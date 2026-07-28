莊思明楊明8.2夢幻婚禮排場驚人 全港首穿Jimmy Choo婚紗極奢華 豪擲百萬走遍四地影相

莊思明（Lisa）與楊明拍拖10年終於傳出婚訊，今年6月《星島頭條》收到獨家消息，兩人將於8月2日（周日）在馬來西亞吉隆坡JW萬豪（JW Marriott）酒店舉行豪華盛大婚禮，雖然整個婚禮的籌備時間極度緊湊，前後只有約兩個月，但在專業團隊的妥善安排下，兩口子一直沉醉於忙碌而甜蜜的備婚過程之中。目前他們的心情相當輕鬆，不過亦坦言已經預計到婚禮當日必定會非常緊張，足見對這場人生大事的重視。

為了留下最美的一刻，莊思明與楊明兩人特別安排前往上海、香港及吉隆坡三個城市拍攝 Pre-wedding 婚紗照。此外，他們更親赴廣州拍攝充滿創意的婚禮短片（Video），當中巧妙運用了 AI 技術配合生活化的有趣主題，將兩人的甜蜜點滴呈現於鏡頭前。是次婚禮極具心思，單是行禮婚紗、Pre-wedding 晚裝以及婚禮現場晚裝，總花費已超過百萬港元！

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莊思明對嫁衣的要求極具品味，由於母親是上海人，她對上海設計情有獨鍾，因此特別挑選了上海著名設計師的一套簡潔、明亮而優雅的行禮婚紗。而在香港拍攝 Pre-wedding 時，莊思明穿上由鞋履大師周仰杰教授（Prof. Jimmy Choo）參與主理的國際高級訂製婚紗品牌 The Atelier by Prof. Jimmy Choo 最新 2026 秋冬系列「Twilight Stellaris」，莊思明更成為全港首位穿上該品牌最新一季婚紗的準新娘，華麗耀眼。而婚禮當天，莊思明亦會穿上由馬來西亞品牌「帝傲」打造華貴頂級中式裙褂，以及帶有「手寫體」 的中式華麗刺繡禮服，展現傳統華麗美感；晚裝部分則精選了三大知名設計品牌——The Atelier by Prof. Jimmy Choo、上海設計師品牌 Woo Select，以及享譽全球的黎巴嫩高級訂製品牌 Zuhair Murad，盡顯高貴氣質。

提到求婚過程，過去楊明雖已多次向傳媒及好友透露過結婚意向，令莊思明一直未有太大緊張或預期會有驚喜。然而，楊明原來早已密謀大計！在廣州拍攝婚禮影片期間，楊明於其中一個拍攝情節中，突發在大街上當眾單膝下跪，正式向莊思明驚喜求婚！突如其來的浪漫舉動令莊思明既感動又驚喜。準新人曾表示今次是好即興的決定，沒想到親戚朋友們比他們更加開心：「所以我哋都好感恩好開心！再次多謝大家嘅祝福」，在婚禮舉行前夕，二人非常感謝各界好朋友、傳媒以及背後龐大專業團隊一直以來的關心與協助，十分期待在8月2日吉隆坡婚禮當天與大家分享更多喜悅。

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