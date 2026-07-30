莊思華搶先胞妹莊思明辦喜事 與未婚夫Jonathan訂婚畫面曝光 曾戀告東尼兒子

莊思華訂婚丨大馬拿督莊寶女兒莊思明（Lisa）早前宣布將與拍拖10年的男友楊明，在8月2日於馬來西亞吉隆坡JW萬豪酒店舉行盛大婚禮，但原來莊家是雙喜臨門！今日（7月30日），莊思明的孖生家姐莊思華（Mona）亦在社交平台公布喜訊，大晒訂婚派對的甜蜜靚相，宣布即將結婚！由莊思敏拍攝的照片可見，莊思明與未婚夫楊明也有出席訂婚派對，全家出動賀莊思華。

莊思華與未婚夫Jonathan深情對望

從莊思華及其好友分享的影片和照片中可見，訂婚派對現場佈置得簡約而溫馨，充滿浪漫氣氛。派對背景板上寫著「Mona & Jonathan's ENGAGEMENT PARTY」，正式公開了未婚夫的名字為Jonathan。現場所見，莊思華換上兩條白色露肩長裙，配上珍珠頸鏈，造型高貴典雅；而未婚夫Jonathan則以米白色西裝示人，與莊思華相當登對。二人在派對上成為焦點，不僅滿場飛與親友合照，更在眾人見證下甜蜜舉杯、深情對望，幸福之情溢於言表。

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莊思華曾與練馬師告東尼兒子拍拖

莊思華曾短暫以模特兒身份於娛樂圈發展，近年專注從商。她是莊思明（Lisa）的雙胞胎姐姐、莊思敏的妹妹，三人同為馬來西亞已故拿督莊寶的千金，家世顯赫。雖然近年她較少在幕前露面，但感情生活一直備受關注。莊思華最為人熟知的一段情，是曾與著名練馬師告東尼的二公子告崇恩拍拖，兩人一度愛得高調，男方多次被拍到於夜場出入及與不同女性有親密舉動，一度被傳偷食，二人最終在2011年宣布分手。如今事隔多年，莊思華終於覓得真命天子Jonathan，踏入人生新階段，獲得不少網民的祝福。

未婚夫融入莊思華家中

雖然莊思華在帖文中未有詳細介紹未婚夫Jonathan的背景，但從照片中可見，Jonathan外型俊朗，氣質斯文，而且與莊思華的親友們打成一片，顯然已完全融入家中。隨著莊思明和莊思華兩姊妹相繼出嫁，莊家喜事連連，相信最開心的莫過於她們的家人。

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