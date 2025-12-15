Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

消委會去角質潔面產品｜25款潔面產品大比拼 12款獲5星好評！最平僅售$40日本製

更新時間：10:51 2025-12-15 HKT
【消委會/去角質潔面產品/推介名單】為改善粉刺、暗瘡和皮膚粗糙暗啞等問題，不少人都會選購去角質潔面產品。消委會今日（12月15日）發表去角質潔面產品被檢測結果，檢測中測試了市面25款去角質潔面產品的化學安全程度，包括NeutrogenaCLINQUE曼秀雷敦無印良品等品牌。當中有3款酸鹼值過低，或有刺激皮膚風險，另有1款二噁烷含量，超歐盟建議安全水平。同時有12款獲消委會5星好評，當中最平僅售$40，性價比高！

消委會去角質潔面產品｜25款去角質潔面產品大比拼 12款獲5星好評！

據消委會《選擇月刊》第590期指，這次測試的25款產品樣本，除1款無標示去角質或具「去角質」功效成分，19 款標示含有果酸或水楊酸等化學去角質成分，當中9款同時含有磨砂粒子。樣本售價由每件$29至$450，若以每毫升/克計算，售價由$0.2 至$5.9 不等，相差逾28倍。當中以下12款產品獲消委會5星好評：

消委會潔面產品5星名單：

 

品牌及產品名稱 聲稱來源地 聲稱適合膚質 大約零售價 標示容量/重量 每毫升/克大約零售價
Neutrogena-深層淨化柔滑去角質露 泰國 所有膚質（包括敏感膚質） $89 150克 $0.6
CeraVe-SA水楊酸煥膚潔膚露 中國 乾性、粗糙、凹凸不平的肌膚 $260 473毫升 $0.5
BIODERMA LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE-控油去角質啫喱 法國 混合性、油性及暗瘡皮膚適用 $155 100毫升 $1.6
SKINCEUTICALS-BLEMISH+AGE CLEANSER GEL 法國 / $450 240毫升 $1.9
Aēsop-Purifying Facial Exfoliant Paste 澳洲 大部分膚質 $440 75毫升 $5.9
CLINIQUE-all about clean 2-in-1 cleansing+exfoliating jelly Anti-Pollution 比利時 所有膚質 $255 150毫升 $1.7
YVES ROCHER-PURE MENTHE THE ANTI-BLACKHEAD CLEANSER & SCRUB With Organic Peppermint 法國 容易生暗瘡膚質 $145 125毫升 $1.2
InnisFree-VOLCANIC BHA PORE CLEANSING FOAM 韓國 / $95 150克 $0.6
肌研-卵肌去角質毛孔緊緻潔面乳 中國 / $79 130克 $0.6
Bifesta-碳酸潔面泡沫 (亮肌去角質型)  日本 所有膚質 $40 200克 $0.2
SABON-清爽薄荷2合1煥肌磨砂霜 以色列 所有膚質 $420 125毫升 $3.4
KIEHL'S-Clearly Corrective Brightening & Exfoliating Daily Cleanser 美國 / $270 150毫升 $1.8

消委會去角質潔面產品｜3款產品酸鹼值過低 或刺激皮膚

消費者委員會測試 25 款樣本以評估產品的化學安全程度，發現去角質產品的常見成分 α-羥基酸（俗稱果酸）及水楊酸的含量，全部符合內地的相關規定。

消委會指，含果酸及ꞵ-羥基酸産品的酸鹼值，是決定產品去角質效果的重要因素之一。然而，產品的酸鹼值亦會影響其刺激皮膚的程度。其中，「ROSETTE 果酸去角質維C凝膠-亮透型」檢出果酸的樣本酸鹼值為 2.6，未符合內地《化妝品安全技術規範》對含果酸產品的酸鹼值不得低於3.5 的要求。

