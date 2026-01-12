7款韓國紫菜被揭重金屬超標 1款超標53倍恐損腎傷腦 一文即看涉事產品名單

【重金屬紫菜】即食紫菜是不少港人的至愛零食，但近日台媒發現，多款韓國進口的嬰幼兒食品紫菜，重金屬嚴重超標，其中一款鎘含量更超出標準53倍，有機會影響幼兒健康。即看涉事品牌名單，看看哪幾款紫菜要提防？

重金屬紫菜｜7款韓國紫菜被揭重金屬超標 1款超標53倍恐損腎傷腦

綜合台媒報道，市面上有韓國進口、或以韓國海苔為原料的嬰幼兒海苔食品，被揭發重金屬超標。當中，有7款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品透過SGS檢驗後，發現全部重金屬超標，其中有一款，鎘含量更嚴重超標53倍，有機會損及大腦及腎臟健康。

涉事7款重金屬超標紫菜品牌包括：

品牌 檢測數值（毫克/公斤） BEBE貝兒純淨海苔（韓國進口） 鉛：0.12（超標2.4倍） 鎘：1.26（超標31.5） LUSOL無鹽無調味烘烤海苔（韓國進口） 鉛：0.15（超標3倍） 鎘：0.90（超標22.5倍） 芽米寶貝100%純橄欖油海苔（台灣品牌） 鉛：0.07（超標1.4倍） 鎘：2.14（超標53.5倍） Naeiae韓國幼兒紫菜（韓國進口） 鉛：0.07（超標1.4倍） 鎘：1.22（超標30.5倍） MB BABY萌寶寶海苔（韓國進口） 鉛：0.18（超標3.6倍） 鎘：0.93（超標23.25倍） 韓爸田園日記嚴選初收孩苔（台灣品牌） 鉛：0.22（超標4.4倍） 鎘：1.23（超標30.75倍） ibobomi無調味海苔片（韓國進口） 鉛：0.11（超標2.2倍） 鎘：1.49（超標37.25倍）

重金屬紫菜｜1款紫菜超標53倍恐損腎傷腦 港台限鉛量各不同？

據悉，以上超標的紫菜之中，5款皆為韓國進品牌，另外2款台灣品牌則標榜使用「韓國海帶」作為原料；而以上產品皆可在台灣網路平台、及連鎖藥局可購買得到。當中，所有品牌鉛含量均超標1.4至4.4倍；鎘含量超標最嚴重的品牌為「芽米寶貝100%純橄欖油海苔（台灣品牌）」及「ibobomi無調味海苔片（韓國進口）」，前者超標53倍、後者超標37倍，相當驚人。

台灣衛福部規定，嬰幼兒食品鉛含量上限為每公斤0.05毫克、鎘含量上限為每公斤0.04毫克。香港對於嬰幼兒食品中的鉛限量是根據不同食品類別有不同標準，蔬菜的鉛上限為每公斤0.1毫克；歐盟法例對於嬰幼兒穀類食品的鎘含量上限為每公斤0.04毫克。有專家指出，鉛、鎘超標會導致慢性中毒，傷害腦部、神經系統、腎臟及骨骼，對大腦正在發育中的嬰幼兒影響尤為嚴重。

重金屬紫菜｜含鉛鎘食物對身體有甚麼影響？

含鎘食物方面，從膳食攝入鎘導致急性中毒的機會微乎其微，急性鎘中毒可損害腸胃道、肝臟、心臟及腎臟功能；至於慢性鎘中毒，主要受損器官是腎臟。鎘會導致以下問題：

同場加映：重金屬「鎘」對健康的影響

腎小管功能受損

蛋白尿/氨基酸尿，形成「腎結石」

糖尿病

骨質軟化

骨質疏鬆症

國際癌症研究機構認為，從飲食中攝入鎘，似乎不具有明顯的基因毒性，亦不大可能令人患癌。另一方面，吃下含鉛食物則危險得多，因為嬰兒對鉛的吸收率是50%；鉛被吸收後，先會隨血液輸送到全身的軟組織，然後沉積在骨骼。鉛經腎臟排出體外， 有小部分會以膽汁途徑排出，而從食物攝取後沒有被吸收的鉛則隨糞便排出。鉛會損害以下器官：

腎臟

心血管系統

免疫系統

造血器官

中樞神經系統

生殖系統

嬰兒、幼童和胎兒較容易受到鉛毒的影響，特別是導致他們的中樞神經系統受損；兒童如攝取小量的鉛，會令他們的認知和智力發展遲緩。成人在短期攝取大量的鉛， 可引致腸胃不適、貧血、腦病和死亡。

