女子從不吃刺身生肉 如廁排出3米長寄生蟲 醫生揭這煮食習慣惹禍

即使不吃刺身、生醃、生牛肉，都可能感染寄生蟲！深圳一名女子日前如廁時排出如「麵條」般、長達3米的寄生蟲，非常恐怖。醫生指出，雖然女子沒有吃生食的習慣，但下廚時的1個錯誤習慣，成為了她感染寄生蟲的原因。

女子從不吃刺身生肉 如廁排出3米長寄生蟲

據《廣東民生頻道》報道，深圳一名32歲的張姓女子近日在排便時，意外排出一條長約3米長的「條狀物」，觀察一番後才驚覺是寄生蟲，於是連幫忙用手機拍下影片，並馬上到深圳龍華區人民醫院求醫。檢查結果顯示，她感染了牛帶縧蟲。

不過，張女士從不吃刺身、生肉等生食。經醫生詢問後發現，她感染寄生蟲的原因很可能與下廚的1個習慣有關。原來張女士家長期用同一塊砧板切生肉、處理蔬菜和涼拌菜，沒有嚴格分開生食熟食，砧板也從未徹底消毒。

該院感染性疾病科主任醫生謝柳表示，因為砧板「生熟不分」導致寄生蟲感染的情況時有發生。日常用流水甚至是滾水沖洗砧板，其實都不能夠完全殺死寄生蟲的蟲卵。除了砧板，日常使用的刀具和餐具都要徹底消毒，盡量不要吃生食，把食物煮熟才吃，以及注重手部衞生，這些習慣都有效預防食源性寄生蟲感染。

感染寄生蟲會出現甚麼症狀？

牛帶縧蟲屬於縧蟲的一種，與蛔蟲、蟯蟲、鈎蟲、中華肝吸蟲等都是常見可以影響人類的腸道寄生蟲。根據本港衞生防護中心資料，縧蟲體形扁平，可長至6m以上，身體有節，呈白色或淺黃色。人若進食了未經煮熟及受囊尾蚴（幼蟲包囊）污染的豬肉、牛肉或魚，便可能受到成蟲感染。如果入侵到大腦、肌肉或其他組織，更可造成非常嚴重的感染。

衞生防護中心指出，如果感染小量的寄生蟲可能全無症狀；若感染縧蟲則可在糞便中排出縧蟲節段。其他可能出現的寄生蟲感染症狀包括腹部不適、腹脹、嘔吐、腹瀉及體重減輕。萬一有大量寄生蟲在體內，可導致較嚴重的併發症，例如腸塞、貧血、膽管阻塞及發炎，如果感染豬帶縧蟲的幼蟲（人類囊蟲病）更可引致癲癇發作及損害肌肉或眼睛。

如何預防寄生蟲感染？

中心建議，要預防感染寄生蟲，應保持良好的個人與食物衞生，定期修剪指甲，在處理食物或進食前保持雙手清潔，使用梘液和清水潔手，只用酒精搓手液無法有效殺死腸道寄生蟲；徹底清洗及煮熟食物，盡量避免進食生肉或未經煮熟的肉類，保持用具清潔及分開處理生熟食物。

