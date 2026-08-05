Fun Coffee騙局｜阮兆祥深夜發文澄清只擔任主持 完成工作後再無任何聯繫

聲稱紥根越南富國島、投資項目包括研發咖啡基因優化技術的咖啡投資企業「Fun Coffee」被揭發涉及投資騙局。香港警方聯同澳門司警採取行動，以涉嫌詐騙等罪拘捕1男5女，共涉及225宗案件，騙款高達9,400萬元，其中單一最大的損失涉款963萬元，事件全城關注。阮兆祥曾在該公司舉辦的馬拉松活動擔任主持，昨晚（4日）發文表示沒有涉及任何該公司產品介紹或促銷成份。

阮兆祥完成當日主持工作後再沒有任何合作

阮兆祥說：「就今日有關報道我曾參與一個品牌的主持活動，引起身邊好多朋友的關注，就此回應一下，好讓大家安心，該次活動我是被邀出席作為活動主持的身份，據了解該活動性質是一個品牌的員工馬拉松比賽，主持稿件中全以該馬拉松比賽活動為主，並沒有涉及任何該公司產品介紹或促銷成份，完成當日主持工作後，我也沒有再與該品牌有任何工作上的合作及聯繫。在此感謝朋友們的關心。」

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阮兆祥入行逾40年，唱得又演得，更是扮嘢能手！

警方調查被捕人擔任的角色及分工

2025年12月Fun Coffee曾來港舉辦馬拉松，當時邀請阮兆祥做主持，其後在各區派發傳單，聲稱是宣傳反詐騙。另外，「Fun Coffee」亦曾在社交網站上載影片，藝人黃一飛在影片稱公司很快在香港上市。在警方召開記者會上，被問到該公司邀請藝人協助宣傳，警方指表示正調查各被捕人在案件中所擔任的角色及分工，包括他們在公司營運、項目推廣及招募投資者方面的參與程度，同時亦會聯絡受害人與相關人士了解事件。目前警方凍結約61萬元懷疑犯罪得益，同時警方正對檢獲的電子設備進行詳細法證檢驗，並聯絡其他受害人，以獲取更多與案件相關資料。警方亦會繼續與澳門司法警察局及其他海外執法機構保持合作，追查涉案人士、資金流向及相關犯罪得益，將所有涉案人士依法追究。

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