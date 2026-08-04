蔡一智撐香港足球盛事擺烏龍 「國際米蘭」變「AC米蘭」 網民：等於搞錯蔡一智同蔡一傑

早前英超球隊曼城與意甲球隊國際米蘭在香港啟德體育園上演友誼賽，吸引大批球迷入場。草蜢成員蔡一智亦帶同妻兒朝聖，賽後在社交平台上載多張場內打卡照，卻因在帖文中誤將「國際米蘭」寫成「AC米蘭」，被網民截圖瘋傳，其後他被發現悄悄將相關帖文修正，不少網民笑言：「呢次真係經一事，蔡一智」，有網民估計蔡一智只是一時打錯，應該不至於看完球賽仍搞錯球隊名。

蔡一智擺烏龍引來AC米蘭香港球迷會留言

有眼利的網民紛紛湧入留言區及在Threads發文挪揄他：「搞錯國際米蘭同AC米蘭 = 搞錯蔡一智同蔡一傑」。更有人因他與黃心穎「撞樣」而借機諷刺：「心穎，你睇果（嗰）隊係AC米蘭」。連AC米蘭香港球迷會官方帳號也忍不住留言：「喂呀！」似乎他們也為此感到尷尬，亦有網民笑言：「下次出post 畀自己仔女幫吓眼先好出喇」，令蔡一智擺烏龍一事成為網絡熱話。

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「國際米蘭」與「AC米蘭」如何分辦？

事實上，「國際米蘭」與「AC米蘭」均是來自意大利米蘭的頂級足球隊，共享同一主場「聖西路球場」。雖然兩隊名字皆有「米蘭」，但代表顏色截然不同，國際米蘭球衣為藍黑色，AC米蘭則為紅黑色。兩隊更是長久以來的同城死敵，歷史與球隊文化完全不同，將兩者混淆乃球迷大忌，難怪蔡一智今次會引發熱烈討論。

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