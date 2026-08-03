楊明莊思明結婚丨莊思敏講錯誓詞全場嘩然 網民笑指「楊明變入贅」 越講越錯成焦點

楊明與莊思明（Lisa）結束10年愛情長跑，早前被《星島頭條》獨家率先曝光，於8月2日在馬來西亞吉隆坡JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel）舉行婚禮。楊明與莊思明在圈中人緣極佳，近百位圈中好友飛抵吉隆坡到賀，陣容堪比電視台台慶。而莊思明的家姐莊思敏昨晚（2日）在台上更語出驚人，引發現場震撼爆笑。

楊明莊思明婚宴好熱鬧

莊思明與楊明的夢幻婚禮，現場細節盡顯心思外，大批圈中人更是難得一見，當中除了擔任婚禮司儀的莊思敏及黃建東外，出席賓客有高層樂易玲、前TVB監製戚其義及潘嘉德外，還有馬國明與太太湯洛雯、薛家燕、黎諾懿、姚瑩瑩、羅天宇、樊亦敏、陳庭欣、王子涵、陳懿德、邵音音、肥媽（Maria Cordero）、「黑妹」李麗霞、陳秋霞、梁麗翹、吳沚默、譚嘉儀、林鈺洧、鄺潔楹、彭慧中、張美妮、張慧儀、楊卓娜、關禮傑、關嘉敏、劉晨芝、黎瑞恩、衛志豪、馬蹄露、趙永洪、何晉樂、李忠希，以及剛在紅館開完演唱會的李昊等。

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楊明莊思明多度咀嘴

在現場氣氛帶動下，馬國明、薛家燕、黎諾懿、樊亦敏、黎瑞恩等成為「集郵對象」，不斷被賓客拉着合照。而莊思明好姊妹譚嘉儀則上台唱出一曲《今生今世》，祝賀一對新人。楊明與莊思明在賓客歡呼中多度咀嘴，場面熱鬧又感人。楊明與莊思明除婚宴開始前穿上禮服、婚紗外，中場一對新人曾換上繡上龍圖案的白西裝、銀色晚裝敬酒，莊思明又預備另一套高貴婚紗，與穿上藍色西裝的楊明，與賓客合照。

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莊思敏越講越錯

不過現場發生小插曲，擔任婚禮司儀的黃建東與莊思敏問一對新人問題時，莊思敏一度口誤，而楊明則因太緊張而令賓客爆笑。莊思敏問妹妹莊思明：「我問Lisa啊…莊思明，你願唔願意，喺在場咁多位賓客嘅面前見證，嫁楊明為你嘅合法妻子？」全場聞言陷入爆笑時，莊思敏亦驚覺口誤想補救：「即係你成為佢妻子，唔好意思啊！成為你嘅…丈夫？」莊思明掩嘴忍笑後，冷靜表示：「我願意！」。有網民指莊思敏叫楊明做莊思明的合法妻子，就如叫楊明入贅莊家一樣。

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楊明娶莊思明舉手表態

到黃建東問楊明：「我問新郎哥，楊明先生，你願唔願意喺在場賓客見證下，娶莊思明小姐為你嘅合法妻子？」楊明一度沉默，令黃建東極緊張，最終楊明舉起左手大聲表示：「我願意！」獲全場歡呼。

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