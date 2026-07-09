鄧梓峰夫婦仍未知施明下葬地 拒追問李泳漢 曾見證李家鼎兩子好感情 李泳豪為兄湊仔

施明妹夫鄧梓峰日前出席TVB慈善節目《明愛暖萬心》記者會，受訪時無可避免被問及施明離世與李家不和一事。鄧梓峰早前表示看報導才得知施明離世，太太大受打擊，而他早前亦獨自出席施明喪禮，日前他受訪表示太太王芷琳（即施明妹妹）的情緒目前已經平伏並接受喪姊的事實，情況十分穩定。

鄧梓峰不向李泳漢追問施明下葬地

外界高度關注施明下葬地點成謎一事，鄧梓峰表示自己至今對施明的下葬地一無所知，亦不會主動向大孖李泳漢查問，認為對方有需要時自然會向親戚交代。談及李泳漢與細孖李泳豪的兄弟情，鄧梓峰回憶指兩人從小感情要好，當年李泳漢榮升父親時，李泳豪亦經常幫忙照顧小孩；不過他坦言隨着兩人長大，彼此較少聯絡，因此對兩兄弟近期的恩怨風波並不知情。

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施明離世引發李家糾紛

其實施明離世後，前夫李家鼎與兩名兒子李泳漢、李泳豪的家庭糾紛成為大眾焦點。大孖李泳漢在處理母親身後事時全面封鎖消息，導致細孖李泳豪對母親葬在何處毫不知情並為此感到焦急，連李家鼎亦被蒙在鼓裡。這場喪親之痛演變成李家父子及兩兄弟間的嚴重決裂，昔日和睦的家庭關係跌至冰點，後續發展持續引發大眾關注。

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李家鼎最新狀態更勝從前：