而聲稱含有果酸但未有檢出的「collagen by watsons 淨澈去角質潔面啫喱」、「Detclear 水果煥膚去角質啫喱」，兩者的酸鹼值分別為2.6 及2.7，若參照上述規範，均低於果酸產品酸鹼值不得低於3.5的標準。

消委會提醒，使用酸鹼值過低的產品，可能引起刺激和過敏反應，導致皮膚發炎。若消費者使用產品後有任何不適，應先停用並諮詢醫生意見。

消委會去角質潔面產品｜約7成樣本檢出香料致敏物

至於香料致敏物方面，消委會在檢測中發現有大約7成樣本（18 款）檢出1 種至 11 種限用香料物質，其中 12款均含有檸檬烯，是測試中最常見的香料致敏物質。當中，「APIVITA FACE SCRUB OLIVE DEEP EXFOLIATION」含有 11 種香料致敏物質，總量為0.6305%，不論是種類或總量均是各樣本中最多，但其標籤有標示完整成分列表，讓消費者知悉。

根據歐盟《化妝品條例》的要求，若此類產品中香料致敏物質的濃度超過0.01%，便須標示於成分列表內。10 款樣本檢出 1 至 4 種含量高於 0.01%的香料致敏物質，但當中 5 款沒有相關標示，未符歐盟規定。雖然現時本港法例未規定化妝品必須標示詳細成分或列出香料致敏物質，但消委會建議有關生產商留意國際間就香料物質而訂定的最新法規和建議，並積極改善產品配方及提供清晰的成分資料，以保障消費者的健康。

消委會去角質潔面產品｜3樣本檢出二噁烷 1款超歐盟建議水平

二噁烷被列為可能令人類患癌物質，歐盟《化妝品條例》及內地《化妝品安全技術規範》均要求化妝品中不可添加二噁烷，然而若屬於非刻意添加而技術上無法避免，則允許化妝品含有微量二噁烷。內地要求限值為 30ppm，而歐盟 SCCS 在 2015 年的報告則指出，10ppm 或以下為安全水平。

消委會測試結果顯示，有3款樣本檢出二噁烷，含量介乎1.44ppm至14.60ppm，全部符合內地要求，但「Detclear 水果煥膚去角質啫喱」高於歐盟 SCCS 的建議水平。一般而言，潔面用品與皮膚接觸的時間短，用後亦會立即沖洗，經皮膚接觸而吸收的劑量不高。然而，消委會仍鼓勵相關廠商改善生產流程及原材料，力求達致不含二噁烷的水平。

消委會潔面產品3-4.5星名單：

消委會去角質潔面產品｜如何安全選購及使用？

在挑選和使用去角質潔面產品時，消委會亦有以下建議：

  • 消費者（尤其是患有皮膚病或皮膚容易過敏的人士）使用含果酸和水楊酸等産品時，應先在局部範圍試用，並由低頻率開始，觀察有否出現過敏或刺激反應。使用後若出現持續紅腫等不適，應立即求醫；
  • 若接觸到酸鹼值過低的產品，可能引起皮膚刺激和過敏反應；而酸鹼值過高，亦可能損害皮膚保護膜，增加敏感的風險；
  • 初次使用產品前，必須細閱產品說明，留意建議的使用頻率和時間。樣本中，4 成說明可每日使用，約3成建議每周使用 1 至 3 次不等；駐留時間一般建議由 20 秒至 2 分鐘不等；
  • 冬季天氣較為乾燥，應適度減少去角質潔面產品的使用頻率；
  • 避免產品接觸眼睛、口鼻黏膜等敏感部位，亦應避免用於傷口及正在發炎的暗瘡患處；
  • 去角質後，皮膚或會變得乾燥及易受紫外線影響，建議盡快為皮膚作保濕護理，並於外出時作足夠的防曬措施，塗抹具 UVA 及 UVB 防護的防曬乳霜，並避免曝曬。

資料來源：消委會

延伸閱讀：消委會｜20款冬季雙人被大比拼 6款獲5星好評 最平僅售$339

