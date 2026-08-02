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楊明莊思明吉隆坡結婚 新娘Lisa披奢華裙褂敬茶滿身金器 新郎爆蜜月延期將返港搞盛大派對

影視圈
更新時間：18:00 2026-08-02 HKT
發佈時間：18:00 2026-08-02 HKT

TVB情侶莊思明（Lisa）與楊明今日（8月2日）結婚，他們於馬來西亞吉隆坡舉行盛大婚禮，正式結婚成為夫婦。而今日較早時，二人已完成傳統敬茶儀式。楊明表示心情放鬆不少：「第一階段敬茶順利完成，接著就會正式進入婚禮儀式，真的很開心。」新娘子莊思明則坦言過程非常感動，更一度感觸落淚：「看到所有長輩都齊聚一堂，好像終於完成了一件他們一直以來最期待的事。看到老人家笑得那麼開心，我自己也覺得好感動。」

楊明與莊思明穿中式禮服向長輩敬茶

從婚禮照片可見，一對新人穿上傳統中式禮服進行敬茶儀式。新娘莊思明身穿華麗的裙褂，頭戴精緻的鳳冠，頸上有極具份量的金豬牌，手上戴上龍鳳鈪，全身上下金光閃閃，盡顯豪門新娘的奢華氣派；新郎楊明則穿上繡有龍紋圖案的黑金色長衫，並戴上金戒指，精神奕奕。兩人在長輩面前跪下誠心敬茶，臉上掛著幸福滿溢的笑容，場面溫馨感人，充滿喜悅氣氛。

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楊明談生育大計

對於婚後「造人」大計，楊明笑稱會順其自然，但希望能為家庭增添熱鬧，更透露生育目標：「希望可以一直生！我自己比較偏好先生一個哥哥，之後再生個妹妹，這樣哥哥從小就可以保護妹妹。」莊思明大讚老公心思細密：「他其實真的很想要個女兒，但他覺得女生一定要有人保護，所以才希望先有個哥哥。」

楊明與莊思明蜜月假期將延後

至於蜜月安排，兩人表示因後續仍有工作，故會暫時延後。他們計劃先返回香港，為未能到場的同事及朋友舉辦慶祝派對。莊思明說：「因為香港有太多朋友和幕後同事過不來，特別是公司一起相處了十幾年的好兄弟姐妹。所以我們想先在香港籌備一個大派對，跟大家再慶祝一次，蜜月之後隨時都可以去。」楊明更笑稱，太太其實很容易滿足，只要能去韓國吃美食就已非常高興。

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