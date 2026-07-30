莊思明楊明8.2夢幻婚禮星光熠熠 黎諾懿預告《愛回家》總動員赴大馬 網民：順道搞煞科宴？

藝人莊思明（Lisa）與楊明愛情長跑10年，終於開花結果，將於8月2日假馬來西亞吉隆坡JW萬豪酒店舉行超盛大婚宴。由於一對新人在圈中廣結人緣，不少藝人好友已陸續飛抵當地，準備見證這對金童玉女的幸福時刻，當中最大亮點，莫過於《愛‧回家》家族幾乎總動員出席！

黎諾懿：成個《愛回家》家族過晒嚟

作為《愛‧回家》首輯元老「馬壯」的黎諾懿，早已偕同妻兒抵達馬來西亞。他接受當地傳媒訪問時，興奮地透露了婚宴的星級陣容：「我哋成個《愛回家》嘅家族今次都過晒嚟，始終思明係我哋第一代《愛回家》嘅家族成員，希望個個都好幸福。」黎諾懿表示，「睇住思明同楊明喺埋一齊」，這次能與「家人」們一起送上祝福，感到非常開心。

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楊卓娜先出席莊思華訂婚派對

而於《愛回家》飾演霞姐的楊卓娜，也偕同另一半提前到達，並出席了莊思明家姐莊思華的訂婚派對。從她分享的相片中可見，她與莊思華及莊思明合照，氣氛溫馨。楊卓娜表示極度期待莊思明與楊明的婚禮，足見《愛回家》家族成員之間感情深厚。

張達倫已抵馬來西亞

同屬《愛‧回家》首輯演員的張達倫亦已到達馬來西亞，更拍片向一對新人送上祝福。他在影片中感性地說：「我望住佢哋兩個由追求到依家結婚嘅所有經歷，祝佢哋白頭到老、永結同心。」

馬國明夫婦張美妮齊出席

除了《愛回家》的演員外，據悉馬國明、湯洛雯夫婦及張美妮等圈中好友都會親赴馬來西亞參加婚禮。雖然林峯和楊茜堯因工作未能到場，但也已送上誠摯祝福。這場世紀婚禮星光熠熠，令人期待。

網民：搞埋《愛回家》煞科宴

另外，《愛回家》即將完結播出大結局，早前一班主力演員在TVB的飯堂吃「廿蚊飯」作餞別，而這次將有大批《愛回家》的成員前赴馬來西亞出席婚宴，就有網民搞笑指，不如趁楊明和莊思明辦夢幻婚禮，「順便搞埋《愛回家》煞科宴」，可謂一舉兩得。

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