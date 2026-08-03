楊明莊思明結婚丨奢華佈置溫馨時刻高清逐格睇  馬國明薛家燕等近百藝人到賀勁過台慶

藝人楊明（Mat）與莊思明（Lisa）於8月2日晚假馬來西亞JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Malaysia）舉行盛大婚禮，誠邀 300 位賓客，超過一百位TVB藝人出席眾星雲集。二人經歷10年愛情長跑，在親友的見證下正式締結良緣，攜手邁向人生新階段。

幸福滿溢許下愛的誓言 場面感動

楊明與莊思明因合演TVB處境劇《愛·回家》結緣，並於2016年公開戀情。一路走來二人經歷無數風雨，這份摯愛如今終於修成正果，獲得全場賓客與各界最誠摯的祝福。 婚禮晚宴中，儀式由林以諾牧師親自主持及擔任見證人。在神聖的氛圍下，楊明與莊思明在牧師與眾人的祝願中交換婚戒、誓約相守一生，並互相發表愛的宣言，二人幸福滿溢的笑容深深感染了現場每一位賓客。

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藍紫色星海佈置 宛如浪漫銀河

婚禮場地特別以藍紫色調為主體，打造出如同浪漫星海般的夢幻氛圍。一對新人的進場通道兩旁佈滿發光星星裝置與藍紫色花海，美不勝收。新郎楊明身穿帥氣西裝，牽著身穿純白露肩婚紗的莊思明浪漫進場，二人全程洋溢著幸福笑容，並不斷向兩旁賓客揮手致意，場面極其溫馨感人。

星級嘉賓陣容比台慶更閃亮

作為兩人的定情之作，《愛·回家》初代家族成員難得再度齊聚，親自見證這對新人的幸福時刻。現場更是星光熠熠，圈中好友紛紛到場祝賀，包括薛家燕、馬國明、湯洛雯、樊亦敏、李昊、霍震寰、陳琪琪、邵音音、陳秋霞、黎諾懿、朱晨麗、楊卓娜、關禮傑、羅天宇、關嘉雯、黎瑞恩、蔡潔、陳庭欣、樂易玲等，現場星光比台慶更閃亮。其中，舉行拋花球分享喜悅給單身好姊妹們，花球由馬蹄露搶到 ，晚宴中好友肥媽（瑪俐亞)更特別上台獻唱，以動人歌聲為新婚夫婦送上最真摯的祝福；全場賓客歡聚一堂，氣氛熱烈。

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