楊明莊思明結婚丨家姐莊思敏送現金賀禮夠實在 點名關嘉敏吳沚默搶花球：好多人想拍拖

TVB情侶楊明與莊思明今日（2日）於馬來西亞吉隆坡結婚，身為新娘胞姊的莊思敏回鄉見證妹妹出嫁，感受現場歡樂溫馨的氣氛。談及為楊明與莊思明準備的結婚賀禮，身為豪門千金、大馬拿督莊寶的女兒莊思敏選擇了最實際的現金，笑言籌備婚禮開支繁多，給予現金能讓新人自由購買心儀物品，直指：「雖然送首飾戴起來好看，但還是實用的現金最為實在。」

莊思敏祝福妹妹莊思明與妹夫楊明

被問到會否期待楊明與莊思明婚後早日升格做父母，莊思敏大方表示不希望給予新人壓力，認為一切順其自然即可，最重要是兩人永遠幸福美滿、好好相處。至於被問到單身的她會否「搶先一步」傳出好消息，她即幽默笑答：「我應該仲難啲，唔好畀咁大壓力我，壓力好大啊！」引來現場笑聲不斷。

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莊思明與楊明婚禮「拋花球」成重點環節

提到結婚儀式的重頭戲「拋花球」，莊思敏透露現場有不少單身好友，非常期待隨後的搶花球環節。她更特別點名吳沚默、劉晨芝及關嘉敏等多位閨密，表示：「好多人都好想拍拖，特別想關嘉敏，因之前女神配對未能成功，希望佢哋聽日有機會接到花球，分享好運！」預計搶花球現場將會非常熱鬧。

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