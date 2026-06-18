李家鼎力數大新抱教唆借貸、搶名錶 斥李泳漢夫婦冇羞恥心 房門被撬逼走李泳豪霸大屋

81歲的「鼎爺」李家鼎近來因家庭糾紛心力交瘁，更因慢性腸胃炎暴瘦。他早前接受《東周刊》獨家訪問，痛斥大仔李泳漢夫婦是「啃老族」和「Claim錢王」，榨乾他近200萬積蓄，並正式宣布與其脫離父子關係。他指因前妻施明離世，與李泳漢的關係完全破裂，讓他晚年飽受折磨。李家鼎在訪問中直指，為求安享晚年，決定「斬草除根」。他多次怒罵李泳漢是「仆X仔」，並公開決裂：「李泳漢唔係我李家鼎個仔，佢嘅嘢與我無關！」近日，鼎爺進一步力數大仔李泳漢和大新抱嚴佩鈺（Conny）的連番惡行，並決絕地表示：「就算佢浪子回頭，我永遠都冇可能原諒佢！」

李家鼎7年被榨乾近200萬

李家鼎直斥大仔李泳漢一家是「啃老族」，並以「人無三尺高，肚裏三把刀」形容大新抱Conny。他透露，自己淪為「人肉提款機」長達7至8年，每月獨自承擔大仔一家五口至少5萬港元的巨額開支，包括保險、學費、外傭薪金等。長年累月下，李家鼎近200萬的積蓄幾乎被榨乾，甚至嚴重到一度需要借錢度日，經濟壓力極為沉重。

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李家鼎指李泳漢與大新抱Conny呃貸款搶名錶

除了長期「啃老」，李家鼎更踢爆李泳漢夫婦是「Claim錢王」，吸金手法層出不窮。他指大新抱Conny去年曾以「冇錢」為由，從旁「督導」他申請信用卡貸款借出10萬元，最終款項全數落入李泳漢手中。此外，家中的工人薪金、孩子學費、校巴費、補習費，甚至連施明的尿片費和孩子吃零食的一兩百元，都向他實報實銷。李泳漢夫婦更曾盯上鼎爺佩戴多年的紀念版勞力士手錶，得手後還厚顏索取「出世紙」與錶盒，只為「賣得貴啲」。長期承受巨大的經濟與心理壓力，導致李家鼎去年起暴瘦40磅，他痛苦表示：「真係驚㗎，唔知今次又問你攞幾多！萬一我乜都冇晒咁點算？唔通真係要揸兜？」

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李泳漢自封大哥大「順我者生，逆我者亡」

李家鼎直言自從Conny入門後，是非源源不絕兼令李泳漢變本加厲，李泳漢更將Agnes抹黑成「惡魔」一樣，李家鼎道出真相：「自從豪仔識咗細新抱之後，佢（Conny）狐狸尾巴就出嚟，成日講細新抱壞話，我已經鬧過佢。佢知施明迷信，就屈細新抱識降頭、巫術之類，施明又信以為真，梗係驚啦！後來大家食過幾次飯，見多咗，就知道根本冇咁嘅事。」本來李泳豪與施明和哥哥一家同住九龍塘，但兄弟不和後，竟被逼搬離九龍塘屋企：「李泳漢要做大哥大，順我者生，逆我者亡。佢哋仲走入豪仔間房，見到啲嘢啱就攞，唔啱就打爛，其餘物品就扔落樓下管理處，叫我通知豪仔去攞。佢哋做到咁絕，豪仔嬲到爆，兩兄弟冇偈傾。」讓李家鼎痛心疾首、直言「永遠無法原諒」的，是李泳漢處理施明離世這件事的手法，李泳漢在施明離世前九個月，已經行使監護權一直阻撓爸爸和弟弟去探望。當李家鼎向傳媒透露此事時，大新抱Conny竟打電話來責罵，自此與李家鼎斷交，直到今年3月，李泳漢瞞報施明死訊整整十天。甚至在施明過世後，為了可以繼續向爸爸伸手攞錢，李泳漢竟然訛稱要「醫藥費」，李家鼎爺痛心地表示：「錢冇咗可以搵返，但隱瞞死訊，真係好難原諒！」施明設靈當日，李家鼎直言李泳漢完全當他隱形，面對面見到沒有叫過他一聲，最令李家鼎難過的是，如今他仍然不知道施明葬在哪裏，連問一句也無從入手，他無奈表示：「佢（泳漢）都唔睬我，可以點？如果佢有當過我係老竇，就唔會好似今日咁啦！」

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