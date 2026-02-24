救救性慾！美國FDA擴大「女版偉哥」適用範圍 65歲以下停經婦女可用 恐有酒精風險及副作用

今時今日，女性性慾問題都不能忽視。有「女版偉哥」之稱、改善女性性慾低落的藥物Addyi，其適用範圍終獲批准擴大，美國FDA早前宣布批准該藥物可用於65歲以下的停經女性，標誌著這款爭議性藥物在上市10年後終迎來關鍵突破。

「女版偉哥」Addyi為首款改善女性性慾藥物 助調控腦部化學物質

綜合外媒報道，Addyi（學名flibanserin）由Sprout Pharmaceuticals藥廠推出，早在2015年已獲FDA批准上市，是首款針對女性性慾問題的藥物，當時僅獲准用於因性慾低落而感到情緒困擾的停經前婦女。然而，其銷售表現一直未達預期。2019年，FDA批准了另一款針對女性性慾低落的注射型藥物，為患者提供另一種治療選擇。

與偉哥（Viagra）透過改善生殖器血流的作用機制不同，Addyi需要每日服藥，以調節與性慾相關的神經化學信號，幫助改善女性「性慾低下症」（HSDD）。2021年，加拿大衛生部已批准Addyi擴大適用於停經後女性；FDA此次擴大批准，Addyi成為首款同時適用於停經前及停經後女性（65歲以下）的藥物，填補了女性健康市場的重要空白。

「性慾低下症」（HSDD）症狀/成因/風險因素：

安全性問題獲關注 副作用包括暈眩噁心酒精風險

儘管適用範圍擴大，其安全性仍是監管機構關注焦點，Addyi在2015年獲批前曾兩度被FDA拒絕，理由是藥物療效有限且副作用令人擔憂。是次擴大批准，FDA對Addyi標註了最嚴重的「黑框警示」（boxed warning），明確警告患者在服藥期間飲酒可能導致血壓驟降至危險水平，甚至引發昏厥。其他常見副作用包括：

暈眩

噁心

疲倦感

FDA建議，若患者有飲酒，應等待數小時後再服用藥物，或暫停當次服藥，以確保安全。

多種因素影響性慾 診斷「性慾低下症」具挑戰

醫學界指，診斷性慾低下症極具挑戰性，特別是在更年期後，荷爾蒙水平下降會引發一系列生理變化，情況更為複雜。醫生在處方藥物前，必須排除多種潛在因素，包括：

人際關係問題

其他醫療狀況

抑鬱症或其他精神障礙

藥物影響

部分心理學家認為性慾低落不應被單純視為醫學問題，而應從更全面的角度審視。但泌尿科醫生Dr. Rachel Rubin表示，許多已過更年期的患者長期承受性慾低落的困擾，卻沒有FDA批准的藥物可供選擇，「女性的愉悅、福祉和生活質量至關重要。」業界分析，此次批准標誌著監管機構對女性性健康的重視程度提升，日後有望推動更多研究和治療方案的發展。

女性「性慾低下症」是甚麼？常見症狀/成因/風險因素

據Mayo Clinic資料顯示，女性對性的興趣，往往會隨著年齡和人生階段而自然波動。無論是新戀情開始、關係結束，或經歷懷孕、更年期、疾病等重大轉變，性慾時高時低其實相當常見。部分用於治療情緒問題的藥物，也可能會影響性慾。女性性慾低下症的常見症狀包括：

對任何形式的性活動（包括自慰）都提不起興趣

很少或從未有過性幻想或性方面的念頭

因為缺乏性趣或性幻想而感到困擾、難過

性慾低下成因

性慾的產生，其實涉及許多複雜因素，這些因素包括：

生理健康

情緒和心理健康

個人經歷與信念

生活方式

當前的伴侶關係

荷爾蒙水平的波動，也對性慾有影響：

更年期：雌激素下降，不但減低對性的興趣，更可能引致陰道乾澀，令性交時感到不適。雖然不少女性在更年期後仍能享受美滿性生活，但也有一部分人會明顯感覺性慾下降。 懷孕與哺乳期：懷孕期間、產後和哺乳時的荷爾蒙變化，加上疲勞、身體形象轉變、照顧新生兒的壓力，都可能令性慾短暫減退。

風險因素

不少身體狀況、生理變化和藥物，都可能導致性慾下降：

患有癌症、糖尿病、高血壓、冠心病等慢性疾病

性愛時感到痛楚，或難以達到高潮

有情緒困擾，或正面對生活壓力

服用某些藥物，特別是抗抑鬱藥

曾接受乳房或生殖器官相關手術

處於更年期、懷孕或哺乳期

與伴侶感情出現問題，令情感親密度下降

資料來源：AP News、Newswire、Mayo Clinic

