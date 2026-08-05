吳麗珠揭施明死訊曝光當天李家鼎原定行程 痛心余慕蓮暴瘦稱「等死」 羅浩楷心灰厭世

資深藝人吳麗珠（珠女）日前接受YouTube頻道「橙色大笨象 Orange Elephant」訪問，席間罕有地談及多位圈中摯友的近況，包括剛經歷摯愛施明離世之痛的李家鼎（鼎爺），以及正在與病魔搏鬥的余慕蓮和羅浩楷，言談間流露著無限關懷與唏噓。

李家鼎得悉施明離世當天原定與吳麗珠見面

對於李家鼎的前妻施明離世，吳麗珠表示非常心痛，透露因聽聞李家鼎的飲食生意不太好，於是邀請李家鼎於3月底出席她舉辦的慈善齋宴，更計畫一起唱歌，收觀眾的利是幫補一下鼎爺。惟活動當天下午便收到施明離世的噩耗。吳麗珠表示：「當日鼎爺冇嚟，我打畀佢，我話『如果係咁，你唔好嚟啦，節哀順變』，之後直到而家我都冇再搵佢。」吳麗珠為免打擾對方，至今未有致電慰問，僅透過WhatsApp訊息提醒李家鼎保重身體。她認為：「家庭事呢，其實外人真係唔知咁多嘢，我只不過係關心鼎爺，最緊要他健康，同埋擔心佢收入。」她選擇給予朋友空間，默默送上關心。

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余慕蓮思想負面 沒胃口變瘦不少

談及摯友余慕蓮，吳麗珠更顯憂心。吳麗珠早年曾透露曾在余慕蓮家中借住一年，亦因此儲到錢成功置業，因此視對方是大恩人，二人友誼維持至今。她表示，余慕蓮因患上肺纖維化，無法再唱歌，因而變得非常負面，而且變得很瘦、沒有胃口，她經朋友介紹她飲營養奶，希望情況有好轉。吳麗珠分享：「佢（余慕蓮）好negative，有時打電話俾我，又話『唉呀，我等死㗎喇，我鍾意唱歌又無得唱，鍾意旅行又無得去』，我就開解佢，叫佢唔好咁諗。」為了鼓勵好友，吳麗珠特意將早前慈善活動上，安排余慕蓮等一同唱歌，希望為她帶來歡樂與動力。

羅浩楷飽受病患困擾心情低落

同樣令吳麗珠牽掛的，還有近年健康欠佳、鮮有露面的羅浩楷。吳麗珠透露早前曾相約羅浩楷夫婦見面，察覺到飽受病患困擾的羅浩楷心情明顯低落，甚至出現心灰意冷的狀態，甚至表示不想生存。看到昔日充滿活力的老朋友變得意志消沉，吳麗珠直言感到心酸，為此她不斷從旁開解羅浩楷與他的太太。

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