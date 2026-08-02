楊明莊思明結婚丨吉隆坡豪華酒店舉行盛大婚禮 場內畫面流出 夢幻星海主題極盡奢華

TVB情侶楊明與大馬拿督莊寶女兒莊思明（Lisa）拍拖十年，今日（8月2日）於女方家鄉馬來西亞吉隆坡的五星級JW萬豪酒店舉行盛大婚宴，圈中不少好友親身飛抵當地見證。隨著婚宴正式開始，有份出席的賓客亦紛紛於IG等社交平台分享現場影片，令極盡夢幻奢華的婚宴場地首度曝光。

楊明莊思明婚宴現場變浪漫星海

從影片中可見，婚宴現場以藍紫色調作主體，打造成一片浪漫星海。一對新人進場的通道兩旁佈滿巨型發光星星裝置，配上藍紫色花海，氣氛相當夢幻。新郎楊明身穿白色西裝，牽著身穿純白露肩婚紗的莊思明，在全場賓客的歡呼及閃光燈下緩緩進場，二人全程滿臉幸福甜笑，並不斷向兩旁賓客揮手致意，場面溫馨又熱鬧。

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楊明與莊思明接受眾人祝福

婚宴的舞台入口中央掛上二人英文名字母「ML」的霓虹燈牌，象徵楊明與莊思明的英文名「Ｍatt」及「Lisa」。莊思明手持紫色花球，配襯場地色調，顯得高貴優雅。一對新人在星光與花海的映襯下，接受眾人祝福，為這場長達十年的愛情長跑，寫下完美新一頁。

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婚禮現場設自製香水攤位

此外，TVB節目《東張西望》亦派出主持梁麗翹親身飛抵馬來西亞，直擊婚禮現場。梁麗翹在報導中大讚婚禮非常漂亮和夢幻，更介紹現場設有讓賓客自製香水的攤位，心思十足。節目亦播出新郎楊明在儀式前化妝的片段，他透露因不想麻煩遠道而來的兄弟們，應太太莊思明要求取消了「玩新郎」環節，並承諾會回港補辦一個大型派對。而新娘子莊思明亦在準備換裝時受訪，坦言在敬茶給媽媽時非常感動。

群星出席楊明與莊思明婚前派對：