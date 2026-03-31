施明離世丨出身演藝世家與華娃黃霑鄧梓峰屬親戚 身手了得曾為史泰龍任女保鑣

李家鼎前妻施明在3月21日突然病情急轉直下，最終因肺炎離世，享年74歲。施明的兒子李泳漢向傳媒證實媽媽的死訊，他稱施明因為血壓有少許高而入院，日前因為有嘔吐物誤入肺部，需即時插喉幫助呼吸，本來情況穩定下來，可惜情況突然急轉直下， 李泳漢趕到醫院後，媽媽已,離世：我連最後一面都見唔到。」

施明曾任史泰龍的貼身保鑣

施明出身於演藝世家，前夫為演員及武術指導李家鼎，兒子李泳漢、李泳豪從小已經人行做童星，妹夫是鄧梓峰、姨母是夏丹（原名：劉桂華）、三姨是劉韻韻（原名：劉桂蘭）、五姨是華娃（原名：劉桂洪）、姨丈是黃霑與及表妹是黃宇詩。施明在1982年荷李活巨星史泰龍（Sylvester Stallone）來香港宣傳電影《第一滴血》時，施明因身手了得而獲邀擔任為史泰龍的貼身保鑣，成為她演藝生涯中的一段佳話。

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施明於1970年入讀麗的映聲第五期藝員訓練班，同學包括有劉松仁、李影、麥當雄、韓馬利等人。畢業後參演過麗的電視、亞視和TVB不少劇集，在1978年鄭少秋版的《倚天屠龍記》中飾演的「紫衫龍王」黛綺絲一角，至今仍讓許多觀眾印象深刻，施明其後亦有參演《快活谷》、《難兄難弟》、《倚天屠龍記》、《哪吒》、《誓不低頭》和《真情》等劇集，施明的演藝生涯亦橫跨電影及舞台劇，並在主持界佔有一席之地，施明因擁有陰陽眼，曾為有線靈異節目《怪談》任主持，亦成為她的代表作，可是其後幾乎絕跡幕前。施明於2020年曾在苑瓊丹主持的有線節目《開工大吉77》受透露，原來當年是黃霑建議她入行：「當年霑叔係我嘅姨丈，佢叫我唔好讀書，話我天生就係做戲。咁我叫佢介紹，但霑叔一口拒絕，話冇人會帶親戚入行，叫我考訓練班。」

施明曾表示因擁有一張混血臉，所以入行多年經常被安排拍攝古裝，如TVB《倚天屠龍記》的紫衫龍王、亞視的《哪吒》的石磯娘娘、麗的電視的《俠盜風流》的上官燕等等，異國美女形象深入民心。施明亦曾在倪詩蓓的節目上，提及當年做史泰龍保鑣一事，她說：「當年佢嚟香港宣傳《第一滴血》唔知第二定第三輯，我唔知點解要搵女保鑣，當年沙龍電影工作人員話叫我做接機，我話：『好呀好呀！』然後佢話做埋保鑣，我仲以為講笑，點知去到現場，我仲著住迷你裙，點知原來勁認真，突然派我上第一前線，我仲開門畀佢，一開門後面嘅人影相就撞埋嚟，我雖然唔係好大隻，都頂住啦要。」施明表示最終當上一日保鑣，感覺非常圓滿，她亦大讚史泰龍親切：「有一次送佢上房，我哋成班保鑣企門口，佢有請我入去飲酒，我話唔好，不過佢真係好親切，第日仲同我兩個仔影合照添！」

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