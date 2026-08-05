鄭欣宜金髮長辮近況曝光 舉V字手勢笑容燦爛 曾親口證實「就快」復出

39歲的歌手鄭欣宜自2023年完成演唱會後一直停工休養，至今近三年未有出席公開活動。前日（3日）餐廳「華星冰室」在社交平台發布了鄭欣宜的最新近照，曝光了她的近況。相片中，久未露面的鄭欣宜染了一頭搶眼金髮，並將頭髮紮成一條長辮，身穿黑色上衣及牛仔褸。她在餐廳內對着鏡頭高舉V字手勢，笑容非常燦爛。餐廳在帖文中透露，鄭欣宜日前低調現身該店享用早餐，並形容她「精神飽滿、狀態很好」，同時留言表示希望很快能在螢光幕前再次看到她的身影及聽到她的歌聲。

鄭欣宜神隱3年多次復出未果

鄭欣宜自2023年演唱會後便絕跡幕前，去年約滿寰亞唱片後，更將個人社交平台的帖文全數清零。在她「神隱」期間，外界對其去向眾說紛紜，甚至曾傳出她秘密產子等消息，當時其經理人林珊珊曾對外回應，指欣宜「病咗療傷之中」。過去曾多次傳出她即將復出的消息，去年6月她原定參與內地綜藝節目《歌手2025》作為復出頭炮，但因綵排時發生意外而無奈取消演出。今年網上亦盛傳她會參與《歌手2026》，惟最終名單上未見其名字，令復出計劃一直遙遙無期。

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《東周刊》獨家曝光鄭欣宜在工廈排練

鄭欣宜雖然正式復出日期尚未確定，但近期有種種跡象，顯示鄭欣宜正積極籌備重返幕前。除了在茶餐廳精神奕奕地拍照外，上月她曾被《東周刊》獨家曝光了她的行蹤，當時她在筲箕灣一幢工業大廈現身，以金髮高孖辮造型與工作夥伴同行，在設有錄音室及排練室的工廈內逗留近三小時，被指是為復出作秘密排練。此外今年5月有網民在九龍塘又一城商場偶遇鄭欣宜，當被粉絲關心問及何時回歸時，她親口大方回應「就快！」。加上其圈中好友許廷鏗早前受訪時亦透露鄭欣宜已在預備復出，粉絲紛紛估計即將可以再見到偶像。

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