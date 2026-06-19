李家鼎吐心聲想一家團聚？ 數「難忘父親節」提李泳漢溫馨細節 李泳豪疑感無奈表情曝光

81歲的資深藝人李家鼎，近日鼎爺在細仔李泳豪的YouTube頻道影片中，被問及人生中最難忘的父親節是哪一年時，他眼神流露出一絲懷念，緩緩道出一段九十年代的溫馨往事。「最難忘是一九九幾年那時，」鼎爺深情回憶道，「你兩兄弟一起去西貢，蒸魚、炒蟹給你們吃的那一次。」他更清晰記得，那場溫馨的家庭聚餐並非在天台，而是在孟公屋的舊居。那碟親手烹調的蒸魚、那盤鑊氣十足的炒蟹，承載著當年一家人共享天倫的珍貴畫面，成為他一生中最無法忘懷的父親節。李泳豪聽到爸爸的答案後，也若有所思的呆了數秒，隨之表示：「哦，舊年都有呀，之前又食韓燒，又去過鋸扒」。

李家鼎最珍視兄弟齊整畫面

這番感性的剖白，在此刻聽來卻格外令人百感交集。事關鼎爺日前才在《東周刊》的專訪中，罕有動怒公開批評長子李泳漢，更心痛宣布與其脫離父子關係。在與長子關係決裂、家庭風波鬧得沸沸揚揚的當下，鼎爺口中最珍視的過節畫面，竟是「兩兄弟」都在身邊圍爐共食的純粹快樂。這不僅無意間觸及了目前家庭關係中最敏感的神經，更折射出這位銀幕硬漢內心深處，對兩個兒子和睦相處、家庭圓滿的深切渴望。

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李泳豪感激父母帶他初嚐日本菜

李家鼎雖然家事帶來陰霾，但幸好身邊仍有細仔李泳豪的貼心陪伴。為了讓父親散心並提早慶祝父親節，李泳豪特意安排了一場豐盛的高級鐵板燒大餐，並將過程拍攝成影片與粉絲分享。影片中，父子兩人坐在高級日本餐廳內，面對裝滿新鮮大龍蝦、鮮活鮑魚等豪華海鮮的木桶，鼎爺終於展露歡顏。泳豪在片中感性地表示：「小時候，人生第一次吃日本菜，是你跟媽媽帶我去的，在『水車屋』。從那時就開始喜歡上日本菜，現在我大了，換我帶你來吃鐵板燒。」這番話充滿了反哺之恩，讓這頓父親節大餐不僅是味蕾的享受，更是兩父子感情深厚的印證。

李泳豪曾帶鼎爺睇騎士騷慶祝父親節

席間父子倆一邊品嚐美食，一邊細數過去的點滴。除了西貢的舊居回憶，李泳豪還憶起有一年鼎爺特地飛往美國洛杉磯探望他。對於甚少搭長途飛機的鼎爺來說，那是一趟長達14小時的辛勞旅程。李泳豪依然記得當時鼎爺帶他去買牛仔靴、觀賞中世紀騎士表演的快樂時光，這些片段至今仍是他心中最珍貴的寶物。從影片的溫馨互動中可以看出，無論外界風雨多大，鼎爺最在乎的始終是親情。

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