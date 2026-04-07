電飯煲保溫超過4小時=養菌？醫生警告：或增3大癌症風險 5款常用廚具也暗藏惡菌

不少人習慣將早上煮好的粥、或中午吃剩的飯，用電飯煲一直保溫到晚上，這個看似方便的舉動，隨時可能養出致命細菌！有醫生警告，飯菜在電飯煲保溫超過4小時，會產生致癌物，增加患上肝癌、胃癌等3大癌症的風險。除了電飯煲，廚房裡還有5大用品，同樣會暗藏惡菌，需多加留意和更換。

電飯煲保溫超過4小時=養菌？醫生警告或增3大癌症風險

據內媒《人民日報健康時報》指，許多家庭習慣將電飯煲長時間設定在保溫模式，例如早上出門前煮好的粥，留待晚上回家享用，省卻翻熱的步驟；或是中午吃剩的米飯，繼續插電保溫至晚餐時段。然而，四川省腫瘤醫院臨床營養科主任醫師熊竹娟指出，電飯煲存放超過4小時的飯菜，會變成細菌的「繁殖天堂」，甚至可能悄悄產生致癌物。

1.助長細菌快速繁殖

電飯煲的「保溫」功能，一般會將溫度維持在60℃至70℃之間，但此舉其實存在兩大隱患：

溫度受熱不均：特別是上層接觸到空氣的部分，溫度很容易會降至60℃以下，跌入危險溫度帶。

造成二次污染： 如果飯菜已經被吃過，或沾有口水的勺子曾接觸過煲內的飯菜，細菌便有了可乘之機。例如常見的金黃葡萄球菌和沙門氏菌，一旦進入電飯煲，只要溫度合適，其數量最快可在20分鐘內增加一倍。

若不慎進食了這些受污染的飯菜，輕則可能引起腹痛、腹瀉；重則可能誘發急性腸胃炎，導致嘔吐、腹瀉等嚴重症狀，對身體健康構成威脅。

2.恐增加患癌風險

許多綠葉蔬菜本身含有天然的硝酸鹽，正常食用並沒有問題。然而，當飯菜在電飯煲內長時間保溫，細菌會將硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽。當亞硝酸鹽進入胃部後，會與蛋白質的分解物結合，生成亞硝胺。這正是世界衛生組織（WHO）認定的一級致癌物，與肝癌、胃癌、食道癌的發生有密切關聯。簡單來說，一鍋長時間保溫的蔬菜，其致癌風險會在無形中悄悄升高。雖然單次食用的劑量可能不高，但若長期維持這種飲食習慣，肝臟的負擔和細胞的損傷便會不斷累積，大大增加潛在的致癌風險。因此，電飯煲保溫模式下的飯菜，最好在4小時內食用完畢。如果預計無法吃完，應盡快將其取出，放入雪櫃冷藏，切勿為細菌和風險留下滋生的機會。

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5款常用廚具也暗藏惡菌 廚房抹布多久需更換一次？

除了電飯煲的保溫問題，多位專家亦同時指出，以下這些5種常用的廚具同樣需要警惕：

5款常用廚具易藏惡菌

1.筷子

大部分家庭仍習慣使用竹製或木製的筷子，然而，竹、木製品正是霉菌最愛的生存環境。只要環境濕度足夠，筷子本身未完全乾透，最快僅需一天時間便能生成霉斑。發霉的筷子上可能帶有黃曲霉毒素，這是一種毒性極強的致癌物，已被證實容易誘發肝癌。與此同時，若消毒不夠徹底，筷子上的大腸桿菌、金黃葡萄球菌等細菌亦會嚴重超標，使用後極可能引致腹瀉、嘔吐、腸胃炎等消化系統疾病。因此，建議筷子最好每3至6個月更換一次。

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2.多用途的抹布

一塊抹布，可以擦桌子、抹爐頭、洗碗、擦砧板，它本身便已成為廚房裡最須警惕的衛生死角。這種行為極可能造成致病菌的交叉污染，增加健康隱患。此外，抹布用久了會變得又臭又硬，這是因為在使用過程中，抹布沾染了大量油污及水垢，導致纖維硬化，也為微生物提供絕佳的生長環境，促使它們快速繁殖、代謝及死亡，其間產生的硫化氫等物質，便是抹布變臭的元兇。

抹布必須勤於更換，每次清洗後應懸掛晾乾，並定期使用消毒劑浸泡或以沸水消毒，最好能做到專布專用。用於日常清潔的抹布應每月更換一次，而直接接觸餐具的抹布則需更頻繁地更換。

3.有刮痕的易潔鑊

根據2022年國際期刊《全環境科學》刊登的一項研究，易潔鑊塗層上僅僅幾毫米的刮痕，就足以釋放數以百萬計的塑膠微粒，這些微粒會進入食物中，最終被人體攝入。研究發現，易潔鑊塗層通常是聚四氟乙烯或特氟龍，屬於PFAS。雖然這種塗層熱穩定性較高，但當其與鑊鏟等堅硬物體摩擦時，便會形成微小的塑膠顆粒，並被人體攝入。這些塑膠被稱為永不降解的化學物，幾乎無法被身體排出，恐對健康造成永久的化學危害。研究同時指出，在實際烹飪過程中，釋出的有毒塑膠數量將會更高。

建議應立即停止使用任何帶有刮痕的易潔鑊，並盡快更換新品，確保每一餐都食得安心。

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4.洗碗海綿

即使是看起來乾淨的洗碗海綿，也可能正滋生著大量細菌。其疏鬆多孔的質地，內部充滿大小不一的孔洞，極易殘留水份、食物殘渣和油污，為細菌的生長提供了理想的溫床。此外，洗碗海綿常被用於清潔不同物品，例如切過生肉的砧板、油膩的炒鑊、以及殘留食物的碗碟。這些物品上的各種細菌最終都會匯集在海綿中，使其成為細菌豐富的地方。即使使用後已擠不出水，海綿內部也很難在短時間內徹底乾透，長期處於濕潤狀態，為細菌創造了完美的繁殖條件。

建議用完後的洗碗海綿，必須及時清洗乾淨，徹底擠乾水份，並放置在乾燥、通風處。同時應定期更換，建議至少每月更換一次。

5.砧板

使用已久的木製砧板上若有太多刀痕，便很容易藏污納垢，滋生細菌和霉菌。雖然少量霉菌吃進體內未必會引起大問題，但無論在感官上還是心理上都會令人感到不適。更嚴重的是，如果在處理生肉時，有肉屑殘留在砧板的縫隙中，其後再處理其他食物時，便很容易被生肉上的大腸桿菌、沙門氏菌等污染，嚴重時可能引發食物中毒。

建議家中應至少準備兩塊砧板，嚴格做到生熟分開。砧板屬於消耗品，一旦發現有發霉、變色、開裂、變形、刮痕過多，甚至掉出木屑等情況，便應及時更換，避免禍從口入。

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資料來源：《人民日報健康時報》

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