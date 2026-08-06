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莊思明最愛楊明夠單純：佢好易畀人呃同利用 爆老公曾經唔定性晚晚有約 忽然變宅男

影視圈
更新時間：10:00 2026-08-06 HKT
發佈時間：10:00 2026-08-06 HKT

楊明與大馬拿督千金莊思明拍拖10年，日前終於在馬來西亞結婚，盛大婚禮獲不少圈中人到賀。二人在婚前接受查小欣YouTube頻道「紅查館」訪問，大談十年情路。莊思明大爆楊明後生時相當貪玩活潑，與現在的宅男形象截然不同，笑言：「佢以前好活潑，好多朋友，好多節目，而家就宅好多，以前日日都出街。」楊明亦笑認自己長大了，覺得外面很嘈，寧願靜靜地留在家。

莊思明欣賞楊明夠單純

莊思明亦分享選擇楊明成為伴侶的原因，她說：「我覺得佢心地好單純、好善良，其實我覺得佢份單純可以係優點亦可以係缺點。尤其是我哋呢一行，佢咁單純，其實佢好容易畀人呃啦，或者好易畀人利用。但亦都因為佢單純，同佢相處你會覺得好舒服，你唔使咁多計謀，喺度諗嚟諗去，究竟係咪講真話或者咩，佢係咁樣就係咁樣。」表示楊明隱藏不了真實感受，也很難說謊欺騙他人。莊思明又指楊明是個很樂天、孝順，對家人和老人家都很好的人。而楊明亦大讚老婆心地好，連對昆蟲都很有愛心，相信她不會是壞人。

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楊明與莊思明分隔兩地反而感情升溫

回憶起追求時的點滴，楊明透露二人曾在首輯《愛回家》時已相識，後來拍攝正劇時有更多接觸，而開始有好感是在他到印度拍攝《打工捱世界》時升溫。雖然分隔兩地，但無阻愛火燃燒，反而因思念令感情變得更濃厚，每日「電話粥」一煲就是兩、三個鐘，像回到讀書時期一樣。楊明笑言：「返嚟香港，都差唔多知道大家嘅心意，其實可以話一拍即合。」

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莊思明嬲好友破壞求婚驚喜

提到求婚過程，楊明坦言驚喜欠奉。他本想在二人喜歡的餐廳，與一班好友見證下求婚，誰知身邊的「多口朋友」太興奮，竟提前向莊思明爆響口，連準備了戒指的計劃都全盤托出。莊思明笑說：「我嗰一刻其實係有少少忟憎，覺得你點可以破壞我嘅驚喜！」雖然驚喜被破壞，但二人早已認定對方，楊明更笑言：「我知道佢會答應，哈哈！我知道佢之前已經知啦。」

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走過十年高低，問到生育大計，二人都表示有共識，希望有小朋友。莊思明爆老公楊明想生一子一女：「因為佢好鍾意女，最好一個仔一個女，因為有個女，就想有個仔去保護佢，哥哥照顧妹妹就啱喇。」莊思明亦表示想有個「好」字，流露出對未來家庭生活的憧憬。

莊思明陪伴楊明經歷低谷修成正果：

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