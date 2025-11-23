Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

洗潔精推介｜日本《LDK》評測14款人氣產品 4款獲A級 快乾/強效去油/溫和護手！

更新時間：09:35 2025-11-23
發佈時間：09:35 2025-11-23

洗潔精是生活的必需品。近年來，市面上出現了許多具不同功能的洗潔精，標語快乾、泡沫持久和強效清潔等不同功效。日本雜誌《LDK》測試市面14款洗潔精，當中包括「花王」、「Seven Premium」及「Lion」等熱門品牌，全面對比各款洗潔精的清潔力、起泡能力和泡沫保持度等功效，最終有4款洗潔精獲A級。

日本《LDK》評測14款洗潔精  4款獲A級

LDK》近日公布14款洗潔精的測試結果，其中4大評分標準如下：

  • 清潔力：將一定份量的油性污垢塗抹在玻璃片上，再用稀釋的清潔液清洗。在清洗前後分別量度玻璃片的重量，以評估清潔力。
  • 起泡能力和泡沫保持度：以特定濃度的洗潔精加入海綿擦拭碗碟一定次數，並根據泡沫的數量和品質評估起泡能力。然後，在海綿上滴入一定份量的油，重複擦拭直至不再產生泡沫，並根據所用油的數量來評估其泡沫保持度。
  • 泡沫流失度和快乾程度：把一定份量的洗潔精泡沫塗抹在碗碟上，並垂直放置。然後向碟上噴水，比較泡沫完全消失所需的時間，以評估泡沫保持度。然後，用每種產品清洗一個白色碟，往盤子裡倒入一定份量的藍色水，然後將其豎立在相同的角度，根據一段時間後殘留的藍色水評估其速乾能力。
  • 成分：由成分專家評估每種產品對手部皮膚的影響。

LDK實測：10款洗潔精使用效果及評價⬇⬇⬇

 

 

LDK評測洗潔精名單：

  • 第14位（2.00分）C級：MIYOSHI 食器洗いせっけん（日圓¥264，約HK$13）
  • 第13位（2.38分）C級：arau アラウ. 台所・食器用 せっけん（日圓¥226，約HK$11）
  • 第11位（3.00分）B級：MARKE Frosch Dish Wash Yuzu（日圓¥351，約HK$18）
  • 第11位（3.00分）B級：Joy W除菌綠茶香味洗潔精（日圓¥220，約HK$11）
  • 第8位（3.38分）B級：カインズ 食器用洗剤 ナチュラルオレンジの香り（日圓¥128，約HK$6）
  • 第8位（3.38分）B級：花王キュキュット Natural Days＋除菌 ヴァーベナ＆シトラスの香り 220ml（日圓¥148，約HK$7）
  • 第8位（3.38分）B級：花王キュキュット マスカットの香り（日圓¥148，約HK$7）
  • 第7位（3.50分）B級：花王キュキュット クリア除菌 緑茶の香り（日圓¥148，約HK$7）
  • 第5位（3.63分）B級：東邦 ウタマロキッチン（日圓¥322，約HK$16）
  • 第5位（3.63分）B級：きほんのき 少量で洗える食器用洗剤（日圓¥130，約HK$7）
  • 第4位（3.75分）A級：Seven Premium Dish Detergent（日圓¥107，約HK$5）
  • 第3位（3.88分）A級：ecostore Lemon Dish Liquid（日圓¥541，約HK$27）
  • 第1位（4.00分）A級：Lion CHARMY Magica 快乾+清爽除菌檸檬味（日圓¥108，約HK$5）
  • 第1位（4.00分）A級：Lion CHARMY Magica 酵素+ 桃味（日圓¥108，約HK$5）

第1名洗潔精有何優點？

在各款產品中，「MIYOSHI 食器洗いせっけん」獲得最後一名，《LDK》測試員指，它的清潔力低且傷手，清潔率低於20%，而且會留下黏膩的殘留物，需要仔細沖洗。雖然這款不含添加劑的洗碗精宣稱溫和不傷手，但它使用的皂基界面活性劑可能會刺激手部，因此使用時請務必戴上手套。

「Lion CHARMY Magica 酵素+ 桃味」和「Lion CHARMY Magica 快乾+清爽除菌檸檬味」共同排名第1位，獲得Best Buy的稱號。《LDK》測試員指，排名第1位的「Lion CHARMY Magica 酵素+ 桃味」讓洗碗更輕鬆，它沒有任何缺點，推薦給注重泡沫多的用家。這款洗潔精能產生濃密的泡沫，快速去除最頑固的油漬，而且溫和不傷手。至於「Lion CHARMY Magica 快乾+清爽除菌檸檬味」亦在所有測試均獲得高分！它非常快乾，適合想要輕鬆清潔餐具的人！這款洗碗精溫和不傷手，並能快速去除油污。

資料來源：日本雜誌《LDK the Beauty》

