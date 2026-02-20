長戴耳機者注意！歐洲研究揭81款耳機均含有毒化合物 易滲入皮膚致不育/癌症 各大品牌均中招 附安全清單
耳機對現代人而言是出門搭車的必備品、是專心運動的輔助道具，更是時尚穿搭配件。歐洲一項最新研究檢驗了市面上81款耳機，全部均驗出含有有毒化合物，包括各大知名人氣品牌。長期接觸有毒物質恐滲入皮膚，可能影響內分泌、導致不育，甚至增加致癌風險，嚴重威脅健康。哪些耳機風險最高或相對安全？
歐洲消費者研究揭81款耳機均含有毒化合物 長期佩戴或令有害物質滲入皮膚
關注日用品化學物質污染問題的中歐公民團體「ToxFree Life For All」計劃日前公布一項針對耳機含有有害化學物質的調查報告，結果發現所有驗測的耳機樣本均含有對人體健康有害的物質，包括雙酚類物質。
研究人員從捷克共和國、斯洛伐克、匈牙利、斯洛維尼亞和奧地利的實體零售店及網店，購入了81款入耳式和頭戴式耳機進行檢驗。結果顯示，有98%的耳機中驗出了雙酚A（BPA），亦有超過四分之三的樣本中檢出雙酚S（BPS）。部分樣本中BPA和BPS的濃度高達315mg/kg，遠超過歐洲化學品管理局的建議上限。科學家指出，BPA和BPS是用於增強塑膠硬度的合成化學物質，屬於內分泌干擾物，會在生物體內模擬雌激素的作用，導致一系列不良反應，包括令男性女性化、女性青春期提前，甚至癌症。
除了日常使用，不少人喜歡在運動時戴上耳機。先前的研究表明，高熱和汗水會加速這些有害物質滲入皮膚上。科學家警告，這些會模仿人體天然激素的內分泌干擾物不存在「安全」的劑量，即使沒有急性健康風險，但長期接觸恐會構成潛在的嚴重威脅，尤其是對於青少年的影響更加深遠。在檢測的耳機當中，就有不少是面向年輕人市場的產品。
其他驗出的化學物質包括鄰苯二甲酸酯、氯化石蠟、溴化阻燃劑和有機磷酸酯阻燃劑。雖然大多數物質的含量極低，但長期接觸毒素累積在體內很可能會導致各種健康問題，包括損害生育能力、引發肝腎損傷，以及干擾正常內分泌。
研究人員指出，很多人習慣長時間佩戴耳機，耳機已從偶爾使用的配件轉變為生活中不可缺少的日用品。他們呼籲全面禁止在消費品中使用各類干擾內分泌的化學物質，並要求各大品牌和生產商提高產品成分的透明度。
高中低安全風險耳機清單
研究人員又針對81款耳機樣本的安全程度分為3個級別，哪些品牌及類型相對健康風險較低？哪些可能含有較多的有毒化合物？
低風險安全耳機名單
- 「Apple」AirPods Max -2024
- 「Apple」AirPods Pro 2. Gen. USB-C
- 「Sony」WH-1000XM5
- 「Sony」WH-CH720N
- 「Sony」LinkBuds Fit
- 「Sony」WF-C510
- 「JBL」Tune 720BT
- 「JBL」Tour Pro 3
- 「Bose」QuietComfort Ultra Earbuds
- 「Huawei」Free Buds Pro 3 or 4
- 「Philips」TAK4206
- 「Marshall」Major V
- 「LifeBee」Digital Pro 40
- 「Picun」B8 Wireless Over ear Headphones
- 「JMMO」Kabellose Ohrhörer mit Premium-Klang, 5.3 Auto-Pairing Ohrhörer mit 14 Stunden Spielzeit, leicht, IPX4
- 「DONG QUAN」SHUNXIN ELECTRONIC Kinder Kabel Kopfhörer 3.5MM Hafen Einhorn Dekor
- 「Dongguan Yuanze Acoustics Technology」KZ EDX Pro In Ear Monitor Headphones Wired IEM Headphones Dual DD HiFi Stereo Sound
- 「ISY」IHP-1001-BL für Kinder, Blau
- 「Lexibook」kids headphones Squads 200 - blue
- 「Gjby」Forever Wireless kids headphones Gjby CATEAR CA-028
- 「Lexibook」Foldable wireless headphones Harry Potter
- 「Hama」Freedom Lit wireless Bluetooth headphone with microphone, pink (184199)
- 「Onikuma」B90 With Cat Ears Pink
- 「Xinxu」Wireless stereo over ear headphone, Xinxu, Bluetooth, graffiti, white
- 「Corsair」HS80 RGB USB Carbon gamer headset
- 「Smyths Toys / eKids」Disney Die Eiskönigin Blue-tooth Kinder-Kopfhörer lila
