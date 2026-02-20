Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長戴耳機者注意！歐洲研究揭81款耳機均含有毒化合物 易滲入皮膚致不育/癌症 各大品牌均中招 附安全清單

食用安全
更新時間：12:40 2026-02-20 HKT
發佈時間：12:40 2026-02-20 HKT

耳機對現代人而言是出門搭車的必備品、是專心運動的輔助道具，更是時尚穿搭配件。歐洲一項最新研究檢驗了市面上81款耳機，全部均驗出含有有毒化合物，包括各大知名人氣品牌。長期接觸有毒物質恐滲入皮膚，可能影響內分泌、導致不育，甚至增加致癌風險，嚴重威脅健康。哪些耳機風險最高或相對安全？

歐洲消費者研究揭81款耳機均含有毒化合物 長期佩戴或令有害物質滲入皮膚

關注日用品化學物質污染問題的中歐公民團體「ToxFree Life For All」計劃日前公布一項針對耳機含有有害化學物質的調查報告，結果發現所有驗測的耳機樣本均含有對人體健康有害的物質，包括雙酚類物質。

研究人員從捷克共和國、斯洛伐克、匈牙利、斯洛維尼亞和奧地利的實體零售店及網店，購入了81款入耳式和頭戴式耳機進行檢驗。結果顯示，有98%的耳機中驗出了雙酚A（BPA），亦有超過四分之三的樣本中檢出雙酚S（BPS）。部分樣本中BPA和BPS的濃度高達315mg/kg，遠超過歐洲化學品管理局的建議上限。科學家指出，BPA和BPS是用於增強塑膠硬度的合成化學物質，屬於內分泌干擾物，會在生物體內模擬雌激素的作用，導致一系列不良反應，包括令男性女性化、女性青春期提前，甚至癌症。

除了日常使用，不少人喜歡在運動時戴上耳機。先前的研究表明，高熱和汗水會加速這些有害物質滲入皮膚上。科學家警告，這些會模仿人體天然激素的內分泌干擾物不存在「安全」的劑量，即使沒有急性健康風險，但長期接觸恐會構成潛在的嚴重威脅，尤其是對於青少年的影響更加深遠。在檢測的耳機當中，就有不少是面向年輕人市場的產品。

其他驗出的化學物質包括鄰苯二甲酸酯、氯化石蠟、溴化阻燃劑和有機磷酸酯阻燃劑。雖然大多數物質的含量極低，但長期接觸毒素累積在體內很可能會導致各種健康問題，包括損害生育能力、引發肝腎損傷，以及干擾正常內分泌。

研究人員指出，很多人習慣長時間佩戴耳機，耳機已從偶爾使用的配件轉變為生活中不可缺少的日用品。他們呼籲全面禁止在消費品中使用各類干擾內分泌的化學物質，並要求各大品牌和生產商提高產品成分的透明度。

高中低安全風險耳機清單

研究人員又針對81款耳機樣本的安全程度分為3個級別，哪些品牌及類型相對健康風險較低？哪些可能含有較多的有毒化合物？

低風險安全耳機名單

  1. 「Apple」AirPods Max -2024
  2. 「Apple」AirPods Pro 2. Gen. USB-C
  3. 「Sony」WH-1000XM5
  4. 「Sony」WH-CH720N
  5. 「Sony」LinkBuds Fit
  6. 「Sony」WF-C510
  7. 「JBL」Tune 720BT
  8. 「JBL」Tour Pro 3
  9. 「Bose」QuietComfort Ultra Earbuds 
  10. 「Huawei」Free Buds Pro 3 or 4
  11. 「Philips」TAK4206
  12. 「Marshall」Major V
  13. 「LifeBee」Digital Pro 40
  14. 「Picun」B8 Wireless Over ear Headphones
  15. 「JMMO」Kabellose Ohrhörer mit Premium-Klang, 5.3 Auto-Pairing Ohrhörer mit 14 Stunden Spielzeit, leicht, IPX4
  16. 「DONG QUAN」SHUNXIN ELECTRONIC Kinder Kabel Kopfhörer 3.5MM Hafen Einhorn Dekor
  17. 「Dongguan Yuanze Acoustics Technology」KZ EDX Pro In Ear Monitor Headphones Wired IEM Headphones Dual DD HiFi Stereo Sound
  18. 「ISY」IHP-1001-BL für Kinder, Blau
  19. 「Lexibook」kids headphones Squads 200 - blue
  20. 「Gjby」Forever Wireless kids headphones Gjby CATEAR CA-028
  21. 「Lexibook」Foldable wireless headphones Harry Potter
  22. 「Hama」Freedom Lit wireless Bluetooth headphone with microphone, pink (184199)
  23. 「Onikuma」B90 With Cat Ears Pink
  24. 「Xinxu」Wireless stereo over ear headphone, Xinxu, Bluetooth, graffiti, white
  25. 「Corsair」HS80 RGB USB Carbon gamer headset
  26. 「Smyths Toys / eKids」Disney Die Eiskönigin Blue-tooth Kinder-Kopfhörer lila
  27. 「Smyths Toys」Marvel Spider-Man Kinder-kopfhörer mit Bluetooth
  28. 「claire‘s」Earbuds & winder caticorn
  29. 「Action / OTL Technologies」Pokémon Kids Headphones
  30. 「kekz」blue headphones for audio-chips
  31. 「Pepco」Dasounds Kids headphones basic

