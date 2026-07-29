李泳漢印度返港近照曝光 細節疑揭婚姻現況 施明骨灰仍「下落不明」 懶理爸爸李家鼎感受

自施明離世後，其長子李泳漢與前夫李家鼎（鼎爺）、孻子李泳豪的家庭恩怨全面爆發。李家鼎早前接受專訪時，痛斥李泳漢苛索金錢、不願工作及將弟弟趕出大宅、瞞亡母安葬地等忤逆惡行，更怒轟對方「仆X仔」並公開宣布斷絕父子關係，直指：「佢嘅嘢與我無關。」隨著李家鼎心情與健康狀況逐步回穩，早前被指避走印度的李泳漢亦終於「現身」！他於facebook分享近照，疑似透露已回到香港。

李泳漢分享近照疑透露已回港

李泳漢7月20日更新社交平台，分享一張戴Cap帽、太陽眼鏡及留鬚的自拍近照。從其太陽眼鏡的倒影可見，他正身處酒樓「歎一盅兩件」，估計已低調由印度返港。他同時發布新帖文，上載2013年與現在的樣貌作對比，並留言「13年後」，雖然經歷家庭及經濟巨變，但他仍用溫馨家庭照作社交平台頭像，似乎有意暗示與太太Conny（嚴佩鈺）的婚姻關係未受經濟問題動搖。

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李泳漢印度行疑跟老婆隔空爭論

被父親大義滅親兼「閂水喉」後，李泳漢於早前獨自遠赴印度拜佛修行避風頭。據同行善信向《星島頭條》獨家爆料，他在印度逗留期間行徑怪異，不僅神情呆滯、對莊嚴法會漠不關心，更多次在通電時情緒失控激動喊叫，疑似與太太Conny（嚴佩鈺）隔空爆發激烈爭執。李泳漢其後並未隨團返港，選擇繼續留在當地神隱，令外界對其經濟狀況及婚姻危機的揣測甚囂塵上。

此外，李泳漢早前獨攬施明喪事大權，至今仍未交代施明的骨灰安葬地點，令一直心念前妻的李家鼎大感痛心，坦言盼早日得知下落以作拜祭。

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