楊明莊思明結婚丨婚前派對獲樊亦敏、張慧儀及馬國明等到賀 場內星光雲集充滿喜悅氣氛

TVB情侶莊思明（Lisa）與楊明拍拖10年，今日（8月2日）於馬來西亞吉隆坡JW萬豪（JW Marriott）酒店舉行盛大婚禮，正式結婚榮升夫婦。這場婚宴除了有豪華場地外，更獲眾多圈中好友親臨到賀，星光熠熠，共同見證一對新人的喜悅時刻。在正式婚禮前夕（1日），一對新人率先舉行了Pre Wedding Party婚前派對。當晚場面熱鬧，出席的圈中好友陣容鼎盛。

莊思明與楊明婚前派對星光熠熠

出席莊思明與楊明婚前派對的圈中人包括：莊家姊妹莊思敏及莊思華、擔任今日婚禮司儀的黃建東、著名公關鄭紹康、張慧儀、姚瑩瑩、關嘉敏與樊亦敏等。此外，根據大馬傳媒現場拍攝的影像所見，胡杏兒老公李乘德、宋熙年、陳智燊、馬國明及丘梓謙等群星亦專程飛赴當地出席，為莊思明與楊明送上最真摯的結婚祝福，足見兩人在圈中的極佳人緣。

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莊思明與楊明婚前派對有迎賓小禮物

除了星級賓客陣容，婚宴細節亦盡顯心思。一對新人特意在派對上為賓客準備了別出心裁的迎賓小禮物——一隻由紅色毛巾摺成的可愛討喜小熊。紅色造型充滿喜慶氣氛，小熊身上更扣上精緻的金色「囍」字襟針，不但寓意「雙喜臨門」，更為禮物增添貴氣與滿滿的祝福。

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