃都不會膩。另外，這款貝類高湯湯底食材搭配精妙，貝類高湯與各種萃取物混合在一起，大大提升了鮮味，令人回味無窮。

資料來源：日本《LDK the Beauty》