中等風險耳機名單

  1. 「Sony」Ult Wear
  2. 「JVC」HA-KD7
  3. 「Kodak」Wireless Headphones Max 400+
  4. 「Shenzhen Weiqi Technology」Cool Black In-Ear Headphones with Type-C Plug
  5. 「Tonies」Lauscher 2.gen
  6. 「Tigermedia」tigerbuddies
  7. 「JLab」JBuddies Studio
  8. 「Hama」184112 Bluetooth®-Kinder-kopfhörer „Teens Guard“
  9. 「Lisciani」Barbie fashion Bluetooth headphones
  10. 「Buddyphones」Connect Foldbar wired headphones
  11. 「Maxell」HP-BT350
  12. 「Nextly」NEXTLY wireless headphone with cat ears, fold-able, adjustable, LED lights, Bluetooth 5.0, pink
  13. 「Qilive」Kids 600168061 Bluetooth headphone for kids 2in1 pink (Auchan)
  14. 「Onikuma」X26 gaming headset with wires pink (X26P)
  15. 「Stealth」C6 100 Light up Gaming Headset

高危耳機名單

  1. 「Samsung」Galaxy Buds3 Pro
  2. 「Sony」Noise Cancelling WF-1000XM5
  3. 「Xiaomi」Redmi Buds 5 Pro
  4. 「Sennheiser」Momentum Wireless 4
  5. 「Sennheiser」Accentum True Wireless
  6. 「Sennheiser」Accentum wireless
  7. 「Beats」Solo 4
  8. 「Beats」Solo Buds
  9. 「Bose」QuietComfort Headphones
  10. 「JBL」Wave Beam
  11. 「Jlab」Jbuds Lux ANC WIRELESS
  12. 「Philips」SHD8850
  13. 「Panasonic」RB-HX220BDEK black, wireless headphone
  14. 「Jlab」Jbuds Mini
  15. 「JBL」JR310BT
  16. 「Enjoy Music」M6pop cat ear
  17. 「Niceboy」Hive Prodigy 4
  18. 「Silvercrest」True Wireless Bluetooth In-Ear
  19. 「Jabra」Elite 10 Gen 2
  20. 「Marshall」Motif II ANC
  21. 「Skullcandy」Grom Kids Bluetooth Kopf-hörer, Over-Ear, Black
  22. 「Fesh‘n rebel」Clam Junior, Over-ear Kopfhörer für Kinder, Lucky Lizard
  23. 「My first care」Care Buds blue
  24. 「Logitech」G733 LIGHTSPEED wireless RGB Gaming Headset, black (981-000864)
  25. 「SteelSeries」Arctis Nova 5 gaming headset
  26. 「Haylou」S35 ANC Bluetooth head-phone
  27. 「Qilive」136030 Bluetooth headphone black (Auchan)
  28. 「Qilive」600181408 gaming headset with wires (Auchan)
  29. 「HyperX」Cloud III gaming headset
  30. 「Razer」Kraken V3 gaming with wires
  31. 「Action / OTL Technologies」Super Mario earphones with Zip Case
  32. 「Oceania Trading」Paw Patrol kids headphones
  33. 「Hema」nijntje / miffy noise cancelling
  34. 「Guess」Wireless headphones
  35. 「GoGen」MAXISLECHY - white/blue