- 「Smyths Toys」Marvel Spider-Man Kinder-kopfhörer mit Bluetooth
- 「claire‘s」Earbuds & winder caticorn
- 「Action / OTL Technologies」Pokémon Kids Headphones
- 「kekz」blue headphones for audio-chips
- 「Pepco」Dasounds Kids headphones basic
中等風險耳機名單
- 「Sony」Ult Wear
- 「JVC」HA-KD7
- 「Kodak」Wireless Headphones Max 400+
- 「Shenzhen Weiqi Technology」Cool Black In-Ear Headphones with Type-C Plug
- 「Tonies」Lauscher 2.gen
- 「Tigermedia」tigerbuddies
- 「JLab」JBuddies Studio
- 「Hama」184112 Bluetooth®-Kinder-kopfhörer „Teens Guard“
- 「Lisciani」Barbie fashion Bluetooth headphones
- 「Buddyphones」Connect Foldbar wired headphones
- 「Maxell」HP-BT350
- 「Nextly」NEXTLY wireless headphone with cat ears, fold-able, adjustable, LED lights, Bluetooth 5.0, pink
- 「Qilive」Kids 600168061 Bluetooth headphone for kids 2in1 pink (Auchan)
- 「Onikuma」X26 gaming headset with wires pink (X26P)
- 「Stealth」C6 100 Light up Gaming Headset
高危耳機名單
- 「Samsung」Galaxy Buds3 Pro
- 「Sony」Noise Cancelling WF-1000XM5
- 「Xiaomi」Redmi Buds 5 Pro
- 「Sennheiser」Momentum Wireless 4
- 「Sennheiser」Accentum True Wireless
- 「Sennheiser」Accentum wireless
- 「Beats」Solo 4
- 「Beats」Solo Buds
- 「Bose」QuietComfort Headphones
- 「JBL」Wave Beam
- 「Jlab」Jbuds Lux ANC WIRELESS
- 「Philips」SHD8850
- 「Panasonic」RB-HX220BDEK black, wireless headphone
- 「Jlab」Jbuds Mini
- 「JBL」JR310BT
- 「Enjoy Music」M6pop cat ear
- 「Niceboy」Hive Prodigy 4
- 「Silvercrest」True Wireless Bluetooth In-Ear
- 「Jabra」Elite 10 Gen 2
- 「Marshall」Motif II ANC
- 「Skullcandy」Grom Kids Bluetooth Kopf-hörer, Over-Ear, Black
- 「Fesh‘n rebel」Clam Junior, Over-ear Kopfhörer für Kinder, Lucky Lizard
- 「My first care」Care Buds blue
- 「Logitech」G733 LIGHTSPEED wireless RGB Gaming Headset, black (981-000864)
- 「SteelSeries」Arctis Nova 5 gaming headset
- 「Haylou」S35 ANC Bluetooth head-phone
- 「Qilive」136030 Bluetooth headphone black (Auchan)
- 「Qilive」600181408 gaming headset with wires (Auchan)
- 「HyperX」Cloud III gaming headset
- 「Razer」Kraken V3 gaming with wires
- 「Action / OTL Technologies」Super Mario earphones with Zip Case
- 「Oceania Trading」Paw Patrol kids headphones
- 「Hema」nijntje / miffy noise cancelling
- 「Guess」Wireless headphones
- 「GoGen」MAXISLECHY - white/blue
延伸閱讀：家中暗藏不育風險？盤點24種家居用品恐損生殖力 沙發床墊也上榜！
