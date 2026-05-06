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「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼

影視圈
更新時間：09:00 2026-05-06 HKT
發佈時間：09:00 2026-05-06 HKT

前TVB「扮嘢王」、現年76歲的資深藝人羅浩楷，自2015年拍畢劇集《東坡家事》後，因患上柏金遜症而淡出幕前。昨日（4日）前TVB企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明，在社交平台分享了一張與羅浩楷夫婦茶聚的合照，讓這位一代笑匠的近況罕有地曝光。

羅浩楷茶聚現身精神奕奕

在曾醒明分享的照片中，可見羅浩楷雖然需要以輪椅代步，但面色紅潤，精神狀態不俗。曾醒明在帖文中感性地寫道：「最難風雨故人來！」他透露與久違的羅浩楷賢伉儷在九龍灣相聚，場面溫馨。

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羅浩楷見舊友感性落淚

從圖片所見，雖然羅浩楷比去年現身時瘦了一點，但據曾醒明表示，他現時依然精神奕奕。「楷楷甫進場看到仿如隔世的昔日電視台同事，清晰逐位老朋友呼喊親切名字，鏗鏘有力，登場激動得哽咽起來，場面令人動容。」，可見羅浩楷見到舊友十分激動，性格感性。而曾醒明就指羅浩楷頭腦依然靈活：「楷楷近年鍾情鑽研股票市場，且極具專業分析能力，令人讚嘆。」。

羅浩楷太太容光煥發

羅浩楷思維敏捷，曾醒明大讚他「頭腦說話清晰，言談中仍帶幽默感」，昔日的急才與風趣絲毫不減。羅浩楷的太太Kitty當天亦有隨行，她容光煥發，皮膚緊緻，頭髮濃密，完全看不出是為照顧丈夫而勞心勞力的模樣。Kitty多年來對丈夫貼心照顧，絕對是羅浩楷背後最溫柔的支柱，堪稱「賢內助」。

羅浩楷去年坦言「唔知幾想死」

回顧去年，羅浩楷曾接受好友鄧英敏的訪問，當時他坦言在十多年前確診柏金遜症，近年情況轉差，手腳活動能力大不如前，日常生活全靠太太和傭人打理。他更一度悲觀地表示：「我而家分分鐘有病唔醫㗎嘞，我都唔知幾想死！」。儘管如此，他在訪問中仍不失鬼馬本色，笑言想換一部「勁啲、靚啲」的輪椅來襯托鄧英敏。當鄧英敏提及圈中好友為他遍尋名醫時，他更開玩笑說，不如研究哪隻股票有前途，再去黃大仙求神問卜，中了就介紹給觀眾，讓大家有錢飲茶。

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